颞下颌肌筋膜疼痛综合征(以前称为肌筋膜疼痛和功能障碍综合征[MPDS或MFPDS])可发生在正常的颞下颌关节患者。它是由肌肉紧张、疲劳或（很少）咀嚼肌痉挛引起的。症状包括疼痛、咀嚼器及其周围结构或累及头颈其他部位的压痛，且常伴有下颌活动异常。诊断根据病史和体格检查。 包括镇痛、肌肉松弛、改变机能异常行为(如咬牙和磨牙)和使用口腔器械，常是有效的措施。
(参见颞下颌关节疾病概述。）
这种情况是影响TMJ区最常见的疾病，常见于女性，有两个好发年龄段，分别是20岁出头和绝经期。
在受影响的肌肉中，疼痛和触发点（引起牵涉痛）都可能由功能异常行为引起，例如 磨牙症 （咬牙或磨牙），这被视为两个不同的实体：睡眠或清醒的磨牙症，每个都有不同的病因。
颞下颌肌筋膜疼痛综合征不仅限于咀嚼肌。它可以在身体的任何部位发生，最常见的包括在颈、肩、背部肌肉。
颞下颌肌筋膜疼痛综合征的症状和体征
颞下颌肌筋膜疼痛综合征的诊断
临床评估
有时采取多导睡眠描记
一个简单的试验可能有助于诊断。2～3个压舌板放叠置于双侧磨牙间，嘱患者轻轻咬 (1, 2, 3)由此产生的牵拉作用，可能减轻症状。除用以排除关节炎外，X线检查通常无辅助作用。 如果怀疑巨细胞性动脉炎，检查ESR。
如果怀疑睡眠呼吸障碍，进行多导睡眠描记。
诊断参考
1.Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, et al: Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: Recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group.J Oral Facial Pain Headache 28(1):6-27, 2014. doi: 10.11607/jop.1151
2.Peck C, Goulet J-P, Lobbezoo F, et al: Expanding the taxonomy of the diagnostic criteria for temporomandibular disorders.J Oral Rehabil 41(1):2-23, 2014.doi: 10.1111/joor.12132
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颞下颌肌筋膜疼痛综合征的治疗
使用中等度的镇痛剂
口腔矫治器
睡前可能暂时使用抗焦虑药或环苯扎林
触发点注射和其他物理和行为治疗方式
牙医的口腔矫治器可以防止牙齿相互接触，从而减少由牙医造成的伤害。 磨牙症。 非处方热塑性口腔保护装置（煮沸和咬）在许多运动用品商店或药店能够买到；然而，这样的合板只能短期使用或用作短期诊断工具。由于这些牙套可能会导致不必要的牙齿移动或造成肌肉活动的矛盾增加，因此理想情况下应由牙医制作、安装和调整口腔矫治器。
睡前服用低剂量的苯二氮卓类药物通常对急性加重和暂时缓解症状有效。环苯扎林可以促进肌肉放松。然而，在患者有相关睡眠障碍（如睡眠呼吸暂停）时，抗焦虑药和肌松药应谨慎使用，因为它们会加重这些障碍。 轻度镇痛药，如非甾体抗炎药 (NSAIDs) 或对乙酰氨基酚，可单独或联合使用。 由于属慢性疾病，除短暂用于急性加剧病例外，一般不使用阿片制剂。对于某些慢性疼痛，在医生指导下使用抗抑郁药物是有效的。
患者清醒时必须学会停止机能异常行为（如紧咬牙关和磨牙）。 难以咀嚼的食物和口香糖应当避免。理疗、生物反馈促使肌肉放松的方法和必要的解释对部分患者有益。
生理调节包括激痛点注射、经皮电神经刺激(TENS)和“喷雾和伸展”，即疼痛区域表面皮肤用冰或皮肤冷冻剂（如氯己烷）后，下颌张开。肉毒杆菌毒素可以成功地缓解肌肉痉挛。
大多数患者，即使未经治疗，通常在6至12个月内症状减轻或停止。
关键点
颞下颌肌筋膜疼痛综合征是颞下颌关节紊乱更常见的原因。
紧张，疲劳，咀嚼肌痉挛(很少)可能是由于功能异常行为(如磨牙症)。
患者感觉咀嚼肌疼痛和触痛，下颌运动时疼痛导致活动受限，有时会头痛。
在睡眠期间使用口腔矫治器、苯二氮卓类药物或肌肉松弛剂以及非阿片类镇痛剂可能会有所帮助；行为方式和物理治疗有时是合适的。