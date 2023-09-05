颞下颌肌筋膜疼痛综合征(以前称为肌筋膜疼痛和功能障碍综合征[MPDS或MFPDS])可发生在正常的颞下颌关节患者。它是由肌肉紧张、疲劳或（很少）咀嚼肌痉挛引起的。症状包括疼痛、咀嚼器及其周围结构或累及头颈其他部位的压痛，且常伴有下颌活动异常。诊断根据病史和体格检查。 包括镇痛、肌肉松弛、改变机能异常行为(如咬牙和磨牙)和使用口腔器械，常是有效的措施。

(参见颞下颌关节疾病概述。）

这种情况是影响TMJ区最常见的疾病，常见于女性，有两个好发年龄段，分别是20岁出头和绝经期。

在受影响的肌肉中，疼痛和触发点（引起牵涉痛）都可能由功能异常行为引起，例如 磨牙症 （咬牙或磨牙），这被视为两个不同的实体：睡眠或清醒的磨牙症，每个都有不同的病因。

颞下颌肌筋膜疼痛综合征不仅限于咀嚼肌。它可以在身体的任何部位发生，最常见的包括在颈、肩、背部肌肉。

颞下颌肌筋膜疼痛综合征的症状和体征 症状包括咀嚼肌疼痛和触痛，并且常于下颌运动时疼痛和导致活动受限。夜间磨牙和睡眠呼吸障碍（如阻塞性睡眠呼吸暂停和上气道阻力综合征）都与晨起头痛有关，这种疼痛在白天逐渐消退。这种疼痛必须与以下原因引起的疼痛区分开来： 巨细胞动脉炎。如下颌肌肉疲劳、下颌疼痛和头痛等机能失常行为持续一整天，清醒时症状通常更严重。 张口时下颌偏斜与关节内紊乱相似；与颞下颌关节内紊乱的不同点在于，张口偏斜逐渐发生，疼痛可出现于整个张口过程中。 对下前牙施加轻柔的压力，检查者可以拉伸相关肌肉，从而帮助患者在无帮助的情况下将口腔再张开 1 至 3 毫米。

颞下颌肌筋膜疼痛综合征的治疗 使用中等度的镇痛剂

口腔矫治器

睡前可能暂时使用抗焦虑药或环苯扎林

触发点注射和其他物理和行为治疗方式 牙医的口腔矫治器可以防止牙齿相互接触，从而减少由牙医造成的伤害。 磨牙症。 非处方热塑性口腔保护装置（煮沸和咬）在许多运动用品商店或药店能够买到；然而，这样的合板只能短期使用或用作短期诊断工具。由于这些牙套可能会导致不必要的牙齿移动或造成肌肉活动的矛盾增加，因此理想情况下应由牙医制作、安装和调整口腔矫治器。 睡前服用低剂量的苯二氮卓类药物通常对急性加重和暂时缓解症状有效。环苯扎林可以促进肌肉放松。然而，在患者有相关睡眠障碍（如睡眠呼吸暂停）时，抗焦虑药和肌松药应谨慎使用，因为它们会加重这些障碍。 轻度镇痛药，如非甾体抗炎药 (NSAIDs) 或对乙酰氨基酚，可单独或联合使用。 由于属慢性疾病，除短暂用于急性加剧病例外，一般不使用阿片制剂。对于某些慢性疼痛，在医生指导下使用抗抑郁药物是有效的。 患者清醒时必须学会停止机能异常行为（如紧咬牙关和磨牙）。 难以咀嚼的食物和口香糖应当避免。理疗、生物反馈促使肌肉放松的方法和必要的解释对部分患者有益。 生理调节包括激痛点注射、经皮电神经刺激(TENS)和“喷雾和伸展”，即疼痛区域表面皮肤用冰或皮肤冷冻剂（如氯己烷）后，下颌张开。肉毒杆菌毒素可以成功地缓解肌肉痉挛。 大多数患者，即使未经治疗，通常在6至12个月内症状减轻或停止。