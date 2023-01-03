红皮病被定义为覆盖超过 70% 体表面积的红斑。它代表了各种皮肤病的最大严重程度。依据病史和检查诊断。 治疗包括支持措施和局部护理。
可导致红皮病的各种皮肤病如下：
已知患有上述皮肤病的患者可能会出现红皮病，但也可能会在没有既往皮肤病史的患者中自发出现红皮病。
红皮病的一个古老的、现在很少使用的术语是剥脱性皮炎。 然而，剥脱性皮炎不是皮炎。 尽管红皮病可由皮炎引起，但也可由许多其他（非皮炎）皮肤病引起。
（参见 皮炎的定义。）
红皮病的症状和体征
红皮病的症状包括全身不适和发冷，这是由于大面积过度灌注皮肤引起的广泛炎症和热量流失。红皮病患者有弥漫性红斑和皮肤脱屑。
经常出现瘙痒。
红斑病的诊断
临床评估
红皮病的诊断依据病史和检查。 确定原因可能需要进行广泛的测试。
血液检查可能会显示电解质失衡和炎症标志物的增加；然而，这些发现不能诊断红皮病。 T 细胞受体重排研究以寻找皮肤和/或外周血中的单克隆 T 细胞扩增以及皮肤浸润和外周 T 细胞亚群的特征，可用于诊断 T 细胞淋巴瘤。考虑。
活检通常是非特异性的，有时需要重复活检。当没有既往皮肤问题史的患者出现红皮病时，立即活检可能无法揭示原因。
红斑病的治疗
潜在疾病的治疗
支持治疗（如补液、纠正电解质紊乱）
局部护理（例如润肤剂）
有时局部或全身性皮质类固醇
可能停止或更换任何可能是原因的药物
显示了全面的皮肤护理。如果原发疾病明确，需对其进行治疗。
支持治疗包括纠正脱水，电解质紊乱，营养物质丢失，充分进行伤口护理和湿敷以减少浅部细菌感染。
护肤是用润肤剂和胶体燕麦浴。
常局部使用弱的皮质类固醇激素（如1~2.5％的氢化可的松软膏）。 全身用皮质类固醇（如泼尼松40~60mg po qd，持续10天，然后逐渐减量）常用于严重疾病。然而，尽管局部或全身性皮质类固醇可以帮助缓解症状，但应谨慎使用，因为它们会加剧某些可能导致红皮病的疾病。
因为单靠病史往往不能排除药物反应，所以可能需要停用所有药物或最可疑的药物。
红皮病的预后
预后由致病因素决定。
红皮病可危及生命;往往需要住院治疗。
关键点
红皮病是各种广泛异质性皮肤病的最严重程度。
通常根本原因不会立即显现。
症状包括广泛的红斑（> 70 % 的体表面积）和经常瘙痒。
诊断是临床的，但确定根本原因通常需要广泛的测试，包括皮肤活检。
住院往往是必要的，因为疾病可能会危及生命。
治疗包括支持性护理、综合皮肤护理和病因治疗。