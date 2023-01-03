临床评估

红皮病的诊断依据病史和检查。 确定原因可能需要进行广泛的测试。

血液检查可能会显示电解质失衡和炎症标志物的增加；然而，这些发现不能诊断红皮病。 T 细胞受体重排研究以寻找皮肤和/或外周血中的单克隆 T 细胞扩增以及皮肤浸润和外周 T 细胞亚群的特征，可用于诊断 T 细胞淋巴瘤。考虑。

活检通常是非特异性的，有时需要重复活检。当没有既往皮肤问题史的患者出现红皮病时，立即活检可能无法揭示原因。