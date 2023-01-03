瘀滞性皮炎是炎症，通常是小腿皮肤的炎症，由慢性水肿引起。 症状是瘙痒、脱屑和色素沉着过度。 溃疡可能是一种并发症。诊断是基于临床的。治疗针对水肿的原因和预防溃疡。

（参见 皮炎的定义。）

瘀滞性皮炎发生在慢性水肿患者中，例如， 慢性静脉功能不全, 右心衰竭， 或者 淋巴水肿。 毛细血管压力升高，随后微血管系统中的内皮完整性受损，导致纤维蛋白渗漏，而上皮屏障功能的破坏则导致局部炎症。淤滞性皮炎最常见于小腿，但也会影响其他慢性水肿区域，例如腋窝淋巴结放射治疗后的手臂。

瘀滞性皮炎以及 慢性静脉功能不全 和腿部溃疡，通常伴随瘀滞性皮炎，有时用各种外用药物治疗。因此， 接触性皮炎 经常使瘀滞性皮炎复杂化（1)。

参考文献 1.Erfurt-Berge C, Geier J, Mahler V: The current spectrum of contact sensitization in patients with chronic leg ulcers or stasis dermatitis: New data from the Information Network of Departments of Dermatology (IVDK).Contact Dermatitis 77(3):151–158, 2017.doi: 10.1111/cod.12763

瘀滞性皮炎的症状和体征 瘀滞性皮炎的典型表现包括瘙痒、界限不清的红斑、鳞屑和苔藓样变，最常见于胫部。还有斑块，通常会渗出和结痂，通常伴有细菌重叠感染。 当慢性静脉功能不全是病因时，其他表现通常包括静脉曲张、黄化紫癜（由于含铁血黄素沉积在真皮中导致的黄褐色变色）和脂肪性皮肤硬化症（皮下脂肪硬化引起的皮下脂肪硬化） 脂膜炎，也称为硬化性脂膜炎），使小腿呈倒置的保龄球形状，小腿增大，脚踝变窄。 瘀滞性皮炎的表现 淤积性皮炎(慢性变化) 慢性瘀滞性皮炎可表现为皮肤纤维化增厚和色素沉着过度。这种变化在浅肤色的人（上）和深肤色的人（下）身上都很典型，在下面的照片中更明显。 Images provided by Thomas Habif, MD. 静脉瘀血性溃疡 这张照片显示了一个中央大的渗出性糜烂，有很高的发展成慢性腿部溃疡的风险。 它被静脉功能不全的慢性变化所包围，色素沉着过度和纤维化皮肤增厚。 Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY 瘀滞性皮炎（溃疡） 静脉淤滞性溃疡是由于未充分治疗瘀滞性皮炎导致的。 它们可能很快会出现瘀滞性皮炎的最初表现。 Image provided by Thomas Habif, MD. 淤积性皮炎(慢性变化) 慢性瘀滞性皮炎可表现为皮肤纤维化增厚和色素沉着过度。这种变化在浅肤色的人（上）和深肤色的人（下）身上都很典型，在下面的照片中更明显。 Images provided by Thomas Habif, MD. 静脉瘀血性溃疡 这张照片显示了一个中央大的渗出性糜烂，有很高的发展成慢性腿部溃疡的风险。 它被静脉功能不全的慢性变化所包围，色素沉着过度和纤维化皮肤增厚。 Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY 瘀滞性皮炎（溃疡） 静脉淤滞性溃疡是由于未充分治疗瘀滞性皮炎导致的。 它们可能很快会出现瘀滞性皮炎的最初表现。 Image provided by Thomas Habif, MD.

瘀滞性皮炎的诊断 临床评估 瘀滞性皮炎的诊断依靠临床皮损表现和其他慢性下肢水肿ji静脉功能不全表现。 可能需要血管外科专家咨询和检查（如多普le超声检查）。

瘀滞性皮炎的治疗 水肿原因的治疗

压缩和提升

并发症的治疗（如继发感染、过敏性接触性皮炎、溃疡） 应尽可能纠正慢性肿胀的原因。通常指示腿部抬高和压缩。 慢性静脉功能不全 应该治疗。 此外，非侵蚀性瘀滞性皮炎通常用中效外用皮质类固醇（例如，曲安奈德 0.1% 乳膏或软膏）减轻。对于侵蚀（渗出性）病灶，水胶体敷料可能是最好的。 对于溃疡，以温和的敷料（如氧化锌糊）为最佳选择，其他敷料（如DuoDERM）也可能有效（ see also page 直接伤口护理）。无需卧床的患者可选用乌纳（氏）糊靴（锌明胶）、相对较整洁的锌明胶绷带或胶体敷料来治疗其溃疡，这些均可以在市场上买到。弹性支持物下方使用胶体敷料的方法较乌纳糊靴效果更好。敷料应2～3天换一次，水肿消退、溃疡愈合后可改为每周1～2次。溃疡愈合后，患者清晨起床前仍须使用弹性支持物。如果不考虑所使用的敷料，减轻水肿（通常通过压迫来实现）对于溃疡愈合来说是最重要的。 并发蜂窝组织炎时应口服抗生素（如头孢霉素、双氯西林）。 局部应用抗生素（莫匹罗星、磺胺嘧啶银）可有效治疗糜烂和溃疡。对于较大溃疡，可于水肿及炎症消退后进行分层厚皮移植。 不宜滥用多种或复合型外用药物或非处方药。 因淤积性皮炎的皮肤对直接刺激及潜在的局部过敏物（如抗生素、麻醉剂及羊毛脂或酒精棉等外用药的赋形剂）较敏感。