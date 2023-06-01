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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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人畜共患皮肤病

作者：James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

传染性皮炎和挤奶结节是两种病毒性皮肤病极少由动物传染给人。

传染性深脓疱疮

传染性深脓疱疮（亦称为传染性脓疱性皮炎），由羊痘病毒感染所致。羊痘病毒属痘病毒科，主要感染反刍动物的痘病毒（最多见的是绵羊和山羊）。农民、兽医、动物园管理员，以及其他与动物直接接触的人员存在感染的风险。

此病病程约1周，皮肤表现分6期：

  • 第1期（丘疹期）：手指上出现单个水肿性的红色丘疹（最常位于右手示指）

  • 第2期（靶形期）：皮损发展成一较大结节，中央红色，绕以苍白圈，外周再绕红色边缘

  • 第3期（急性期）：皮损迅速发展成感染样的肿块

  • 第4期（再生期）：表现为带黑点的结节，表面覆以透明薄痂

  • 第5期（乳头瘤期）：结节表面布满颗粒状突出物

  • 第6期（消退期）：结节变平，表面有厚痂

脓疮（传染性）
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传染性脓疮是由羊痘疮病毒感染引起的局灶性皮肤病变，通常发生在手指上，从绵羊或山羊传播给动物工作者。皮损经过6个阶段；这幅图像显示了第二阶段(目标)，特征是一较大结节，中央红色，绕以苍白圈，外周再绕红色边缘。
Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

患者可伴局部淋巴结肿大、淋巴管炎和发热。

依据接触史诊断传染性深脓疱疮。鉴别诊断很宽泛，取决于不同分期的皮损特点。 急性期皮损需与挤奶人结节Mycobacterium marinum 感染（皮肤表现），和其他细菌感染相鉴别。消退期皮损需与皮肤肿瘤，如Bowen病鳞状细胞癌 相鉴别。

皮损可自行消退，无需治疗。

挤奶人结节

挤奶人结节由副牛痘病毒感染所致。副牛痘病毒属副痘病毒组，可引起奶牛乳房部位皮损。感染通过直接接触传播，先引起斑疹，后发展成丘疹、水疱和结节。皮损也可分6期，表现与传染性深脓疱疮类似。常不伴发热和淋巴结病。

依据接触史和皮损表现诊断挤奶工结节。根据不同皮损形态进行鉴别诊断，包括原发性皮肤结核（结核接种部位出现下疳）、孢子丝菌病炭疽兔热病

皮损可自行消退，无需治疗。

挤奶人结节
隐藏详情
挤奶人结节由副牛痘病毒感染所致的局部皮肤病变，副牛痘病毒属副痘病毒组，可引起奶牛乳房部位皮损。病变经历6个阶段。 该图像显示了从最初的黄斑发展为单个红色水肿性丘疹的阶段。
Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

更多信息

以下英语资源可能会有用。

  1. MSD Veterinary Manual: Overview of Contagious Ecthyma

  2. MSD Veterinary Manual: Pseudocowpox in Cattle

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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