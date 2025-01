传染性脓疮是由羊痘疮病毒感染引起的局灶性皮肤病变,通常发生在手指上,从绵羊或山羊传播给动物工作者。皮损经过6个阶段;这幅图像显示了第二阶段(目标),特征是一较大结节,中央红色,绕以苍白圈,外周再绕红色边缘。

Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.