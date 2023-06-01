传染性深脓疱疮（亦称为传染性脓疱性皮炎），由羊痘病毒感染所致。羊痘病毒属痘病毒科，主要感染反刍动物的痘病毒（最多见的是绵羊和山羊）。农民、兽医、动物园管理员，以及其他与动物直接接触的人员存在感染的风险。

此病病程约1周，皮肤表现分6期：

第1期（丘疹期）：手指上出现单个水肿性的红色丘疹（最常位于右手示指）

第2期（靶形期）：皮损发展成一较大结节，中央红色，绕以苍白圈，外周再绕红色边缘

第3期（急性期）：皮损迅速发展成感染样的肿块

第4期（再生期）：表现为带黑点的结节，表面覆以透明薄痂

第5期（乳头瘤期）：结节表面布满颗粒状突出物

第6期（消退期）：结节变平，表面有厚痂

脓疮（传染性） 隐藏详情 传染性脓疮是由羊痘疮病毒感染引起的局灶性皮肤病变，通常发生在手指上，从绵羊或山羊传播给动物工作者。皮损经过6个阶段；这幅图像显示了第二阶段(目标)，特征是一较大结节，中央红色，绕以苍白圈，外周再绕红色边缘。 Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

患者可伴局部淋巴结肿大、淋巴管炎和发热。

依据接触史诊断传染性深脓疱疮。鉴别诊断很宽泛，取决于不同分期的皮损特点。 急性期皮损需与挤奶人结节， Mycobacterium marinum 感染（皮肤表现），和其他细菌感染相鉴别。消退期皮损需与皮肤肿瘤，如Bowen病 和鳞状细胞癌 相鉴别。

皮损可自行消退，无需治疗。