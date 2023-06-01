传染性皮炎和挤奶结节是两种病毒性皮肤病极少由动物传染给人。
传染性深脓疱疮
传染性深脓疱疮（亦称为传染性脓疱性皮炎），由羊痘病毒感染所致。羊痘病毒属痘病毒科，主要感染反刍动物的痘病毒（最多见的是绵羊和山羊）。农民、兽医、动物园管理员，以及其他与动物直接接触的人员存在感染的风险。
此病病程约1周，皮肤表现分6期：
第1期（丘疹期）：手指上出现单个水肿性的红色丘疹（最常位于右手示指）
第2期（靶形期）：皮损发展成一较大结节，中央红色，绕以苍白圈，外周再绕红色边缘
第3期（急性期）：皮损迅速发展成感染样的肿块
第4期（再生期）：表现为带黑点的结节，表面覆以透明薄痂
第5期（乳头瘤期）：结节表面布满颗粒状突出物
第6期（消退期）：结节变平，表面有厚痂
患者可伴局部淋巴结肿大、淋巴管炎和发热。
依据接触史诊断传染性深脓疱疮。鉴别诊断很宽泛，取决于不同分期的皮损特点。 急性期皮损需与挤奶人结节， Mycobacterium marinum 感染（皮肤表现），和其他细菌感染相鉴别。消退期皮损需与皮肤肿瘤，如Bowen病 和鳞状细胞癌 相鉴别。
皮损可自行消退，无需治疗。
挤奶人结节
挤奶人结节由副牛痘病毒感染所致。副牛痘病毒属副痘病毒组，可引起奶牛乳房部位皮损。感染通过直接接触传播，先引起斑疹，后发展成丘疹、水疱和结节。皮损也可分6期，表现与传染性深脓疱疮类似。常不伴发热和淋巴结病。
依据接触史和皮损表现诊断挤奶工结节。根据不同皮损形态进行鉴别诊断，包括原发性皮肤结核（结核接种部位出现下疳）、孢子丝菌病、炭疽和兔热病。
皮损可自行消退，无需治疗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。
MSD Veterinary Manual: Overview of Contagious Ecthyma
MSD Veterinary Manual: Pseudocowpox in Cattle