有超过 170 种公认的分枝杆菌，主要是环境的。环境暴露于许多这些生物是常见的，但大多数暴露不会导致感染，许多感染不会导致疾病。疾病通常需要局部或全身宿主防御缺陷。患有慢性肺病的人（尤其是 囊性纤维化)、体弱的老年人和免疫功能低下的人面临的风险最高，但其他缺陷不太明显的人可能会出现进展性疾病。定期报告新物种和感染。（结核分枝杆菌感染在别处讨论。）

结核分枝杆菌 以外的分枝杆菌可能是人类病原体，并且感染的发生率似乎正在增加。它们 多生存在周围的土壤和水源中，毒力一般比结核分枝杆菌弱 M. tuberculosis。由这些生物引起的感染被称为非典型、环境型和非结核分枝杆菌（NTM）感染。这些微生物还会在 HIV 感染者或免疫功能低下的人群中引起更广泛的疾病表现，但此处不讨论这些表现。

NTM 感染通常是非传染性的（即，它们通常是从环境中获得的，而不是从感染者身上获得的），因此它们不是可报告的公共卫生疾病，并且难以准确确定 NTM 感染的发生率。此外，NTM生物的分离并不一定意味着它是疾病的原因。尽管如此，需要治疗的NTM感染患者数量似乎在增加。目前尚不清楚这种明显增加有多少是由于提高了认识和改进了诊断测试，以及感染发生率实际增加了多少。囊性纤维化患者和其他易感肺病患者的生存期更长可能是一个因素。因为 NTM 生物体对公共水中常规水平的氯具有相当的抵抗力（1)，通过常规淋浴、水雾器、装饰性水展示更多地接触雾化水源可能会发挥作用。环境气候变化也可能发挥作用，因为温暖、潮湿的气候扩大了 NTM 可以居住的区域。在世界范围内，临床标本和环境来源中 NTM 的流行存在相当大的地域差异。在美国，温暖、潮湿的南部气候通常比寒冷、干燥的北部气候具有更多的 NTM 分离株。

鸟分支杆菌复合物（MAC）——与鸟分支杆菌属和细胞内分枝杆菌属密切相关——导致了大多数NTM疾病，但脓肿分枝杆菌越来越常见。其他致病物种是堪萨斯分枝杆菌、蟾分枝杆菌、海分枝杆菌、溃疡分支杆菌、偶然分支杆菌和龟拟分枝杆菌 (偶然分枝杆菌和龟拟分枝杆菌与脓肿分枝杆菌相关）。尽管通常认为大多数 NTM 感染不会发生人际传播，但 多重耐药性脓肿分枝杆菌 可能在囊性纤维化患者之间传播。

肺是常见的感染部位；大多数肺部感染是由MAC引起的，但也可能是由堪萨斯分枝杆菌、蟾分枝杆菌或脓肿分枝杆菌引起的。其他还有淋巴结、骨和骨关节、皮肤及感染的伤口等部位也可累及。HIV患者播散型MAC比较多见，并且容易产生耐药（堪萨斯分枝杆菌和蟾分枝杆菌除外）。

非结核性分枝杆菌感染的诊断是通过抗酸染色和培养确定。尽管针对最常见的 NTM 生物存在核酸扩增测试 (NAAT)，但在美国，越来越多的州公共卫生实验室使用分子和其他方法进行物种形成。

非结核分枝杆菌需要该领域专家的指导治疗。有关这些具有挑战性的感染的诊断和管理的最新诊断和治疗信息，请参阅美国胸科学会、欧洲呼吸学会、欧洲临床微生物学和传染病学会以及美国传染病学会2020年非结核分枝杆菌肺部疾病治疗实践指南

参考文献 1.Norton GJ, Williams M, Falkinham JO 3rd, Honda JR: Physical measures to reduce exposure to tap water-associated nontuberculous mycobacteria.Front Public Health 8:190, 2020.doi: 10.3389/fpubh.2020.00190

淋巴结感染 在1至5岁的儿童中，慢性颌下腺和颌下腺颈淋巴结炎通常是由MAC或结核分枝杆菌引起的。主要是经口腔食入土壤中的病原体传播。 诊断主要靠组织活检。 通常情况下，组织切除即可，无需化疗。

皮肤感染 游泳池肉芽肿多是由海分枝杆菌感染 Mycobacterium marinum引起的自限性表皮肉芽肿进一步演变所致，多在污染的游泳池或清扫养鱼缸时被传染。M. ulcerans和M. kansasii另外，也可由溃疡分枝杆菌和堪萨斯分枝杆菌感染引起。表现主要是在上肢或膝关节部位出现病损或红色肿块，并可逐渐增大或转成紫色。 此病可自发性愈合，但米诺环素或强力霉素100至200 mg，口服一次/天，克拉霉素500 mg，口服2次/天或RIF加EMB3至6个月对海分枝杆菌有效。 布鲁里溃疡, 引起M. ulcerans溃疡分枝杆菌, 发生在> 30个热带和亚热带国家的农村地区。大部分病例发生于西非和中非地区。它开始时表现为皮下无痛性结节，面积大而无痛，或腿部，手臂，或面部的弥漫性无痛性肿大。感染发展引起皮肤及软组织广泛破坏;腿或手臂可形成较大的溃疡。愈合后可能会导致严重的挛缩，疤痕，和畸形。 诊断应使用聚合酶链反应。 世界卫生组织（WHO）建议使用每天1次、为期8周的联合治疗，即口服利福平10 mg/kg加链霉素15 mg/kg IM、克拉霉素7.5 mg/kg（妊娠期首选）或莫西沙星400 mg/kg。然而，链霉素是有问题的，因为它是肠胃外的和有毒的。世界卫生组织指出，最近的一项研究表明，利福平（10 mg/kg，每天一次）和克拉霉素（7.5 mg/kg，每天 2 次）的组合现在是推荐的治疗方法(1)。

皮肤感染参考 1.World Health Organization (WHO): Buruli ulcer (Mycobacterium ulcerans infection).于 2022 年 4 月 26 日访问。

伤口或异物感染 非结核分枝杆菌形成生物膜；它们可以在住宅、办公室和医疗保健设施的供水系统中生存。 常见的去污行为（例如使用氯，有机汞或碱性戊二醛）很难将它们根除。 迅速增长的非结核分枝杆菌（Mycobacterium fortuitum 复合群, M. chelonae, M. abscessus 复合群）会导致医院感染暴发，通常是由于注射污染的溶液，伤口污染了未经消毒的水，使用污染的仪器或植入受污染的设备。这些感染也可能在美容手术、针灸或纹身后发生。偶然分枝杆菌复合物已导致眼睛和皮肤（尤其是脚）、纹身和接受污染材料（如猪心脏瓣膜、乳房植入物、骨蜡）的患者的严重穿透性伤口感染。 在美国，格鲁吉亚（2015年）和加利福尼亚（2016年）发生感染暴发了 M. abscessus感染。当被脓肿分枝杆菌生物膜污染的水被用来在根管期间冲洗牙齿的牙髓腔时，这些疫情会发生在儿童身上，导致严重感染。 治疗需广泛引流，并移除异物有效的药品包括 亚胺培南1g，静脉滴注，每6小时一次

左氧氟沙星500mg每日口服

克拉霉素500 mg口服，每日2次

甲氧苄啶/磺胺甲恶唑双强度片剂 每天2次

多西环素100～200mg，1次/天，口服

或头孢西丁2g IV q6-8h

阿米卡星10~15mg/kg IV qd 推荐两种及以上药敏显示有效的治疗药物联合治疗。治疗时间平均为24个月，如果受感染的异物留在体内，治疗时间可能更长。 阿米卡星通常包括在治疗的前3~6个月中。M. abscessus脓肿分枝杆菌和M. chelonae龟分枝杆菌对大多数抗生素均耐药，并已证明一旦感染就很难甚至不可治愈，应转诊至本领域专家治疗。

播散型感染 鸟分枝杆菌复合物（MAC）通常在晚期艾滋病患者中引起播散性疾病，偶尔也会在其他免疫功能低下的患者中引起，包括器官移植和毛细胞白血病。在艾滋病患者中，传播性MAC通常发展较晚（不像结核病发展较早），与其他机会性感染同时发生。 表现可有发热、贫血、血小板减少、腹泻及腹痛等，（特征类似于Whipple病） 播散性MAC感染的诊断可以通过血液或骨髓培养或活检（例如肝脏或坏死淋巴结的经皮细针穿刺活检）来诊断。病原体可以在粪便和呼吸道标本中被检出，但这些标本中的病原体可能代表了定植而不是真正致病。 清除菌血症和缓解症状的联合治疗通常需要2或3种药物；一种组合是克拉霉素500mg口服，每天2次，或阿奇霉素600mg口服，每天1次，加上乙胺丁醇（EMB）15-25mg/kg，每天一次。利福布丁300mg口服，每日1次也可使用。在治愈之后，应使用克拉霉素或阿奇霉素联合乙胺丁醇以预防复发。 在出现播散性MAC之前未被诊断的HIV感染患者应在开始抗逆转录病毒治疗前接受2周的抗分枝杆菌治疗，以降低发生免疫重建炎症综合征（IRIS）的风险。 HIV感染且CD4计数<100 cells/mcL（0.01 × 109/L）的患者需要用阿奇霉素1.2g口服一次/周或克拉霉素500mg口服2次/天预防播散性MAC。