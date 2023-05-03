现病史应确定鼻分泌物的性质（如清水样、黏液样、化脓性、血性），以及鼻漏是慢性起病还是复发的。如果是复发的，应确定复发与患者居住地，季节和潜在致敏原（为数众多）的相关性。单侧的，清澈，水样分泌物，尤其是以下头部外伤时，是脑脊液（CSF）鼻漏的特征。40 多岁且患有肥胖症的女性也可能会自发发生脑脊液分泌物，继发于 特发性颅内高压。

系统回顾应寻找可能导致鼻塞和鼻漏的疾病的症状，包括发热和面部疼痛（鼻窦炎）；流眼泪伴眼痒（变态反应）以及咽痛，乏力，发热和咳嗽（病毒性上呼吸道感染）。

既往史应明确已知的过敏原和是否存在糖尿病和免疫功能低下，药物（处方药、非处方药、非法药物）史应包括具体询问局部减充血剂的使用情况。