鼻塞和鼻漏（流鼻涕）是最常见的鼻部不适症状，两者多同时出现，有时也可单独出现。
鼻塞和流涕的病因
最常见的原因（见表 鼻塞和鼻漏的一些原因） 是
鼻塞和鼻漏的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
黏液脓性鼻分泌物，且常为单侧
鼻腔黏膜充血
有时鼻分泌物有恶臭或金属味，面部局部疼痛或头痛，上颌窦或额窦所在部位出现红斑或压痛
通常单独进行临床检查
糖尿病，免疫功能低下和严重病例可考虑CT检查
过敏史
水样分泌物；打喷嚏；流泪伴眼痒；鼻腔黏膜潮湿苍白
症状常呈季节性或随诱发因素而变
仅临床检查
减充血剂过度使用
减充血剂逐渐减量时鼻塞症状反弹
苍白且极其肿胀的鼻黏膜
仅临床检查
儿童出现单侧带有恶臭（有时微带血性）的鼻涕
仅临床检查
反复出现水样鼻涕；打喷嚏；鼻黏膜充血肿胀
无明确诱因
仅临床检查
水样或黏液样鼻涕；伴随咽痛，乏力和鼻黏膜红斑
仅临床检查
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
CT=计算机断层扫描； URI = 上呼吸道感染
干燥的空气会引起鼻塞，急性鼻窦炎次之， 鼻腔异物并不常见（常在儿童中多发）。
局部使用减充血剂>3到5天的患者经常在药物作用消失后出现鼻塞症状的反弹，导致患者继续使用减充血剂。如此恶性循环，导致鼻塞症状加重。这种情况（药物性鼻炎）会存在一段时间，并且会产生原发疾病未治愈的误解，而这其实是药物治疗产生的后果。
鼻塞和liu'ti的评估
病史
现病史应确定鼻分泌物的性质（如清水样、黏液样、化脓性、血性），以及鼻漏是慢性起病还是复发的。如果是复发的，应确定复发与患者居住地，季节和潜在致敏原（为数众多）的相关性。单侧的，清澈，水样分泌物，尤其是以下头部外伤时，是脑脊液（CSF）鼻漏的特征。40 多岁且患有肥胖症的女性也可能会自发发生脑脊液分泌物，继发于 特发性颅内高压。
系统回顾应寻找可能导致鼻塞和鼻漏的疾病的症状，包括发热和面部疼痛（鼻窦炎）；流眼泪伴眼痒（变态反应）以及咽痛，乏力，发热和咳嗽（病毒性上呼吸道感染）。
既往史应明确已知的过敏原和是否存在糖尿病和免疫功能低下，药物（处方药、非处方药、非法药物）史应包括具体询问局部减充血剂的使用情况。
体格检查
患者如有发热，应检测生命体征。
体格检查的重点是鼻子和鼻窦所在的区域。额窦和上颌窦所在部位出现局部红斑时应检查面部，如有压痛，要进一步触诊。 注意检查鼻黏膜的颜色（如红色或苍白），有无肿胀以及鼻分泌物的颜色和性质，另外要注意有无异物存在（尤其是小孩）。
危险信号
鼻塞或鼻漏患者的以下表现尤其值得关注：
出现单侧鼻漏，尤其当分泌物为脓性和血性时
面部疼痛，面部压痛或两者兼而有之
临床表现解析
检查
对急性鼻部症状一般不进行实验室检查，除非怀疑在患有糖尿病或免疫功能低下的患者中存在侵袭性的鼻窦炎，而这些患者通常都需要进行CT检查。
如果怀疑有脑脊液漏，应当检测样品中beta-2转铁蛋白，它是脑脊液的特异性标志物。
鼻塞和鼻漏的治疗
特异性疾病要对症处理。外用或口服减充血剂可以缓解充血。局部用减充血剂包括羟甲唑啉，每侧鼻孔2喷，1天1次，或者每天2次，持续3天。口服减充血剂包括伪麻黄碱60mg，每天2次。长期使用局部减充血剂会导致反弹性充血，长期使用口服减充血剂可以增加血压和心率。两者都应避免。
病毒性的鼻漏可通过口服抗组胺药得以治疗（如苯海拉明25~50mg口服，每天2次），抗组胺药具有抗胆碱能特点，而与他们组胺H2受体拮抗的特点无关。
抗组胺药物治疗变应性鼻炎的鼻塞和鼻漏；在这些病例中，非抗胆碱能的抗组胺药物（如非索非那定60mg口服，每天2次）较少引起副作用。鼻腔用皮质类固醇激素（如莫米松喷鼻，每侧鼻孔2喷，每天1次）对变应性鼻炎的治疗也是有用的。
6岁以下儿童不建议使用抗组胺药和减充血剂。
老年病学要点：鼻塞和鼻漏
抗组胺药特别是第一代抗组胺药如苯海拉明，具有镇静和抗胆碱能作用，老年患者需减量使用。类似的，拟交感药应使用临床有效的最低剂量。
关键点
大多数鼻塞和鼻漏是由上呼吸道感染和过敏反应引起的。
考虑儿童体内的异物。
还考虑由于局部减充血剂过度使用引起的反弹充血。