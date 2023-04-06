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特发性颅内压增高

(良性颅内高压; 颅内静脉高血压；假性脑瘤)

作者：Stephen D. Silberstein, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

特发性颅内压增高(idiopathic intracranial hypertension)是没有颅内占位或脑积水的颅内压增高，其脑脊液成分正常。

(参见头痛的诊断路径

特发性颅内压增高好发于育龄期的女性。正常体重女性发病率为1/100,000，而肥胖女性发病率为20/100,000。颅内压（ICP）升高（> 250 mm H2O）；原因尚不清楚，但可能涉及脑静脉流出道阻塞，这可能是由于脑脊液压力升高导致静脉阻塞加剧，形成恶性循环。

在儿童中，这种疾病有时会在停用皮质类固醇或使用生长激素后发生。服用四环素或服用大量维生素A后也可能发生特发性颅内高压。

特发性颅内高压的症状和体征

大多数病人一天之中几乎持续存在头痛，疼痛程度有波动，有时伴恶心。还可能有一过性的视物模糊、复视（由于外展神经功能受损）和搏动性的脑鸣。视力从周围开始丧失，因此病人可能在病程晚期才发现。不可逆的失明是最主要的危险。 一旦视力丧失，即使ICP降低，视力通常也不会恢复。

几乎每一个病人都有双侧视乳头水肿。一些病人没有症状而在进行常规的眼底检查时发现。神经系统检查可发现部分第六颅神经麻痹，但其他方面不明显。

经验与提示

  • 如果临床表现提示特发性颅内压升高，即使患者无视力相关症状，也均需进行视野及眼底检查。

特发性颅内压增高的诊断

  • MRI和MRV

  • 腰椎穿刺

如果临床表现提示特发性颅内压升高，即使患者无视力相关症状，也均需进行视野及眼底检查。

临床怀疑特发性颅内高压，是通过脑部影像学检查（首选MRI及MRV）结果正常确定的（静脉横窦变窄除外）。 如果没有禁忌症，则进行腰椎穿刺和脑脊液 (CSF) 检测。升高的开放压力和正常的脑脊液成分表明特发性颅内高压。

少见的，一些药物和疾病可引起为类似特发性颅内压增高的症状需要被除外(见表 与视乳头水肿和特发性颅高压有关的疾病)。

表格
表格

与视乳头水肿和特发性颅高压有关的疾病

病人情况

示例

脑静脉回流不畅

脑静脉窦血栓形成

颈静脉血栓形成

疾病

Addison病

慢性脑膜炎

慢性阻塞性肺病

甲状旁腺功能减退

严重的缺铁性贫血

肥胖（通常是年轻女性）

月经周期改变（初潮、月经不规则、怀孕）

肾衰竭

右心室衰竭伴肺动脉高压

睡眠呼吸暂停

慢性脑膜炎

娱乐或非法药物

合成代谢类的激素

长期使用激素后停药

生长激素缺乏病人使用生长激素

萘啶酸

呋喃妥因

四环素及其衍生物

大量维生素A

特发性颅内压增高的治疗

  • 乙酰唑胺或托吡酯

  • 必要时减肥

  • 用于预防偏头痛的药物，尤其是托吡酯

  • 有时需手术治疗

特发性颅内压增高通常自发缓解

特发性颅内高压症的治疗目的在于：

  • 降低颅内压

  • 保护视力

  • 缓解症状

碳酸酐酶抑制剂乙酰唑胺（250 毫克，每天口服 4 次）或托吡酯（也可抑制碳酸酐酶）每天使用 200 毫克，每天两次。乙酰唑胺减少脑脊液的产生。托吡酯可以帮助患者减轻体重，帮助降低颅内压，并可能缓解头痛。

用于偏头痛的预防药物 可以缓解头痛。 非甾体类抗炎药(NSAIDs)可以根据需要使用。

应建议肥胖病人减肥，有助于降低颅内压。

反复腰穿降压有争议，但可偶尔使用，尤其当确切治疗决策制定前，而患者视力受损时。最终治疗包括视神经鞘开窗术、分流术和静脉窦支架置入术。

任何潜在病因（如疾病或药物）如有可能均需纠正。

经常进行眼科检查（包括视野的量化检查）以监测治疗的效果，仅进行视力敏锐度的检查对视力即将丧失不够敏感。

如果治疗后视力恶化，可采取以下措施：

  • 视神经鞘开窗术

  • 分流术（腰-腹腔或脑室-腹腔）

  • 血管内静脉支架植入

肥胖手术 可使无法减肥的患者体重减轻。

关键点

  • 对表现为每日发作的弥漫性头痛伴或不伴视觉症状的患者，尤其是超重的女性，需考虑特发性颅内压增高；进行视野及眼底检查。

  • 根据脑部成像结果进行诊断（最好是静脉造影MRI），如果没有禁忌，还可以进行腰椎穿刺；考虑慢性脑膜炎。

  • 如果需要建议减肥并用乙酰唑胺或托吡酯治疗。

  • 经常进行眼科检查（包括视野的量化检查）以监测治疗的效果。

  • 如果治疗后视力下降，可考虑视神经鞘窗开窗，分流术或血管内静脉支架置入术。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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