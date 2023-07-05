鼻炎为鼻腔黏膜炎症反应，导致鼻腔充血、流鼻涕及与病因相关的各种症状（如鼻痒、打喷嚏、流脓涕、嗅觉缺失及鼻臭）。鼻炎被归类为过敏性或非过敏。尽管刺激性因素可引起非过敏性鼻炎，但大多数是由病毒引起的。诊断通常是基于临床。治疗包括室内空气湿化、拟交感胺药物、抗组胺药。合并细菌感染者应该给予合适的抗生素治疗。
非过敏性鼻炎包括多种不同类型。（另见过敏性鼻炎。)
急性鼻炎
急性鼻炎是 普通感冒的常见表现，表现为鼻黏膜的水肿和血管扩张、流鼻涕和鼻塞。其他引起急性鼻炎的病原有链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌。
慢性鼻炎
慢性鼻炎通常是亚急性（30至90天消退）炎性或者感染性鼻炎的延长。偶尔也可由梅毒、结核、鼻硬结病、鼻孢子虫病、利什曼病、囊胚菌病、组织胞浆菌病和麻风病—所有这些感染的特点是肉芽肿的形成和软组织、软骨和骨的破坏。这些疾病都有肉芽肿形成，软组织、软骨和骨的破坏；导致鼻塞、流脓涕和频繁鼻出血。鼻硬结病是由于固有层组织硬化的炎症反应导致进行性鼻塞。鼻孢子虫病以出血性息肉为特征。空气湿度低及漂浮刺激物均可引起慢性鼻炎。
萎缩性鼻炎
萎缩性鼻炎是一种慢性鼻炎，由鼻黏膜萎缩、硬化造成，鼻黏膜由假复层纤毛柱状上皮向复层鳞状上皮转变，并且固有层减少且血管化。萎缩性鼻炎与年龄增长、韦格纳肉眼肿及医源性过度切除鼻组织有关。尽管明确病因尚不清楚，细菌感染仍然是一个很重要的因素。老年人常出现鼻黏膜的萎缩。
血管运动性鼻炎
血管运动性鼻炎，又称非过敏性鼻炎，是一种慢性疾病，由阵发性鼻黏膜血管扩张导致清水样鼻涕和打喷嚏。病因尚不清楚，也无法找到过敏原。干燥的环境可加重血管运动性鼻炎。
非过敏性鼻炎的症状和体征
急性鼻炎会导致鼻痒、鼻塞、流涕和打喷嚏。
慢性鼻窦炎的症状和体征与急性鼻窦炎相似，但常有流脓涕和鼻衄。
萎缩性鼻炎表现为鼻腔扩大、结干痂、恶臭菌落生长、鼻塞、嗅觉缺失及反复严重的鼻衄。
血管运动性鼻炎常表现为打喷嚏和流清水样鼻涕。肿胀的鼻腔黏膜可以呈鲜红色，也可呈紫色。临床表现根据缓解和恶化期各有不同。
非过敏性鼻炎的诊断
鼻炎主要依靠临床诊断，实验室检验是不必要的。
血管运动性鼻炎区别于特定鼻部特定病毒或者细菌感染之处在于缺乏化脓性渗出和结痂。血管运动性鼻炎缺乏确定的过敏原，以此与过敏性鼻炎鉴别。
非过敏性鼻炎的治疗
病毒性鼻炎可对症使用减充血剂或抗组胺药物，或联合使用。
萎缩性鼻炎采取局部治疗抗生素，雌激素，维生素A和D。
血管运动性鼻炎可通过增加空气湿度，有时局部应用糖皮质激素及口服伪麻黄碱。
病毒性鼻炎可对症使用减充血剂，如局部使用拟交感胺药物，0.25％苯肾上腺素，每3~4小时1次，疗程不超过3天；或全身使用拟交感胺药物，伪麻黄碱30mg，每4~6小时1次，口服。抗组胺药物 有时也有帮助。鼻内羟甲唑啉使用时间不宜超过3天，以避免反弹性鼻粘膜充血。
抗组胺药可能有助于治疗病毒性鼻炎，但具有抗胆碱能特性的药物会使粘膜干燥，因此可能会增加刺激。(参见普通感冒。）鼻内肥大细胞稳定剂（例如色甘酸）和异丙托铵或双效肥大细胞稳定剂/抗组胺药（例如氮卓斯汀、奥洛他定）可能更有效（见表鼻内肥大细胞稳定剂）。减充血剂可以缓解急慢性细菌性鼻炎的症状，但潜在的细菌感染仍然需要进行细菌培养和病原菌鉴定，确定抗生素敏感性并选择合适的抗生素治疗。如果症状持续存在，可能需要活检以排除恶性肿瘤。
萎缩性鼻炎的治疗主要在于鼻腔冲洗清除痂皮和局部使用抗生素（如莫匹罗星）消除鼻腔臭味，局部或全身使用雌激素和维生素A和D。减少吸入气流可以使萎缩的鼻黏膜更加干燥，因此可通过手术来阻塞或减少部分宽大的鼻腔，从而减少痂皮产生。
血管运动性鼻炎的治疗效果并不满意。患者可通过增加空气湿度来获益，其方法如湿化中央空调系统或在卧室中放置雾化装置。 局部应用糖皮质激素（如莫米松，每日两次）及鼻用抗组胺剂可能会改善症状。 虽然全身使用拟交感胺药物（如，成年人，必要时口服伪麻黄碱30毫克，每4〜6小时一次）可缓解症状，但不推荐长期使用。 局部血管收缩剂应避免使用，因为其会使鼻黏膜的脉管系统失去对那些导致血管收缩的刺激因素的敏感性，这些刺激因素如空气的湿度和温度。连续使用3天后，可能会导致反弹性充血； 长期使用和依赖被称为药物性鼻炎。