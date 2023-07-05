病毒性鼻炎可对症使用减充血剂或抗组胺药物，或联合使用。

萎缩性鼻炎采取局部治疗抗生素，雌激素，维生素A和D。

血管运动性鼻炎可通过增加空气湿度，有时局部应用糖皮质激素及口服伪麻黄碱。

病毒性鼻炎可对症使用减充血剂，如局部使用拟交感胺药物，0.25％苯肾上腺素，每3~4小时1次，疗程不超过3天；或全身使用拟交感胺药物，伪麻黄碱30mg，每4~6小时1次，口服。抗组胺药物 有时也有帮助。鼻内羟甲唑啉使用时间不宜超过3天，以避免反弹性鼻粘膜充血。

抗组胺药可能有助于治疗病毒性鼻炎，但具有抗胆碱能特性的药物会使粘膜干燥，因此可能会增加刺激。(参见普通感冒。）鼻内肥大细胞稳定剂（例如色甘酸）和异丙托铵或双效肥大细胞稳定剂/抗组胺药（例如氮卓斯汀、奥洛他定）可能更有效（见表鼻内肥大细胞稳定剂）。减充血剂可以缓解急慢性细菌性鼻炎的症状，但潜在的细菌感染仍然需要进行细菌培养和病原菌鉴定，确定抗生素敏感性并选择合适的抗生素治疗。如果症状持续存在，可能需要活检以排除恶性肿瘤。

萎缩性鼻炎的治疗主要在于鼻腔冲洗清除痂皮和局部使用抗生素（如莫匹罗星）消除鼻腔臭味，局部或全身使用雌激素和维生素A和D。减少吸入气流可以使萎缩的鼻黏膜更加干燥，因此可通过手术来阻塞或减少部分宽大的鼻腔，从而减少痂皮产生。

血管运动性鼻炎的治疗效果并不满意。患者可通过增加空气湿度来获益，其方法如湿化中央空调系统或在卧室中放置雾化装置。 局部应用糖皮质激素（如莫米松，每日两次）及鼻用抗组胺剂可能会改善症状。 虽然全身使用拟交感胺药物（如，成年人，必要时口服伪麻黄碱30毫克，每4〜6小时一次）可缓解症状，但不推荐长期使用。 局部血管收缩剂应避免使用，因为其会使鼻黏膜的脉管系统失去对那些导致血管收缩的刺激因素的敏感性，这些刺激因素如空气的湿度和温度。连续使用3天后，可能会导致反弹性充血； 长期使用和依赖被称为药物性鼻炎。