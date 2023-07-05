鼻息肉为鼻黏膜固有层水肿并向外生长形成的荔枝肉状物，通常都生长于上颌窦开口周围。

过敏性鼻炎、急慢性感染和囊性纤维化等疾病可促进息肉的形成。鼻孢子虫病可出现出血性息肉。单侧的息肉有时与鼻腔鼻窦良恶性肿瘤同时存在。息肉也可继发于鼻腔异物。与鼻息肉有较强联系的有

阿司匹林过敏

鼻窦感染

哮喘

症状包括鼻塞、鼻涕倒流、鼻腔充血、打喷嚏、流鼻涕、嗅觉缺失和减退、面部疼痛及眼痒。

诊断主要基于体格检查。在发展期的息肉形如水滴状；当其成熟后，形态如剥皮的无子葡萄。

鼻息肉 图片 Image provided by Bechara Ghorayeb, MD.