鼻息肉为鼻黏膜固有层水肿并向外生长形成的荔枝肉状物，通常都生长于上颌窦开口周围。
过敏性鼻炎、急慢性感染和囊性纤维化等疾病可促进息肉的形成。鼻孢子虫病可出现出血性息肉。单侧的息肉有时与鼻腔鼻窦良恶性肿瘤同时存在。息肉也可继发于鼻腔异物。与鼻息肉有较强联系的有
症状包括鼻塞、鼻涕倒流、鼻腔充血、打喷嚏、流鼻涕、嗅觉缺失和减退、面部疼痛及眼痒。
诊断主要基于体格检查。在发展期的息肉形如水滴状；当其成熟后，形态如剥皮的无子葡萄。
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鼻息肉的治疗
局部应用皮质类固醇激素
手术切除
鼻腔内皮质类固醇激素喷剂（如：莫米松[30 mcg/喷]，倍氯米松[42 mcg/喷]，氟尼缩松[25 mcg/喷]）可缩小甚至治愈息肉，一般每个鼻孔内1～2喷，一天2次；可结合口服皮质类固醇激素，每周递减。对于伴有鼻息肉的严重慢性鼻窦炎患者，生物制剂（例如，dupilumab）通过缩小息肉和改善症状是有效的(1)。
在许多情况下需要手术切除鼻息肉。鼻息肉引起的鼻窦炎需要手术切除，单侧的息肉有时会掩蔽潜在的鼻腔良恶性肿瘤，因此必须被去除。
息肉往往会复发，除非底层过敏或感染控制。对于严重的鼻息肉复发病例，可行上颌窦开放术和筛窦切除术。在严重的反复发作的病例，可能需要进行上颌窦或筛窦切除术。这些程序通常通过内窥镜完成的。
治疗参考文献
1.Bachert C, Han JK, Desrosiers M, et al: Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials [published correction appears in Lancet 394(10209):1618, 2019]. Lancet 394(10209):1638–1650, 2019.doi:10.1016/S0140-6736(19)31881-1