现病史应确定哪侧鼻腔先出血；尽管大部分鼻出血可迅速涉及双侧鼻孔，但大多数患者还是可以确定最初的出血来自哪侧鼻腔，这是体检的重点。 同时，出血的持续时间、出血诱因（如喷嚏、擤鼻、挖鼻）和患者为止血所采取的具体措施也应确定。有时会有黑便，因吞咽下的血液对胃具有刺激性，所以部分患者因呕血而就诊。询问发病前相关的重要症状，包括上呼吸道感染的症状、鼻塞的感觉和鼻部或面部疼痛。以往鼻出血的发作时间，次数以及治疗方法都应确定。

系统回顾应询问过度出血（特别是与刷牙、静脉切开术或轻微创伤有关）、容易擦伤的情况；便血或柏油、咳血和尿中带血。

既往史应记录已知的出血性疾病（包括家族遗传史）和涉及血小板缺陷或凝血障碍的疾病史，尤其是肿瘤、肝硬化、HIV和怀孕等既往史。药物史（处方药、非处方药、休闲药物）应具体包括使用可能促进出血的药物，例如阿司匹林和其他非甾体抗炎药（NSAID）、其他抗血小板药物（例如氯吡格雷）、肝素和华法林。