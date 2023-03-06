声带息肉、小结和肉芽肿

急性创伤或慢性刺激引起声带改变产生息肉或小结。两者均导致声嘶和呼吸音加重。这些症状持续 > 3周，需检查声带。部分病例，诊断依据喉镜检查和活检，以排除恶性肿瘤。手术切除可恢复发声，祛除刺激因素以防止复发。
病因
息肉和小结是由于声带固有层受到损伤。肉芽肿由软骨膜覆盖的杓状软骨声带突损伤而导致。
声带息肉可发生在声带膜部的中1/3，通常为单侧性。息肉比小结更大且更凸出，通常表面有支配血管。往往由最初的急性发声损伤所致。其余息肉杨改变，通常见于双侧，可能另有其他原因，包括胃反流、甲减、慢性喉过敏反应或长期吸入刺激性物质，例如工业气体或香烟。急性损伤通常导致带蒂的息肉，而慢性刺激可导致息肉样水肿。
声带小结通常为双侧性，位于声带前中1/3交界处。主要治病因素为长期用声过度—大喊、大叫、大声唱歌或不自然得使用低频声。
声带肉芽肿 发生在靠近杓状软骨声带的后声门中。 可以是双侧或单侧的。通常是由于气管插管的创伤，但胃食管反流病可能使其加重。
声带乳头状瘤 可能是由某些感染引起的 人乳头瘤病毒 （HPV）。在儿科患者中，乳头状瘤最常发生在 1 至 4 岁之间，但它们可以在任何时间发生，包括整个成年期。这种疾病也被称为 复发性呼吸道乳头状瘤病。
（参见喉部疾病概述。）
喉部疾病
声带放松时，通常形成一个V形开口，让空气自由通过气管。声带在吸气时打开，在吞咽或说话时关闭。将镜子置于患者口腔背面，则可以看到声带，也可以检查疾病，如接触性溃疡、息肉、结节、瘫痪和癌症。麻痹可能影响一个（单侧）或两个声带（双侧）。
Image provided by Eiji Yanagisawa, MD.
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症状与体征
所有的息肉、结节和肉芽肿都会导致缓慢渐进性声嘶和呼吸音加重。
声带乳头状瘤的症状可能包括早期声音嘶哑或微弱的哭声，但在疾病晚期可能会阻塞气道。
诊断
喉镜
活检
息肉、结节和肉芽肿的诊断是通过直接或间接喉镜对喉部的检查（见表 鉴别声带息肉、结节和肉芽肿）。采用显微喉镜对不连续的病灶进行活检以排除恶性肿瘤（见喉癌）。
声带息肉、小结和肉芽肿的区别
类型
病因
特征
治疗
息肉
急性声带创伤（最常见），胃食管反流，未经处理的甲状腺功能低下的状态，慢性喉过敏反应，慢性吸入刺激物（如工业烟雾，香烟烟雾）
创伤性病变通常是单侧的
双侧声带息肉通常是由其他原因导致的。
发生在声带膜中部
较声带小结大
通常是表面血管
外科手术切除外伤息肉
医学治疗，最初，其他息肉样病变的
言语康复治疗改变刺耳的发声习惯
小结
慢性创伤（如：嗓音滥用、吆喝、喊叫、大声唱歌、非自然低频）
双侧
发生于声带前、中1/3交界处。
行为矫正（例如，说话时降低喉部肌肉骨骼张力），语音治疗，抗反流治疗
肉芽肿
咳嗽、反流病、气管插管
常为双侧，但可为单侧
发生在两个声带突（声带后部）上
较声带小结大
语音治疗，抗反流治疗
不能消退的肉芽肿，行手术切除
治疗
祛除病因
对于息肉，一般采用手术治疗
纠正潜在的用声过度可治愈大多数小结和肉芽肿并防止复发。祛除刺激因素(包括治疗胃食管反流)可达到治愈目的，对防止复发是必要的。语言治疗师的声音治疗可以减少因演唱不当或长时间大声说话而对声带造成的创伤。小结通常单独通过言语治疗即可恢复。不能消退的肉芽肿行手术切除但容易复发。
创伤性息肉必须通过手术摘除以恢复正常发声。由烟草滥用或甲状腺功能减退引起的其他息肉样病变（通常是双侧）应首先接受医疗处理。直接喉镜下喉显微手术采用冷器械切除优于激光切除，因为如果使用不当后者更可能同时伴有热损伤。
乳头瘤通常用激光或手术治疗。人乳头瘤病毒疫苗接种 是可以预防的。
显微喉镜手术时，手术显微镜可用于喉部检查，活检和手术，并可录像。患者被麻醉，通过喉镜高压喷射通气，气管内插管或对于受阻的上气道采用气管切开保证通气安全。患者在麻醉状态下接受手术，通过喉镜的高压气流呼吸装置、气管插管或者气管切开术维持呼吸道安全。由于显微镜可放大观察，组织能被精确切除，从而能尽可能减少声带损伤（如果造成，则可能是永久性的）。激光手术可通过显微镜的光学系统进行，达到精确切除的目的。几乎所有喉部活检，良性肿瘤手术和许多嗓音外科手术均优先采用显微喉镜手术。
关键点
声带息肉、结节和肉芽肿是由急性创伤或慢性刺激引起的；声带乳头状瘤是由人乳头瘤病毒感染引起的。
这些症状持续3周以上，需检查声带。
活检可能是必要的，以排除癌症。
切除后 ，去除刺激源对于预防复发是必要。