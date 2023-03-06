声带息肉、小结和肉芽肿

息肉和小结是由于声带固有层受到损伤。肉芽肿由软骨膜覆盖的杓状软骨声带突损伤而导致。

声带息肉可发生在声带膜部的中1/3，通常为单侧性。息肉比小结更大且更凸出，通常表面有支配血管。往往由最初的急性发声损伤所致。其余息肉杨改变，通常见于双侧，可能另有其他原因，包括胃反流、甲减、慢性喉过敏反应或长期吸入刺激性物质，例如工业气体或香烟。急性损伤通常导致带蒂的息肉，而慢性刺激可导致息肉样水肿。

声带小结通常为双侧性，位于声带前中1/3交界处。主要治病因素为长期用声过度—大喊、大叫、大声唱歌或不自然得使用低频声。

声带肉芽肿 发生在靠近杓状软骨声带的后声门中。 可以是双侧或单侧的。通常是由于气管插管的创伤，但胃食管反流病可能使其加重。

声带乳头状瘤 可能是由某些感染引起的 人乳头瘤病毒 （HPV）。在儿科患者中，乳头状瘤最常发生在 1 至 4 岁之间，但它们可以在任何时间发生，包括整个成年期。这种疾病也被称为 复发性呼吸道乳头状瘤病。

（参见喉部疾病概述。）

喉部疾病

声带息肉 图片 Image provided by Eiji Yanagisawa, MD.

声带小结 图片 Image provided by Eiji Yanagisawa, MD.