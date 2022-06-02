嗜酸性肉芽肿性多血管炎（EGPA）

临床标准

常规实验室检查

超声心动图

活检

2012年的教堂山共识会议(1)将嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)定义为涉及哮喘和嗜酸性粒细胞增多、与坏死性小和中等大小血管炎相关的呼吸道富嗜酸性粒细胞和坏死性肉芽肿性炎症。Criteria for classification美国风湿病学会分类标准 包括以下几项：

哮喘

外周血中嗜酸性粒细胞增多>10%

鼻旁窦炎

肺部浸润阴影，有时呈一过性

病理学证实血管外嗜酸性粒细胞增多的血管炎

多发性单神经病或多神经病

如果符合≥4条分类标准，诊断的敏感性是85%，特异性是99.7%。

检查的目的在于明确诊断和器官累及的程度，并鉴别EGPA和其他嗜酸性粒细胞疾病（如寄生虫感染、药物反应、急性嗜酸性粒细胞性肺炎 和慢性嗜酸性粒细胞性肺炎、过敏性支气管肺曲霉病和 高嗜酸性粒细胞综合征）。临床表现和常规实验室检查结果可以提示该病，但是通常需要肺部或者其他受累器官活检来确定诊断。

需要检查血和胸片，虽然其结果不具有诊断性。 全血细胞计数与分类检查明确是否存在嗜酸性粒细胞增多症，这对于某些患者可能是疾病活动的一个标志。定期复查IgE、C反应蛋白和红细胞沉降率（ESR）水平来评价炎症活动性。查尿常规和肌酸酐以筛查肾脏疾病和监测其严重性。检查电解质水平。

血清学检查在40%的患者中发现抗中性粒细胞胞浆自身抗体(ANCA)；如果发现了ANCA，则需要酶联免疫吸附剂测定(ELISA）以测定特定抗体。对髓过氧化物酶起反应的核周型ANCA（p-ANCA）是最常见的结果，然而ANCA并不是EGPA高特异性或敏感性的检查。

作为疾病活性的标志物，嗜酸性粒细胞、IgE、ANCA、ESR和C-反应蛋白水平有协助作用，并在某些条件下可预测发作。

胸片可以显示肺部一过性斑片状浸润影。

所有患者应在基线时进行二维超声心动图检查，如果出现心力衰竭的症状和/或体征，随访过程中应重复进行该项检查。

如果可行的话，应对受累组织进行活检。