青春发育延迟是指在期望的时间没有性成熟。通过测量性腺激素（睾酮和/或雌二醇）、黄体生成素和促卵泡激素、影像学研究以及基因检测进行诊断。必要时，治疗通常涉及特定的激素替代。
青春发育延迟可以源于体格发育延迟，常发生于有生长延缓家族史的青少年。
青春期延迟宪法 是在14岁之前没有青春期发育; 它在男孩中更常见。根据定义，具有宪法延误的儿童在18岁时表现出性成熟的迹象，但青春期延迟和矮小的身材可能在青少年及其家庭中产生焦虑。许多儿童在父母或兄弟姐妹中有家族史延迟性发育。这些男孩常常在儿童期和（或）青春期表现为身材矮小，但最终身高达到正常范围。生长速度接近正常，并且生长模式与生长图的较低百分位数曲线平行。青春期生长突然延迟，在青春期的预期时间，高度百分位开始下降，这可能有助于一些儿童的心理社会困难。骨骼年龄被延迟，并且与儿童的身高（年龄，其中儿童的身高在第50百分位数）而不是时间年龄最相符。性成熟延迟但正常。
青春期延迟的其他原因包括（1）
中枢神经系统 (CNS) 疾病（例如，减少促性腺激素分泌的下丘脑或垂体肿瘤）
其他原因 性腺功能低下
睾丸疾病，如损伤（如睾丸扭转）或感染（如 腮腺炎）在男孩中
中枢神经系统辐射
过度体力活动，尤其是女孩
参考文献
1.Howard SR, Dunkel L: The genetic basis of delayed puberty.Neuroendocrinology 106(3):283–291, 2018. doi: 10.1159/000481569
青春期延迟的症状和体征
在女孩中，乳房发育、阴毛生长和/或月经初潮不会发生。
在男孩中，没有生殖器和/或阴毛发育。
男孩或女孩出现身材矮小、生长速度减慢或两者都有均提示青春发育延迟。
青春期延迟的青少年可能会被人取笑或欺负，在应对和管理社会问题方面往往需要帮助。由于身材矮小和青春期延迟，男孩比女孩更容易感到心理压力和尴尬，但男孩和女孩都可能感觉到对学校和社交表现的影响。
青春期延迟的可能原因表现
青春期延迟的诊断
青春期延迟的家族史
临床标准
测量睾丸激素或雌二醇, 黄体生成素（LH）和促卵泡激素（FSH）
影像学检查
基因检测
青春期延迟的初步评估应包括完整的病史和体格检查，以评估青春期的发育，营养状况和生长情况。根据检查结果，应考虑针对其他导致生长缓慢的原因进行实验室测试：
甲状腺功能减退（例如，促甲状腺激素，甲状腺素）
肾脏疾病（如电解质，肌酐水平）
炎症和免疫疾病（如，组织转谷氨酰胺酶抗体，C反应蛋白）
血液病（例如，差异性全血细胞计数）
青春期延迟的标准
尽管在过去的几年中，儿童的青春发育有所提前，但诊断青春发育延迟的标准没有改变。
女孩， 如果出现以下情况之一，则考虑青春期延迟诊断：
12至13岁没有乳房发育
从乳腺生长开始和月经初潮相隔> 3年
15岁时未出现月经（存在正常的第二性特征）
对于女孩来说，青春期时间的差异与种族和民族有关。与白人女孩相比，黑人和西班牙裔女孩的青春期开始得更早（见 性早熟）。
男孩， 如果出现以下情况之一，考虑青春期延迟诊断：
13-14岁前无睾丸增大
生殖器的开始发育和完全生长的间隔>4年
阴毛的出现不包括在青春期延迟的定义中，因为它是肾上腺功能的标志，而不是真正的青春期。
对于持续一段时间（通常>1年）没有青春期进展迹象（称为青春期停滞或中断）的儿童，即使在确定的青春期延迟年龄阈值之前，也可以尽早进行评估。
激素检测
测量LH和FSH，测量男孩的睾酮和女孩的雌二醇。LH和FSH是垂体分泌的促性腺激素，可刺激性激素的产生。LH和FSH水平是最有用的初始测试（参阅算法 原发性闭经的评估)。FSH 最有助于确定性腺衰竭的证据，而 LH 有助于确定青春期的开始。 检测应在早上进行，需要进行儿童特异性检测（通常标记为超敏或免疫化学发光[ICMA]）。
血清LH和FSH水平升高提示
性腺自身缺陷引起的性腺衰竭（原发性腺功能减退 [促性腺功能低下症]
在血清LH和FSH水平升高的儿童中，应进行核型分析以调查Klinefelter综合征（男孩）和Turner综合征（女孩）。如果核型是正常的，应对严重青春期延迟的女孩进一步调查原发性卵巢功能不全的其他原因。
身高矮小和青春期发育迟缓儿童的FSH和LH水平低或正常，以及睾丸激素和雌二醇水平低可能表明
体质性延迟
继发性性腺机能减退症（低促性腺素性功能减退症）
功能性低促性腺激素性腺功能减退症（由甲状腺功能减退、炎症、营养不良或过度运动引起）
FSH 测量对于原发性性腺功能减退症的诊断特别重要，因为 FSH 的半衰期更长，更敏感，并且比 LH 显示的变异性更小。FSH 水平> 20 mIU/mL (> 20 units/L) 表明可能存在性腺功能障碍。
检测睾丸激素和雌二醇水平的方法并不总是能区分青春期早期和青春期之前的水平。
男孩的体质性青春期发育延迟更容易被诊断，部分原因是青春期男孩如果成熟速度不如同龄人，则更容出现苦恼，因此更有可能接受评估。很难将青春期的体质延迟与低促性腺激素性性腺功能减退症的永久原因区分开来。抑制素 B 和抗苗勒氏管激素 (AMH) 可能是性腺功能的有用标志物（见 儿童男性性腺功能低下的诊断）（1， 2）。
引起营养不良的慢性疾病可通过损害促性腺激素释放激素的释放来延缓青春期。
如果对1或2个短期睾酮的治疗缺乏反应，永久性低促性腺激素性性腺功能减退的可能性更大。如果怀疑垂体疾病，应测量其他垂体激素的水平，因为低促性腺激素性性腺功能减退症可能是孤立的或与其他激素缺乏有关。
影像学检查
当生长异常时，首先应行骨龄X线检查。骨龄由左手的X线片确定（按照惯例），可以估计剩余的生长潜力并帮助预测成年身高。
垂体MRI检查可排除肿瘤和结构异常导致的疑似促性腺激素分泌不足的性腺功能减退症。
对于原发性闭经的女孩，可以进行盆腔超声检查以确定是否存在子宫。如果没有子宫，则进行核型和睾酮分析以评估染色体异常。46,XY 核型可能表明 5-α-还原酶缺乏或完全雄激素不敏感综合征，而 46,XX 核型可能表明苗勒管发育不全。如果存在子宫和乳房发育，则流出道阻塞的可能性更大。
基因检测
约三分之一的低促性腺激素性性腺功能减退的病例是遗传性的，Kallmann综合征是最常见的病因（另见继发性性腺机能减退）。 如果注意到其他垂体激素缺乏，则可能存在特定的遗传异常（例如，PROP1）。
诊断参考
1.Varimo T, Miettinen PJ, Känsäkoski J, et al: Congenital hypogonadotropic hypogonadism, functional hypogonadotropism or constitutional delay of growth and puberty?An analysis of a large patient series from a single tertiary center. Hum Reprod 32(1):147-153, 2017.doi: 10.1093/humrep/dew294
2.Rohayem J, Nieschlag E, Kliesch S, Zitzmann M: Inhibin B, AMH, but not INSL3, IGF1 or DHEAS support differentiation between constitutional delay of growth and puberty and hypogonadotropic hypogonadism. Andrology 3(5):882-887, 2015.doi: 10.1111/andr.12088
青春期延迟的治疗
激素治疗
如果男孩在13-14岁时没有青春期发育或骨骼成熟超过11至12岁的迹象，他们可以服用4- 6个月的低剂量庚酸睾酮或环戊丙酸睾酮50～100mg/月，肌肉注射。这些低剂量诱导青春期具有一定程度的男性化，并且不会危害成人身高。疗程结束后，停止治疗，数周或数月后测量睾酮 水平，以区分暂时性缺陷和永久性缺陷；若水平升高至青春期水平，则表明缺陷是暂时的，而非永久性的。
如果睾酮水平不高于初始值和/或在该治疗完成后青春期发育不继续，可以给予第二疗程的低剂量治疗。如果内源性青春期在两个疗程后没有开始，永久性缺乏的可能性更高，患者需要重新评估其他原因的性腺机能减退。 对于永久性性腺功能减退症，在18~24个月内将睾丸激素剂量增加至成人替代剂量（参见 小儿男性性腺功能减退的治疗)。
对于女孩，根据病因，激素治疗可用于诱导青春期，或者在某些情况下（例如，特纳综合征），可能需要长期治疗。 雌激素替代疗法以丸剂或贴剂的形式给予，剂量在18~24个月内增加。剂量低于成人使用的剂量，透皮贴剂通常优于药丸。女孩可以过渡到使用含有周期性孕激素的透皮雌激素贴剂（通常在每月的第 1 至 10 天口服，可以是甲羟孕酮或微粒化孕酮）或联合使用雌激素-孕激素口服避孕药进行长期治疗。
关键点
青春期延迟可能代表体质延迟或由多种遗传性或获得性疾病引起。
测量睾丸激素或雌二醇, 黄体生成素和促卵泡激素水平。
做个骨龄x光检查作为初步评估的一部分。
可以通过垂体成像、女孩盆腔超声检查和基因检测来诊断病因。
激素治疗用于诱发青春期或作为长期替代治疗。