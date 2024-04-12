青春发育延迟是指在期望的时间没有性成熟。通过测量性腺激素（睾酮和/或雌二醇）、黄体生成素和促卵泡激素、影像学研究以及基因检测进行诊断。必要时，治疗通常涉及特定的激素替代。

（参见男性青春期, 和 女性青春期。）

青春发育延迟可以源于体格发育延迟，常发生于有生长延缓家族史的青少年。

青春期延迟宪法 是在14岁之前没有青春期发育; 它在男孩中更常见。根据定义，具有宪法延误的儿童在18岁时表现出性成熟的迹象，但青春期延迟和矮小的身材可能在青少年及其家庭中产生焦虑。许多儿童在父母或兄弟姐妹中有家族史延迟性发育。这些男孩常常在儿童期和（或）青春期表现为身材矮小，但最终身高达到正常范围。生长速度接近正常，并且生长模式与生长图的较低百分位数曲线平行。青春期生长突然延迟，在青春期的预期时间，高度百分位开始下降，这可能有助于一些儿童的心理社会困难。骨骼年龄被延迟，并且与儿童的身高（年龄，其中儿童的身高在第50百分位数）而不是时间年龄最相符。性成熟延迟但正常。

青春期延迟的其他原因包括（1）

参考文献 1.Howard SR, Dunkel L: The genetic basis of delayed puberty.Neuroendocrinology 106(3):283–291, 2018. doi: 10.1159/000481569

青春期延迟的症状和体征 在女孩中，乳房发育、阴毛生长和/或月经初潮不会发生。 在男孩中，没有生殖器和/或阴毛发育。 男孩或女孩出现身材矮小、生长速度减慢或两者都有均提示青春发育延迟。 青春期延迟的青少年可能会被人取笑或欺负，在应对和管理社会问题方面往往需要帮助。由于身材矮小和青春期延迟，男孩比女孩更容易感到心理压力和尴尬，但男孩和女孩都可能感觉到对学校和社交表现的影响。 青春期延迟的可能原因表现 可能的慢性病迹象包括生长突然改变, 营养不良, 发育不协调（例如，有阴毛没有乳房发育）或青春期发育停滞（即，青春期开始后没有进展）。 神经系统症状（例如头痛，视力问题），烦渴多饮和/或 溢乳 可能提示中枢神经系统疾病。嗅觉减退或 嗅觉缺失症 可能提示Kallman综合征。 胃肠道症状可能提示 炎症性肠病。 身体意象异常（例如，对超重的错误信念）表明需要评估饮食失调。 原发性闭经 可以建议 特纳综合征。

青春期延迟的治疗 激素治疗 如果男孩在13-14岁时没有青春期发育或骨骼成熟超过11至12岁的迹象，他们可以服用4- 6个月的低剂量庚酸睾酮或环戊丙酸睾酮50～100mg/月，肌肉注射。这些低剂量诱导青春期具有一定程度的男性化，并且不会危害成人身高。疗程结束后，停止治疗，数周或数月后测量睾酮 水平，以区分暂时性缺陷和永久性缺陷；若水平升高至青春期水平，则表明缺陷是暂时的，而非永久性的。 如果睾酮水平不高于初始值和/或在该治疗完成后青春期发育不继续，可以给予第二疗程的低剂量治疗。如果内源性青春期在两个疗程后没有开始，永久性缺乏的可能性更高，患者需要重新评估其他原因的性腺机能减退。 对于永久性性腺功能减退症，在18~24个月内将睾丸激素剂量增加至成人替代剂量（参见 小儿男性性腺功能减退的治疗)。 对于女孩，根据病因，激素治疗可用于诱导青春期，或者在某些情况下（例如，特纳综合征），可能需要长期治疗。 雌激素替代疗法以丸剂或贴剂的形式给予，剂量在18~24个月内增加。剂量低于成人使用的剂量，透皮贴剂通常优于药丸。女孩可以过渡到使用含有周期性孕激素的透皮雌激素贴剂（通常在每月的第 1 至 10 天口服，可以是甲羟孕酮或微粒化孕酮）或联合使用雌激素-孕激素口服避孕药进行长期治疗。