血红素生物合成通路的后7种酶中缺乏任何一种，或合成通路中第一种酶，δ-氨基乙酰丙酸[ALA]合成酶-2（ALAS 2）的红系活性增加，均可导致卟啉症。(ALAS 2的缺乏 会引起铁粒幼细胞贫血而不是卟啉症）。每种酶都由一个基因编码，而任何一种突变都可改变酶的水平和/或活性。当血红素合成通路中的一种酶缺乏或有缺陷时，在正常情况下由该酶转化的底物及其他血红素前体物可堆积于骨髓、肝脏、皮肤或其他组织中而产生毒性。这些前体物的血浓度增高，并通过尿液、胆汁、或粪便排出。

尽管卟啉症是根据缺乏酶最精确地定义的，但根据血红素前体（肝细胞或红细胞）过度产生的主要部位或主要临床特征（急性或皮肤）进行分类通常是有用的。

急性卟啉症 表现为剧烈疼痛的间歇性发作。通常患者有腹部、精神和神经系统症状。急性发作通常由药物、并发疾病、生活压力和其他外源性因素引发。在年轻女性中，周期性激素活动也是急性发作的典型诱因。

皮肤卟啉症往往产生持续的或间歇性皮肤光过敏等症状。有些急性卟啉症（遗传性粪卟啉病、不定性卟啉病）患者也有皮肤表现。由于杂合子卟啉症的外显率变化不定，因而临床发病率要低于遗传发病率（见表两种最常见的卟啉症的主要特征）。

除红细胞生成性原卟啉（EPP）和ALAD缺乏性卟啉外，所有卟啉的症状期都可能出现尿液变色（红色或红棕色）。变色是由卟啉原氧化为其相应的卟啉、卟啉前体卟啉原（PBG）或两者产生的。有时颜色改变要在尿液暴露于光线中数分钟至数小时后出现，因为非酵素氧化需要时间。除ALAD缺乏性卟啉症外，急性卟啉症中约1/3杂合子（女性多于男性）潜伏期中的尿PBG排泄量（和尿色改变）也增多。