发作的症状和体征是非特异性的，可以模仿许多其他疾病过程。 便秘、疲劳、精神状态改变（通常被描述为“昏昏欲睡”）和失眠通常在急性发作之前发生。 最常见的发作症状是

腹痛

呕吐

腹痛可能非常痛苦，与腹部压痛或其他体征不成比例。腹部表现可能是由于内脏神经受到影响。通常情况下，没有炎症，腹部没有触痛，也没有腹膜刺激征。

少数急性肝卟啉症患者也会出现 急性胰腺炎，对于其他潜在原因，如胆结石、过量饮酒和严重的高甘油三酯血症，尚未发现。

体温和白细胞计数通常正常或稍高。患者可因无力性肠梗阻而产生肠胀气。发作时尿液呈红色或红棕色，对卟啉原呈强阳性反应。

周围和中枢神经系统的各个部分都可被累及。严重与持续的发作常伴有运动神经病变。肌肉无力通常始于四肢，但可累及任何运动神经元或脑神经并发展至四肢麻痹。累及延髓时可导致呼吸衰竭。

中枢神经系统受累可能导致癫痫发作或精神障碍（如冷漠、谵妄、抑郁、烦躁、明显的精神病、幻觉）。癫痫、精神失常和幻觉可能是由低钠血症或低镁血症引起或加重。由于 加压素 （抗利尿激素[ADH]）过度释放，以及静脉输注低渗注射液（5％或10％葡萄糖溶液），急性发作期间可能发生低钠血症。低镁血症的原因尚不清楚。一些患者出现后部可逆性脑病综合征 (PRES) 的特征，其特征是头痛、精神状态改变、癫痫发作和视力丧失，这被认为是由后枕叶和顶叶水肿引起的 (1)。

儿茶酚胺过多可导致烦躁不安和心动过速。儿茶酚胺诱发的心律失常偶可引起猝死。不稳定性高血压伴短暂血压增高可导致血管病变，如不经治疗可进展成不可逆性高血压。急性卟啉症患者的慢性肾脏疾病由多种因素引起；急性高血压（可能发展至慢性高血压）或许是主要的促成因素。然而，遗传因素，尤其是肽转运蛋白 2 的遗传变异（PEPT2) 基因编码一种肽和氨基酸转运蛋白，可以影响近端小管中 ALA 的重吸收，已在患有慢性肾病的急性间歇性卟啉症患者中发现。具体而言，已发现高亲和力变异体 (PEPT2*1*1) 的携带者比低亲和力变异体的携带者具有更严重的肾功能障碍。