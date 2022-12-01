急性卟啉病系血红素生物合成途径中的某些酶缺陷，导致血红素前体聚集，引起间歇性腹痛和神经系统症状。发病可由某些药物和其他因素诱发。诊断依据为发作时尿中卟啉前体delta-氨基乙酰丙酸和尿胆色素原水平升高。发作时可用葡萄糖治疗，病情较重时可静脉输注血红素。有时需要使用止痛剂等以减轻症状。
(参见于卟啉症概论。)
急性卟啉症包括（按患病率下降顺序）：
急性间歇性卟啉症（AIP）
混合型卟啉症（VP）
遗传性粪卟啉症（HCP）
delta-氨基乙酰丙酸脱水酶（ALAD）缺乏相关卟啉症（极其罕见）
杂色卟啉症和遗传性粪卟啉症患者，伴或不伴脑脊髓交感神经系统症状，可能发展出大疱疹，特别是在手，前臂，脸，脖子，或其他暴露在阳光下的皮肤区域。
在杂合子中，急性卟啉症在青春期前极少出现临床表现，青春期后也只有约2～4%出现症状。而纯合子与复合杂合子，在儿童期即可有发作，且症状严重。
诱发因素
存在许多沉淀因子，通常会加速血红素前体的生物合成，使其超过缺陷酶的催化能力。使卟啉前体胆色素原（PBG）和delta-氨基乙酰丙酸（ALA）积聚；或在ALAD缺乏相关卟啉症中，仅表现为ALA堆积。
导致疾病发作的诱因可能有多个，有时无法识别。更直接的促发因素包括
女性的荷尔蒙变化，尤其是在月经周期的黄体期
Medications（药物应用史）
低热量，低碳水化合物饮食
酒精
接触有机溶剂
感染和其他疾病
手术
情绪应激
体内激素也有重要影响。女性比男性更容易发作，尤其是在激素变化期间（例如，在月经周期的黄体期、口服避孕药期间、妊娠早期和产后）。虽然如此，这些妇女仍可以怀孕。
其他因素包括药物，特别是那些诱导肝 ALA 合成酶和细胞色素 P-450 酶的药物。发作通常在使用这些药物后24小时内出现。许多药物都有问题，尤其是巴比妥类药物、乙内酰脲类药物、其他抗癫痫药物、甲氧苄啶和生殖激素（黄体酮 和相关的类固醇）。然而，风险程度和确定性水平差异很大；当前信息应从在线数据库中获取，例如 www.drugs-porphyria.org 和 American Porphyria Foundation。
暴露在阳光下会导致杂色卟啉的皮肤症状，遗传性粪卟啉也很少出现。
急性卟啉症的症状和体征
急性卟啉症的症状与体征涉及神经系统，腹部，或二者兼有。急性卟啉症可于数小时或数天之内起病，并可持续数周。大多数基因携带者在一生中只会经历几次发作，或从不发作。有些基因携带者一生中发作次数很少，其余患者则可有反复发作。在一些女性中，复发性发作往往与月经周期的黄体期相吻合。
急性卟啉症发作
发作的症状和体征是非特异性的，可以模仿许多其他疾病过程。 便秘、疲劳、精神状态改变（通常被描述为“昏昏欲睡”）和失眠通常在急性发作之前发生。 最常见的发作症状是
腹痛
呕吐
腹痛可能非常痛苦，与腹部压痛或其他体征不成比例。腹部表现可能是由于内脏神经受到影响。通常情况下，没有炎症，腹部没有触痛，也没有腹膜刺激征。
少数急性肝卟啉症患者也会出现 急性胰腺炎，对于其他潜在原因，如胆结石、过量饮酒和严重的高甘油三酯血症，尚未发现。
体温和白细胞计数通常正常或稍高。患者可因无力性肠梗阻而产生肠胀气。发作时尿液呈红色或红棕色，对卟啉原呈强阳性反应。
周围和中枢神经系统的各个部分都可被累及。严重与持续的发作常伴有运动神经病变。肌肉无力通常始于四肢，但可累及任何运动神经元或脑神经并发展至四肢麻痹。累及延髓时可导致呼吸衰竭。
中枢神经系统受累可能导致癫痫发作或精神障碍（如冷漠、谵妄、抑郁、烦躁、明显的精神病、幻觉）。癫痫、精神失常和幻觉可能是由低钠血症或低镁血症引起或加重。由于 加压素 （抗利尿激素[ADH]）过度释放，以及静脉输注低渗注射液（5％或10％葡萄糖溶液），急性发作期间可能发生低钠血症。低镁血症的原因尚不清楚。一些患者出现后部可逆性脑病综合征 (PRES) 的特征，其特征是头痛、精神状态改变、癫痫发作和视力丧失，这被认为是由后枕叶和顶叶水肿引起的 (1)。
儿茶酚胺过多可导致烦躁不安和心动过速。儿茶酚胺诱发的心律失常偶可引起猝死。不稳定性高血压伴短暂血压增高可导致血管病变，如不经治疗可进展成不可逆性高血压。急性卟啉症患者的慢性肾脏疾病由多种因素引起；急性高血压（可能发展至慢性高血压）或许是主要的促成因素。然而，遗传因素，尤其是肽转运蛋白 2 的遗传变异（PEPT2) 基因编码一种肽和氨基酸转运蛋白，可以影响近端小管中 ALA 的重吸收，已在患有慢性肾病的急性间歇性卟啉症患者中发现。具体而言，已发现高亲和力变异体 (PEPT2*1*1) 的携带者比低亲和力变异体的携带者具有更严重的肾功能障碍。
亚急性和慢性症状
有些患者的症状较轻，然而持久（如，顽固性便秘、疲乏、头痛、腰背或大腿痛、感觉异常、心动过速、呼吸困难、失眠、精神紊乱、癫痫）。许多患者可能在两次发作之间出现慢性症状，尤其是那些经历过不止一次急性发作的患者，其中疼痛是最常见的症状(2)。许多患者每天都有症状。
杂色卟啉病和遗传性粪卟啉病的皮肤症状
即使没有脑脊髓与交感神经系统症状，在日光照射的部位也可出现皮肤损害和大疱；而且患者通常并未意识到它和日光照射有关。这些皮肤表现和PCT中的症状相同。
急性卟啉症的晚期并发症
急性发作期间运动神经元受累的患者在发作间期可出现持续性软弱无力和肌萎缩。急性间歇性卟啉症患者、或杂色卟啉症和遗传性粪卟啉症患者，尤其是有卟啉症发作史者，中年以后较易发生肝硬化、肝细胞癌、全身性动脉高压和肾功能损害 (3)。
症状和体征参考
1.Jaramillo-Calle DA, Solano JM, Rabinstein AA, Bonkovsky HL: Porphyria-induced posterior reversible encephalopathy syndrome and central nervous system dysfunction. Mol Genet Metab 128(3):242–253, 2019.doi:10.1016/j.ymgme.2019.10.011
2.Simon A, Pompilus F, Querbes W, et al: Patient perspective on acute intermittent porphyria with frequent attacks: A disease with intermittent and chronic manifestations. Patient 11(5):527–537, 2018.doi:10.1007/s40271-018-0319-3
3.Saberi B, Naik H, Overbey JR, et al: Hepatocellular carcinoma in acute hepatic porphyrias: Results from the Longitudinal Study of the U.S. Porphyrias Consortium. Hepatology 73(5):1736–1746, 2021.doi:10.1002/hep.31460
急性卟啉症的诊断
尿胆色素原（PBG）和肌酐筛查
如果尿液结果呈阳性，则定量测定尿ALA、PBG和肌酐
用于确认急性肝卟啉（AHP）和确定类型，遗传分析
在广泛应用精确的基因检测之前，红细胞中PBG脱氨酶（又名HMBS）的活性测量被用于确认AIP的诊断。然而，由于约5%的AIP患者红细胞中PBG脱氨酶活性正常，并且多达20%的患者具有与正常人重叠的临界活性水平。 不再建议为了确认诊断而定期进行这样的测试。当生化检测显示尿ALA和PBG/肌酐升高时，可能仍然很少需要它，但基因检测未能揭示致病突变。后者很少发生 [~ 1/500]。
急性发作
误诊很常见，因为急性发作与急腹症的其他原因混淆（有时导致不必要的手术）或与原发性神经或精神疾病混淆。但是如患者曾被诊断为卟啉症基因携带者或有阳性家族史，应怀疑为该病。然而，即使已知患者为基因携带者，仍应考虑到其他病因。
红色或红褐色尿，发作前没有而通常在症状完全出现时发生，是十分重要的证据。不明原因腹痛患者应检查尿液样本，尤其是出现严重便秘、呕吐、心动过速、肌无力、延髓受累或精神症状的患者。
如怀疑患者为卟啉症，用快速定性或半定量方法测定尿PBG。如结果为阳性或临床上高度怀疑，则需作尿ALA、PBG和肌酐定量测定，最好使用同一标本。ALA和PBG水平与尿肌酐浓度正常，较正常值高5倍以上提示卟啉症急性发作；除非患者为基因携带者，即使在潜伏期中卟啉前体物的排泄水平也相似。
如尿PBG/肌酐和ALA/肌酐比值正常，应考虑其他可能的诊断。高效液相色谱法测定尿总卟啉对诊断有帮助。尿ALA和粪卟啉增高，PBG正常或略有增加，提示铅中毒、δ-氨基乙酰丙酸脱水酶（ALAD）缺乏性卟啉或遗传性1型酪氨酸血症。24小时尿标本测定是不必要的。一般使用随机取样的尿标本，用肌酐浓度来校正PBG和ALA的水平。
应测定血液中包括镁在内的电解质浓度。由于严重呕吐或腹泻时补充低张液体或有抗利尿激素分泌不当综合征（SIADH），患者可发生低钠血症。
急性卟啉症类型的确定
由于治疗方法与急性卟啉症的类型无关，因而主要在其亲属中发现基因携带者进行类型的鉴定。如果其亲属既往的检测已经明确了基因突变的类型，诊断基本成立，但是仍然需要进行基因分析来确诊。
红细胞中 ALAD 酶的活性很容易测量，有助于确定 ALAD 缺乏性卟啉症的诊断，其中 ALAD 活性严重降低（< 正常值的 10%）。类似地，可以测量红细胞中PBG脱氨酶活性，以帮助诊断急性间歇性卟啉症，这是由红细胞PBG脱氨基酶水平约为正常水平的50%所提示的然而，在大约5%的急性间歇性卟啉患者中，红细胞中的PBG脱氨酶活性是正常的。因此，在许多中心，基因检测正在取代对红细胞酶活性的测量。
如果没有家族病史来指导诊断，不同形式的急性卟啉病可通过卟啉（及前体）在血浆、尿液和粪便中积聚和排泄的特征模式来区分。当特殊测试显示ALA和PBG水平升高时，可以测量粪便卟啉。在急性间歇性卟啉症中，粪卟啉一般正常或略微升高，但在遗传性粪卟啉症和杂色卟啉症中则增高。通常，粪便卟啉不存在于急性卟啉症的静止期。
Soret光波（〜410纳米）激发的等离子体荧光发射法可以用于遗传性粪卟啉症和杂色卟啉症的鉴别，因为二者的具有不同的发射峰值。具体地说，杂色卟啉在626nm处有一个独特的荧光峰值，这有助于建立正确的诊断。这种简单而有用的测试在许多大型参考实验室中都不可用。
急性卟啉症家族史
有常染色体显性急性卟啉症 (急性间歇性卟啉症、遗传性粪卟啉症、杂色卟啉症) 携带基因的儿童，有50%的可能继承致病基因。相反，携带ALAD- 缺乏性卟啉症（常染色体隐性遗传）基因的儿童，不太可能发生疾病表型。因为早期诊断和咨询可减少发病风险，故患者子女应在进入青春期后接受检测。
首先强烈建议对索引病例中进行基因检测，然后在所有一级亲属中重复进行有针对性的基因检测。在极少数情况下，当基因检测未能揭示致病突变时，可以测量相关的红细胞酶活性。然而，由于RBC-PBG脱氨酶活性的重叠，如前所述，并且由于白细胞中粪卟啉原氧化酶（CPOX）或原卟啉原酶（PPOX）活性的测量很困难，并且在商业或研究实验室已不再可用，因此基因检测是做出明确诊断的首选。
红细胞中酶活性的测量受到样品处理和运输方式的变化的影响。
无卟啉患者和AIP患者PBG脱氨酶活性存在重叠。
大约 5% 的 AIP 患者红细胞 中PBG 脱氨酶活性正常。
急性卟啉症的预后
医疗护理和自我照料的进展使有症状卟啉症患者的预后得到改善。但有些患者仍反复出现严重发作或病情逐步进展至发生永久性瘫痪或肾衰竭。也可能因为经常需要服用阿片类镇痛剂而导致药物成瘾。
急性卟啉症的治疗
尽可能消除触发因素
口服或静脉给予葡萄糖
麻醉剂和其他镇痛剂用于治疗严重的疼痛
昂丹司琼和/或异丙嗪治疗恶心和呕吐
血红素 (IV)
Givosiran（皮下注射）
各类急性卟啉症的治疗方法基本相同。 找出可能的触发因素（如，酗酒、药物），加以撤除或纠正。除非症状甚轻，患者应住入光线暗淡、安静的单人病房治疗。监测患者的心率、血压、及水和电解质平衡。持续监测患者的神经状态、膀胱功能、肌肉和肌腱反射功能、呼吸功能和氧饱和度。
如患者有疼痛、呕吐等症状，需要时可给予非卟啉原性药物。
葡萄糖（每日300～500 g）可抑制ALA合成酶 (ALAS 1)，减轻症状。如患者无呕吐，可予口服；否则由静脉输入葡萄糖。通常的方案是3升的10％葡萄糖溶液，通过中心静脉导管在24小时内（125毫升/小时）输注完。为避免水分过多引起低钠血症，可输入50%葡萄糖液1L。
对有严重发作或肌肉无力的患者，应立即由静脉给予血红素，症状通症状通常在3～4天内缓解。如未及时使用血红素治疗，可使神经损害加重，恢复较慢且可能不完全。美国供应的血红素制剂为冻干的正铁血红素，可加无菌水使之还原。通常的剂量为3-4 mg/kg，每天静脉注射一次，持续4天。另一种方法是使用精氨酸盐血红素，给药剂量相同，不同之处在于需要用5％的葡萄糖或低张（半张或四分之一张）生理盐水稀释。血红素和精氨酸盐血红素可引起静脉血栓和/或血栓性静脉炎。若血红素与人血清白蛋白一起使用，上述不良事件的风险可能会降低。此外，还能减少血红素的聚集。因此，大多数专家建议在应用血红素或精氨酸盐血红素的同事输注血清白蛋白 (1)。
有趣的经验表明， 血管加压素 受体拮抗剂托伐普坦对急性发作期的低钠血症有效。
Givosiran 可用于治疗成人急性肝卟啉症。它是一种小干扰 RNA (siRNA)，可选择性靶向并显着下调肝脏 ALA 合酶-1（2、3）。当以 2.5 mg/kg 的剂量每月皮下注射一次时，可降低 AIP 反复发作的频率和严重程度。Givosiran 被肝细胞吸收，在那里它降低 ALA 合酶-1 的活性，导致 ALA 和 PBG 的血浆和尿液浓度显着降低，急性发作减少，对“拯救”IV 血红素的需求减少，并提高生活质量。吉佛西兰一般耐受性良好，只有少数患者血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶升高（无黄疸），严重到需要暂时或永久停药。它还与血清肌酐水平的轻度升高和血浆同型半胱氨酸水平的可变升高有关。吉沃西然也可能有发生胰腺炎的风险。 (4, 5)。其他人描述了严重疲劳由于 吉沃西然。
癫痫发作的治疗是有问题的，因为许多常用的抗癫痫药物会加重发作。左乙拉西坦是一种抗癫痫药物，使用起来似乎很安全。
反复发作
对于使用 givosiran 进行了最佳长期治疗或不耐受但有严重复发性发作的患者，这些患者有肾损伤或永久性神经系统损伤的风险， 肝移植 仍然是一个选择。成功的肝移植可以永久治愈急性间歇性卟啉症。肝移植可纠正肝的PBG脱氨酶缺陷，使生化指标（PBG和ALA水平正常）和症状消退（6）。最近，一项回顾性研究描述了欧洲AIP肝移植的临床经验，该研究包括来自12个国家的38名患者[34名女性]，于2002年至2019年间进行了移植（7)。 1年和5年的存活率分别为92%和82%，这与肝移植治疗其他代谢紊乱的存活率相似。移植时晚期神经损伤患者的存活率较低。除了一名接受了辅助移植的患者外，没有一名患者在肝移植后出现AIP发作，她的原生肝脏保留在原位。肝肾联合移植也很成功（8)。肝移植尚未在粪卟啉症中描述。一名ALAD卟啉缺陷患儿接受了肝移植，住院率下降但生化指标没有改善(9)。
虽然美国肝病研究协会（AASLD）的最新实践指南 中没有将肝卟啉病作为肝移植的明确适应症，但肝卟啉病可以准确地纳入具有全身表现的肝脏代谢性疾病。 由于缺乏终末期肝病（MELD）异常点的标准化模型，AIP的肝移植将依赖于向移植中心的器官共享联合网络（UNOS）区域内的区域审查委员会提交申请。
急性卟啉症患者不应作为肝移植供体，即使他们的肝脏结构看似正常（即无肝硬化），因为没有预先诊断卟啉症的受者已发生急性卟啉病综合征，这样的结果提示急性卟啉症是肝疾病。 对于病情活动伴终末期肾功能衰竭者，可行肾移植或肝肾联合移植，因为开始透析有加重神经损伤的风险。
治疗参考文献
1.Bonkovsky HL, Healey JF, Lourie AN, and Gerron GG: Intravenous heme-albumin in acute intermittent porphyria. Evidence for repletion of hepatic hemoproteins and regulatory heme pools. Am J Gastroenterol 86: 1050–1056, 1991.
2.Balwani M, Sardh E, Ventura P, et al: Phase 3 trial of RNAi therapeutic givosiran for acute intermittent porphyria.N Engl J Med 382: 2289–2301, 2020.
3.Sardh E, Harper P, Balwani M, et al: Phase 1 trial of an RNA interference therapy for acute intermittent porphyria.N Engl J Med 380: 549–558, 2019.
4.Majeed CN, Ma CD, Xiao T, et al: Spotlight on givosiran as a treatment Option for adults with acute hepatic porphyria: Design, development, and place in therapy. Drug Des Devel Ther 16:1827–1845, 2022.doi:10.2147/DDDT.S281631
5.Ventura P, Bonkovsky HL, Gouya L, et al: Efficacy and safety of givosiran for acute hepatic porphyria: 24-month interim analysis of the randomized phase 3 ENVISION study. Liver Int 42(1):161–172, 2022.doi:10.1111/liv.15090
6.Dowman JK, Gunson BK, Mirza DF, et al: Liver transplant for acute intermittent porphyria is complicated by a high rate of hepatic artery thrombosis.Liver Transpl 18: 195–200, 2012.doi: 10.1002/lt.22345
7.Lissing M, Nowak G, Adam R, et al: Liver transplantation for acute intermittent porphyria. Liver Transpl 27(4):491–501, 2021.doi:10.1002/lt.25959
8.Wahlin S, Harper P, Sardh E, et al: Combined liver and kidney transplantation in acute intermittent porphyria. Transpl Int 23(6):e18–e21, 2010.doi:10.1111/j.1432-2277.2009.01035.x
9.Thunell S, Henrichson A, Floderus Y, et al: Liver transplantation in a boy with acute porphyria due to aminolaevulinate dehydratase deficiency.Eur J Clin Chem Clin Biochem 30: 599–606, 1992.
急性卟啉症的预防
卟啉症患者应当避免：
可能有害的药物（见 Drug Database for Acute Porphyria 或者 American Porphyria Foundation drug database)
酗酒
吸烟
身体或情绪紧张或疲惫
接触有机溶剂（如除草剂、油漆或干洗剂）
过度节食
反复饥饿
节食减肥应使体重逐渐下降并仅限于疾病缓解期。杂色卟啉症或遗传性粪卟啉症携带者应尽量避免日光照射；仅能阻挡紫外线的防晒霜没有作用，但不透明的氧化锌或二氧化钛制剂有一定效果。支持协会，例如 联合卟啉协会、美国卟啉基金会 和 欧洲卟啉网 (Epnet)，可以提供书面信息和直接咨询。
患者应在病历中的显著位置被识别为携带者，并应携带卡片和佩戴医疗警报首饰，以验证携带者的状态和应遵守的预防措施。
高碳水化合物饮食可降低急性发作的风险。轻度急性发作有时通过增加葡萄糖摄入即可缓解。这些方法不宜长期应用以免造成肥胖和龋齿。
为预防肾脏损伤，应选用安全的药物，积极 治疗慢性高血压。合并肾损害者应定期至肾脏病专科就诊。
急性卟啉症人群中肝细胞癌高发，尤其是病情活动期人群。年龄>49岁的患者应每年筛查肝脏超声1～2次。一旦发现，可以早期治疗，延长寿命。
反复或可预测的发作
预防参考文献
1.Yarra P, Faust D, Bennett M, et al: Benefits of prophylactic heme therapy in severe acute intermittent porphyria. Mol Genet Metab Rep 19:100450, 2019.doi:10.1016/j.ymgmr.2019.01.002
2.Kuo HC, Lin CN, Tang YF: Prophylactic heme arginate infusion for acute intermittent porphyria. Front Pharmacol 12:712305, 2021.doi:10.3389/fphar.2021.712305
3. Sardh E, Harper P, Balwani M, et al: Phase 1 trial of an RNA interference therapy for acute intermittent porphyria.N Engl J Med 380(6): 549–558, 2019.
4.Wang B, Rudnick S, Cengia, Bonkovsy HL: Acute hepatic porphyrias: Review and recent progress.Hepatol Commun 3:193−206, 2019.
关键点
急性卟啉症表现为腹痛与神经系统症状间歇性发作，某些亚型还有皮肤受累，多发生于阳光暴晒之后。
急性发作的诱因较多，包括激素水平，药物，低热量饮食，低碳水化合物饮食，饮酒等。
急性发作多表现为剧烈腹痛，呕吐，外周和中枢神经系统受累（肌无力较常见）。
发作期间尿液可为红色或红褐色
首先行尿胆色素原（PBG）定性检测，如结果为阳性，进一步定量测定delta-氨基乙酰丙酸（ALA）和PBG水平可确诊。
急性发作时可口服或静脉注射葡萄糖，病情严重时可静脉输注血红素。
静脉注射血红素、givosiran 或在某些情况下采取肝移植治疗反复急性发作的患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Martin P, DiMartini A, Feng S, et al: Evaluation for Liver Transplantation in Adults: 2013 Practice Guideline by the AASLD and the American Society of Transplantation.American Association for the Study of Liver Diseases 2013.
American Porphyria Foundation: 旨在教育和支持受卟啉症影响的患者和家庭，并支持卟啉症的治疗和预防研究
American Porphyria Foundation: Safe/Unsafe Drug Database: Provides an up-to-date list of medications available in the United States to assist physicians in prescribing for patients with porphyrias
European Porphyria Network: Promotes clinical research about porphyrias
The Drug Database for Acute Porphyrias: Provides an up-to-date list of medications available in Europe to assist physicians in prescribing for patients with porphyrias
联合卟啉症协会：为患者及其家属提供教育和支持；为医疗服务提供者提供可靠的信息；促进和支持临床研究以改善卟啉症的诊断和管理。