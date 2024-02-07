甲状腺结节大多无症状，但偶尔会出现疼痛或引起颈部压迫症状。疼痛提示甲状腺炎或囊肿出血。无症状结节可能是恶性的，但通常是良性的。压迫症状，包括吞咽困难、呼吸困难或声音嘶哑，会增加结节恶性的风险。

甲状腺功能亢进症的症状（即心悸、热不耐受、体重减轻、震颤）提示功能亢进的腺瘤或甲状腺炎，而甲状腺功能减退的症状（即不耐寒、体重增加、疲劳）提示桥本甲状腺炎。

甲状腺癌的危险因素包括

甲状腺部位放疗，特别是在婴儿和儿童期

年龄> 55岁

女性 (1)

甲状腺癌或多发性内分泌腺体肿瘤2型家族史

孤立性结节或甲状腺肿

吞咽困难

声嘶

甲状腺体积增大（尤其是迅速增大，或甲状腺抑制治疗期间仍增大）

促甲状腺激素 (TSH) 水平升高

虽然女性是甲状腺癌的风险因素，但男性，特别是老年男性更容易患上恶性疾病。