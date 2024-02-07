甲状腺功能正常性病态综合征

甲状腺功能正常综合征是患有非甲状腺全身性疾病但实际上是甲状腺功能正常的患者血清甲状腺激素水平低的一种疾病。诊断需首先排除甲状腺功能减退。 治疗应针对原发疾病，未提及甲状腺激素替代疗法。

(参见肾上腺功能概述。）

有各种急性或慢性非甲状腺疾病的患者， 甲状腺功能试验可不正常。这些疾病包括是禁食、饥饿、蛋白质热量不足、严重外伤、 心肌梗死、慢性肾衰竭、糖尿病酮症酸中毒、神经性厌食、肝硬化、热损伤、药物过量以及 败血症。

T3水平降低最常见。如病情严重或病程较长，T4水平也降低。血清反T3（rT3）增高。促甲状腺激素（TSH）水平可能正常甚至偏低，在综合征的恢复阶段，TSH水平可能会略有升高。

患者实际上是甲状腺功能正常的，但取决于潜在的急性或慢性疾病，可能具有与严重甲状腺功能减退症重叠的特征，如低体温、低通气、低血压、嗜睡或昏迷。

发病机制未知，但可能包括

T4 到 T3 的外周转换减少

T4 产生的 rT3 清除率降低

甲状腺激素与甲状腺素结合球蛋白 (TBG) 的结合减少

促炎症细胞因子（如肿瘤坏死因子-alpha，白介素-1）可能是造成这些变化的原因。

对甲状腺功能试验异常的解释因各种药物的作用而变得复杂，如含碘丰富的造影剂和乙胺碘呋酮，它们可使周围组织中T4向T3的转化进一步减少；又如多巴胺和皮质类固醇类药物，它们可使垂体TSH分泌减少，血清TSH降低，继而甲状腺T4分泌减少。

经验与提示

甲状腺功能正常性病态综合征的诊断 TSH

血皮质醇 诊断方面的困难是判定患者是甲状腺功能减退还是甲状腺功能正常性病态综合征。最好的测试是测量TSH，在甲状腺功能正常的综合征中 TSH 低、正常或轻微升高，但没有原发性甲状腺功能减退症高（通常 < 10 mIU/L [10 microIU/mL）（见表 各种临床情况下甲状腺功能检查的结果)。 血清rT3增高，但这一测定很少用到 ，并且结果通常不会在某个时间范围内返回以用于决策。 在甲状腺功能正常性病态综合征，血清 皮质醇通常增高；而在下丘脑-垂体病变引起的甲状腺功能减退症，皮质醇低于正常或在正常低值。 由于这些试验没有特异性，因而对于急性或慢性病患者的甲状腺功能异常的检测结果，需根据临床判断来加以解释。 除非高度怀疑甲状腺功能障碍，这些患者不应进行甲状腺功能试验。

甲状腺功能正常性病态综合征的治疗 潜在疾病的治疗 治疗方面，不宜采用甲状腺激素替代；原发病变纠正后，甲状腺功能试验即恢复正常。