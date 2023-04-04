年轻人不存在房角狭窄。随着年龄增长，晶状体逐渐增大。在部分人群中，这种晶状体的增长可以造成虹膜前移，使房角变窄。形成窄角的危险因素包括家族史、高龄和种族；亚洲和因纽特人群的风险较高，欧洲和非洲人群的风险较低。

在伴有窄角的人群中，瞳孔区虹膜与晶状体之间的距离也很窄。当瞳孔扩大虹膜舒张时，向心性和向后的力量牵拉虹膜增加了虹膜-晶状体的接触，阻碍了房水从晶状体与虹膜之间的间隙通过瞳孔进入前房（这一机制称为“瞳孔阻滞”）。睫状体持续分泌的房水进入后房产生的压力推顶周边虹膜向前（造成弓型向前的虹膜称为“虹膜膨隆”），关闭房角。这中房角关闭阻断了房水外流，导致眼内压（IOP）的快速（数小时内）并且显著地升高（>40mmHg）。非瞳孔阻滞机制包括高褶虹膜综合征，其中央前房是深的，但由于睫状体前位造成周边前房变浅。

急性闭角型青光眼 需要立即识别和治疗，因为视力可能会迅速且永久丧失。

如果发生的瞳孔阻滞在数小时内自发缓解，通常是在仰卧位睡眠休息后，称为间歇性闭角型青光眼。

如果房角狭窄缓慢进展，周边虹膜与小梁网间形成瘢痕性粘连，则称为慢性闭角型青光眼；这种类型的青光眼眼压升高缓慢。

瞳孔扩大（散瞳）能将虹膜推挤向前房角，在伴有窄角的人中可以因此促发急性闭角型青光眼。