异物和擦伤 是最常见的结膜和角膜损伤。异物清除技术因异物类型而异：
去除眼部异物的指征
怀疑眼内异物
去除眼部异物的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
确定或怀疑眼内异物或其他穿透性损伤，需要立即眼科会诊
患者不配合
在去除异物的过程中，患者必须保持凝视而不会动眼。 对于可能无法配合的患者（例如，幼儿，醉酒的成年人），应进行眼科会诊。
去除眼部异物的并发症
眼部异物取出设备
带钴蓝色滤光片的裂隙灯（首选）或带Wood灯的双目镜（放大镜）
局部麻醉剂（例如0.5％的普鲁卡因滴眼液）
荧光素条
无菌棉签
扁平刀或25或27G针头连接到结核菌素注射器
低速旋转毛刺
无菌盐水和10～20 mL注射器
去除眼睛异物的其他注意事项
如果您在任何时候怀疑有眼内异物或其他穿透性损伤，请停止手术，避免对眼球施加进一步的压力。 用坚硬的防护罩（固定于或超出骨性眼眶边缘）保护眼球，给予全身抗生素（例如，经验性头孢唑林和庆大霉素）和止吐药，并立即请眼科专家会诊进行评估和治疗。
眼部异物取出定位
在手术过程中，请患者坐在裂隙灯前，与患者相对而坐。
固定患者的头部（例如，牢固地将头部固定在裂隙灯的额带和下巴托上）。助手可以帮助患者保持正确的位置。
使您的操作手与患者面部的骨头（例如颧弓或鼻梁）保持接触，这样，如果患者移动，您的手就会随之运动。
去除眼睛异物的分步说明
如果患者的不适程度允许，请在手术前进行眼部检查，而无需局部麻醉。使用笔灯从外部检查眼睛是否有眼球或前房缩小。检查视力，眼球运动、瞳孔大小，形状和反射。如果您看到穿孔的迹象，请中止手术并立即请眼科会诊（请参阅上述其他注意事项）。
如果手术前检查未使用表面麻醉剂，请患者朝上看，然后将局部眼用麻醉剂滴入患眼的下穹窿。告诉患者闭眼约一分钟以保留药物。
请患者坐在裂隙灯处。
应用荧光素检查眼睛是否出现Seidel征（通过角膜或巩膜穿孔的黑色房水暗流干扰表面荧光素）。如果出现Seidel征，请中止手术并立即请眼科会诊。
检查眼睛是否有异物。将拇指放在下眼睑下方，食指放在上眼睑上方，然后将拇指和食指分开，以牵开眼睑。检查整个结膜和角膜。检查上穹窿时让患者往下看，检查下穹窿时使病人往上看。改变裂隙灯上的光束宽度和角度，以检查角膜异物并测量其深度。外翻并再次外翻上眼睑。首先，使用带棉签的涂药器轻轻按压上眼睑上部。然后，朝患者的前额向上和向后提起上眼睑边缘。接下来，用涂药器向后推直到可见上穹窿，做两次外翻。
如果没有异物或角膜擦伤，或者仅可见简单的角膜擦伤，请使用沾湿的棉签擦拭上下穹窿，然后按照 眼部冲洗和眼睑外翻所述冲洗眼睛。 如果没有化学物质暴露史，用几盎司生理盐水冲洗眼睛可能就足够了。
去除表面异物
要从结膜或角膜上去除表面的异物，请先轻轻冲洗该区域（例如，使用注射器中的无菌生理盐水）以润湿该区域，并可能将异物清除。请勿将冲洗液直接对准异物冲洗。
使用湿润的棉签进行滚动运动，以轻轻从表面提起表层异物。
用蘸有湿棉的涂抹器触摸角膜时，请执行精细和有限制的动作，以免损伤角膜上皮。
取出嵌入异物
根据您的喜好，使用扁平刀，低速旋转毛刺或连接到小型（如结核菌素）注射器的25或27G针头清除嵌入的异物。
像拿铅笔一样握住这些工具。
让患者凝视前方的物体。
始终从角膜边缘接近角膜异物（即，切勿使用切除工具穿过患者的视野），并使用惯用手。使用2个步骤执行操作。
首先，在不使用放大倍数的情况下，将操作手（尺侧）放在患者面部（颧弓或鼻梁区域），然后将移除工具移动到角膜边缘附近的位置。
接下来，在放大镜下保持移除工具与角膜表面相切的角度，缓慢而小心地接近异物，从角膜边缘向内移动。
斜面向上握住刀头或针头，然后用尖端从角膜上轻轻挑出或舀出异物。您可能需要重复几次这些步骤才能完全清除异物。该技术还可以去除一些表面的锈环。如果异物已经脱落，但仍停留在眼睛表面，请尝试冲洗将异物冲洗掉，或使用与清除异物相同的工具去除。
非眼科医生避免使用旋转毛刺。毛刺通常用于去除锈环，但也可用于去除嵌入的角膜异物。轻轻并短暂地将旋转毛刺压在异物上。然后撤退并评估清除了多少。重复此操作直到异物（或锈环）被清除。去除的量始终与毛刺造成的角膜缺损的大小保持平衡。与扁平刀或针相比，毛刺造成的缺损更大。反转毛刺的方向有时会很有帮助（通过反转旋转方向）。您无需去除锈环； 这些问题可以在24小时随访中由眼科医生解决。
去除眼部异物的后期护理
检查术后视力。
滴注荧光素并验证是否持续（手术后）无穿孔（即没有Seidel征）。
处方局部抗生素软膏或滴剂（例如，0.3％环丙沙星软膏或滴剂，每天4次，持续5至7天）。
不要开局部外用皮质类固醇。
不要开局部麻醉药处方。
不要遮挡眼睛。
安排24小时眼科随访，如果不可行，告诉患者如果症状在24小时内没有完全解决，要寻求紧急护理。
去除眼内异物的警示和常见错误
请勿使用棉签去除嵌入的角膜异物。棉签会损伤大面积的角膜上皮。
不要使用巩膜透镜片冲洗。可能会将异物进一步嵌入角膜中。
如果进入的角度是切向的并且您的手锚定在脸上，则针致角膜穿孔的风险很低
去除眼睛异物的技巧和窍门
从最小的侵入性到稍大的侵入性操作； 通常，可以通过冲洗将异物冲洗掉。