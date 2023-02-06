根据您的喜好，使用扁平刀，低速旋转毛刺或连接到小型（如结核菌素）注射器的25或27G针头清除嵌入的异物。

像拿铅笔一样握住这些工具。

让患者凝视前方的物体。

始终从角膜边缘接近角膜异物（即，切勿使用切除工具穿过患者的视野），并使用惯用手。使用2个步骤执行操作。

首先，在不使用放大倍数的情况下，将操作手（尺侧）放在患者面部（颧弓或鼻梁区域），然后将移除工具移动到角膜边缘附近的位置。

接下来，在放大镜下保持移除工具与角膜表面相切的角度，缓慢而小心地接近异物，从角膜边缘向内移动。

斜面向上握住刀头或针头，然后用尖端从角膜上轻轻挑出或舀出异物。您可能需要重复几次这些步骤才能完全清除异物。该技术还可以去除一些表面的锈环。如果异物已经脱落，但仍停留在眼睛表面，请尝试冲洗将异物冲洗掉，或使用与清除异物相同的工具去除。