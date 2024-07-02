静脉注射大剂量抗生素

有时使用糖皮质激素

有时使用抗凝剂

海绵窦血栓形成患者的初始抗生素治疗方案包括萘夫西林或苯唑西林1~2g，每4小时，联合第三代头孢菌素（如头孢曲松1g，q12h）。如果是在耐甲氧西林的 金黄色葡萄球菌感染的高发区，使用万古霉素1g静脉注射，每12小时一次，替代萘夫西林或苯唑西林。如果原发病是鼻窦炎或者牙源性感染，还需要加用抗厌氧菌药物（如甲硝唑500mg，每8小时1次）(1, 2)。

原发病为鼻窦炎的患者，尤其是24小时内抗生素治疗无效的病例，应该施行手术引流术。

海绵窦血栓形成的二级治疗可能包括皮质类固醇（如地塞米松10 mg IV或每6小时口服一次）治疗脑神经功能障碍。抗凝是有争议的；在没有禁忌症的病人中使用了非分化肝素和低分子量肝素。这些药物可能会降低发病率，但确定其降低死亡率的有效性的证据仍需要进一步研究（3）。