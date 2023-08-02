腰椎穿刺（脊椎穿刺）

腰椎穿刺术适用于以下情况：
不同神经系统疾病的脑脊液异常情况
病人情况
脑脊液压力*
白细胞/微升*
主要细胞类型
葡萄糖
蛋白质*
正常
100～200 mm H2O
0–3
L
50～100 mg/dL （2.78～5.55 mmol/L）
20～45 mg/dL
↑
100–10,000
中性粒细胞
↓
>100mg/dL†
亚急性和慢性脑膜炎（结核、Cryptococcus隐球菌、结节病、白血病、肿瘤）
N or ↑
100–700
L
↓
↑
急性梅毒性脑膜炎
N or ↑
25–2000
L
N
↑
神经梅毒
N or ↑
15–2000
L
N
↑
自身免疫性脑炎
N
N or ↑
L
N
N or ↑
中枢神经系统莱姆病
N or ↑
0–500
L
N
N or ↑
N or ↑
0–1000
L
N
↑
病毒感染
N or ↑
100–2000
L
N
N or ↑
↑
N
L
N
N或↓
↑
血性
红细胞
N
↑
脑血栓形成
N or ↑
0–100
L
N
N or ↑
N
0–50
L
N
N or ↑
N
0–50
L
N
N or ↑
N
0–100
L
N
>100 mg/dL
铅中毒性脑病
↑
↑
L
N
↑
*注意：上表所列的压力、细胞计数和蛋白定量的数值为一大概范围，临床上有较多例外。同样，在某些淋巴细胞反应为主的疾病中，其脑脊液中可以以中性粒细胞为主，尤其是疾病早期（如，病毒感染、结核性脑膜炎）。脑脊液糖浓度比较可靠，例外比较少见。
†在疾病初期有14%的病人脑脊液蛋白定量<100 mg/dL
CNS = 中枢神经系统；L=淋巴细胞；N=正常；PMN=多形核白细胞；↑=升高；↓=降低。
相对禁忌证包括：
穿刺部位存在感染，
出血性体质
因颅内占位灶导致的颅高压，脑脊液流出通路受阻（如导水管狭窄或Ⅰ型Chiari畸形）或脊髓脑脊液受阻（如脊髓肿瘤压迫）。
如果存在视乳头水肿或局灶性神经功能缺损，应在腰椎穿刺前进行CT或MRI检查，以排除可能导致经幕或小脑疝的肿块
腰椎穿刺术
行腰穿检查时，病人左侧卧位。对于清醒的合作病人，让其尽可能的屈膝弓背低头并保持这个姿势；对于不能保持这个姿势的病人，可由助手帮助病人维持该姿势。某些病人，尤其是肥胖病人，让其坐在床边，并趴在床边的小桌上，可以更好地暴露椎间隙。
穿刺点周围直径20cm左右的范围内用碘酒消毒，然后再用酒精擦拭除去碘酒，防止碘酒流入蛛网膜下隙。将带有针芯的腰穿针穿入L3-L4或L4-L5椎间隙（L4椎体棘突位于左右髂后上棘连线上）。针头应该朝向病人的脐部，如果病人仰卧，针应与地面相平行。针尖进入蛛网膜下腔时，操作者通常有明显的突破感，拔出针芯，让脑脊液流出。
脑脊液压力用压力计测量;4个试管各装满约2至10mL的CSF用于测试。然后用无菌胶带覆盖穿刺部位。
腰椎穿刺后头痛 发生在约10％的患者中。
腰椎穿刺
腰椎穿刺是在患者处于侧卧位并将腰椎穿刺针插入 L3-L4 间隙的情况下进行的。
CSF颜色
正常的脑脊液为澄清透明色；当细胞数≥300/microL时，脑脊液出现混浊。
血性脑脊液提示腰椎穿刺损伤（针头穿得过深损伤椎管前部的静脉丛）或蛛网膜下隙出血。创伤性穿刺的特点是
第1管至第4管脑脊液逐渐变清（可通过红细胞计数递减确认）
在离心样品中不存在黄变（由于RBC裂解导致CSF呈黄色）
新鲜、无皱缩的红细胞
蛛网膜下隙出血时，所收集的脑脊液呈均匀血性，通常出血后几小时脑脊液会出现黄变，此时红细胞是陈旧变形的。淡黄色脑脊液还可能为老年性色素变、严重黄疸或蛋白含量增高(>100 mg/dL)。
脑脊液细胞计数、糖和蛋白浓度
脑脊液细胞计数、分类及糖、蛋白定量有助于很多神经科疾病的诊断(见表脑脊液异常的各种疾病)。
正常情况下，脑脊液葡萄糖：血糖比约为0.6，除严重低血糖外，脑脊液葡萄糖通常 > 50毫克/分升（> 2.78毫摩尔/升）。
脑脊液蛋白的升高（>50 mg/dL）对于疾病的诊断比较敏感，但对于具体病种的诊断特异性不高。当脑脊液蛋白> 500 mg/dL时需考虑化脓性脑膜炎、严重结核性脑膜炎、脊髓肿瘤引起的椎管阻塞或血性脑脊液。球蛋白的特殊检查（通常 < 15%）和寡克隆显带有助于诊断脱髓鞘疾病，例如 多发性硬化症。脑脊液中的免疫球蛋白（通常是 IgG）可以通过免疫印迹或免疫固定来识别，其中通过电泳将其分离，然后用抗体染色。或者，比浊法可用于定量脑脊液和血清中的蛋白质和免疫球蛋白，从而能够计算可用于诊断影响中枢神经系统 (CNS) 的自身免疫性疾病（例如多发性硬化症）的比率。在比浊法中，通过测量穿过脑脊液或血清的光强度来确定蛋白质水平。
细菌染色，检测和培养
如果怀疑感染，则对离心的CSF沉淀物进行以下染色：
较多的脑脊液(10 mL)能增加病原学检查（包括染色和培养）的阳性率，尤其是抗酸杆菌和某些真菌。早期的脑膜炎球菌性脑膜炎或白细胞减少症患者，由于脑脊液蛋白较低，格兰氏染色时细菌无法黏附在载玻片上会出现假阴性的结果。在脑脊液沉淀物中加入一滴无菌的血清即可避免这个问题。对怀疑有出血性脑膜脑炎的病人，需进行湿性封片以检测有无阿米巴原虫。
当染色和培养结果均为阴性时（如部分治疗性脑炎），乳胶凝集试验和协同凝集试验可能会快速地明确致病原。脑脊液应做需氧菌、厌氧菌、抗酸杆菌和真菌的培养。
除肠道病毒外，脑脊液中很少分离出其他病毒。可用病毒抗体面板。
通常例行性病筛查和隐球菌抗原检测。 聚合酶链反应 (PCR) 测试 单纯疱疹病毒 和其他中枢神经系统 (CNS) 病原体越来越多。
可以做专门的脑脊液测试；它们包括检测各种疾病中的特定抗体，例如自身免疫性脑炎（另见The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis）。自身免疫性脑炎是针对特定神经元抗原的抗体介导的脑部疾病。