腰椎穿刺（脊椎穿刺）

行腰穿检查时，病人左侧卧位。对于清醒的合作病人，让其尽可能的屈膝弓背低头并保持这个姿势；对于不能保持这个姿势的病人，可由助手帮助病人维持该姿势。某些病人，尤其是肥胖病人，让其坐在床边，并趴在床边的小桌上，可以更好地暴露椎间隙。

穿刺点周围直径20cm左右的范围内用碘酒消毒，然后再用酒精擦拭除去碘酒，防止碘酒流入蛛网膜下隙。将带有针芯的腰穿针穿入L3-L4或L4-L5椎间隙（L4椎体棘突位于左右髂后上棘连线上）。针头应该朝向病人的脐部，如果病人仰卧，针应与地面相平行。针尖进入蛛网膜下腔时，操作者通常有明显的突破感，拔出针芯，让脑脊液流出。

脑脊液压力用压力计测量;4个试管各装满约2至10mL的CSF用于测试。然后用无菌胶带覆盖穿刺部位。

腰椎穿刺后头痛 发生在约10％的患者中。