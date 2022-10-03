最常见的成人良性肿瘤为脑膜瘤、 黏液囊肿、海绵状静脉畸形（以前称为海绵窦性血管瘤）。泪腺的多形性腺瘤少见。有症状的蝶骨翼脑膜瘤通过颅骨切开术施行减瘤术，有时术后需要一个疗程的放射治疗。由于脑膜瘤细胞浸润颅底部颅骨，因此通常不能完全切除肿瘤。由于黏液囊肿最常见的原发部位为筛窦或者额窦，因此通过手术引流至鼻部来治疗。 切除海绵状静脉畸形（最常见的良性眼眶肿瘤）和泪腺多形性腺瘤。

海绵状血管瘤 隐藏详情 在此图像中，轴位（顶部）和冠状位（底部）CT 扫描显示左眼球后方有一个界限清楚的锥内肿块。肿块是海绵状静脉畸形。 Images courtesy of James Garrity, MD.

最常见的恶性肿瘤包括淋巴瘤、鳞状细胞癌、转移性肿瘤。不太常见的肿瘤是泪腺的腺样囊性癌，是一种侵袭性的肿瘤。

累及眼眶的淋巴瘤是最常见的恶性眼眶肿瘤，通常是 B 细胞型和特征性低级别（通常是 MALT 淋巴瘤 [粘膜相关淋巴组织]，也称为结外边缘区 B 细胞淋巴瘤）。淋巴瘤可能双侧、同时发病，可以是全身病变在眼眶表现的一部分，也可以是眼眶的孤立性病变。尽管放射学发现令人印象深刻，但许多眼眶淋巴瘤的症状和发现都很轻微。放射治疗有效地治疗了眼眶淋巴瘤，几乎没有副作用，但用针对淋巴细胞表面受体（如CD20）的单克隆抗体（如利妥昔单抗）治疗也是有效的，应该考虑在放射治疗之外或代替放射治疗，特别是当淋巴瘤是全身性的时。

眼眶淋巴瘤 隐藏详情 在这张图片中，第一次冠状 CT 扫描（左）显示了一个与地球一致的均质肿块（红色箭头）。第二次冠状位 CT 扫描（中）显示右侧泪腺窝（蓝色箭头）中有一个界限清楚的肿块。轴向 CT 扫描（右）显示与右眼球（黄色箭头）一致的均质泪窝肿块。 Images courtesy of James Garrity, MD.

大多数鳞状细胞癌由相邻的鼻窦引起。治疗主要有手术，放射疗法或两者结合。

转移性肿瘤通常放射治疗。累及眼眶转移性肿瘤通常是一个不利的预后标志;但类癌肿瘤是一个明显的例外。

泪腺的腺样囊性癌手术治疗，然后通常要放射治疗（有时质子束治疗），或者采用动脉内化疗与放疗和手术相结合的治疗方案。