圆锥角膜是指角膜的膨隆性变形，造成视力下降。

圆锥角膜是角膜的慢性、进展性变薄和膨隆，通常双侧性，起病于10～20岁。病因未明。

包括以下危险因素：

圆锥角膜家族史

特应性疾病

用力揉眼

眼睑松弛

某些结缔组织疾病（如 埃-丹耳氏综合征、马凡综合征、成骨不全症）

唐氏综合征

视力不佳的先天性疾病（如 Leber先天性视神经病变， 早产儿视网膜病，无虹膜）

阻塞性睡眠呼吸暂停

角膜圆锥样变形造成角膜的屈光特性发生很大变化（不规则散光），其无法用眼镜完全矫正。进展性圆锥角膜需要频繁更换眼镜。角膜接触镜可以提供更好的矫正视力，在框架眼镜矫正不满意时可以尝试。逐步选择隐形眼镜，通常从复曲面软性隐形眼镜开始，然后是硬质透气镜片，然后是带有软外圈的混合硬质透气镜片，最后是巩膜隐形眼镜。如果患者的角膜有轻微扭曲的曲率，则在最初的隐形眼镜配戴步骤中，患者的视觉效果会很好。如果患者的角膜有中度严重的锥形弯曲，试验可能会跳过最初的隐形眼镜类型，而从巩膜隐形眼镜开始。隐形眼镜治疗阶梯越往上，隐形眼镜可能越昂贵和不舒服。 角膜移植手术 如果隐形眼镜的视力不足、不能佩戴隐形眼镜或存在明显的角膜瘢痕（由基质纤维撕裂引起），则可能需要。

较新的治疗方法通过增加隐形眼镜的耐受性来改善视觉效果，从而使选定的患者免于移植。 这些包括植入角膜环段，它向上推锥体的肩部，从而减少锥体的相对大小，以及角膜胶原交联，一种紫外线治疗，可以使角膜变硬，从而防止角膜进一步变薄和膨胀。