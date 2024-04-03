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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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高血压性视网膜病变

作者：Sonia Mehta, MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

高血压性视网膜病变是高血压造成的视网膜血管损害。疾病进展到一定程度通常才出现症状。眼底检查体征包括动脉收缩、动静脉压迹、血管壁改变、火焰状出血、棉毛斑、黄色硬性渗出、视盘水肿。治疗措施为控制血压。出现视力下降时，治疗视网膜病变。

高血压性视网膜病变的病理生理

急性血压升高通常引起视网膜血管可逆性收缩，高血压危象可引起视盘水肿。长期的或者严重的高血压则导致血管渗出性改变，它是血管内皮损伤和坏死的后果。 其它损害（如动脉壁增厚、动静脉压迹）则通常需要数年高血压才发生。吸烟加重高血压性视网膜病变。

高血压是许多其它视网膜疾病的主要危险因素（如视网膜动脉或者静脉阻塞糖尿病性视网膜病变）。还有，高血压合并糖尿病大大增加了视力丧失的风险。高血压性视网膜病变的患者出现其它末端器官的高血压性损害具有高风险。

高血压性视网膜病变的症状和体征

疾病进展到一定程度通常才出现症状，包括视物模糊或视野缺损。

疾病早期眼底检查可发现动脉收缩，视网膜小动脉与小静脉的管径比值降低。

慢性、控制不良的高血压引起下列表现

  • 永久性的动脉狭窄

  • 动静脉交叉异常（动静脉压迫征）

  • 动脉硬化表现为动脉管壁出现中度改变（丝样外观）或者管壁更严重的增生和增厚（银丝样外观）

有时发生血管完全阻塞。动静脉压迫征是发生视网膜分支静脉阻塞的主要易患因素。

如果急性高血压病情严重，可能出现下列表现：

  • 浅层火焰状出血

  • 小的、白色浅层视网膜缺血梗死灶（棉毛斑）

  • 黄色硬性渗出

  • 视盘水肿

高血压性视网膜病变
高血压性视网膜病变（zhong'du）
高血压性视网膜病变（zhong'du）

中度高血压性视网膜病变的特征是变薄、直的动脉、视网膜内出血和黄色硬性渗出物。

RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY

高血压性视网膜病变（铜线）
高血压性视网膜病变（铜线）

该图像显示了由于高血压动脉硬化引起的小动脉壁（铜线）增厚和混浊导致视网膜小动脉变窄。

© Springer Science+Business Media

高血压性视网膜病变（星状渗出液和视乳头水肿）
高血压性视网膜病变（星状渗出液和视乳头水肿）

恶性高血压的主要眼底镜特征是视盘肿胀，表现为视盘边缘模糊和抬高。该图像还显示了由视网膜血管渗漏引起的特征性星形黄斑病变。

© Springer Science+Business Media

高血压性视网膜病变（zhong'du）
高血压性视网膜病变（zhong'du）

中度高血压性视网膜病变的特征是变薄、直的动脉、视网膜内出血和黄色硬性渗出物。

RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY

高血压性视网膜病变（铜线）
高血压性视网膜病变（铜线）

该图像显示了由于高血压动脉硬化引起的小动脉壁（铜线）增厚和混浊导致视网膜小动脉变窄。

© Springer Science+Business Media

高血压性视网膜病变（星状渗出液和视乳头水肿）
高血压性视网膜病变（星状渗出液和视乳头水肿）

恶性高血压的主要眼底镜特征是视盘肿胀，表现为视盘边缘模糊和抬高。该图像还显示了由视网膜血管渗漏引起的特征性星形黄斑病变。

© Springer Science+Business Media

黄色硬性渗出是由于从视网膜血管渗漏的脂质沉积在视网膜层间。这些渗出物在黄斑区形成星芒状外观，特别是当高血压严重时。严重高血压患者可出现视盘充血和水肿（视乳头水肿提示高血压危象）。

高血压性视网膜病变的诊断

诊断依靠病史（高血压的病程和严重程度）和眼底检查。

高血压性视网膜病变的治疗

高血压性视网膜病变主要通过控制血压来处理。其它威胁视力的因素也应积极控制。 如果出现视力下降，可用激光或者玻璃体腔注射皮质类固醇或者抗VEGF因子（如雷珠单抗，哌加他尼，贝伐单抗）治疗视网膜水肿。

关键点

  • 慢性高血压进行性损害视网膜，直到疾病后期才引起症状。

  • 慢性高血压性视网膜病变是永久性动脉狭窄、动静脉交叉异常（动静脉压迫征）、动脉硬化伴有中度血管壁的变化（铜线样外观）或更严重的血管壁增生增厚（银线样外观）。

  • 高血压危象能造成的视网膜病变有浅层的火焰状出血；小的白色浅表视网膜缺血病灶（棉毛斑）；黄色硬性渗出；和视乳头水肿。

  • 依据病史和眼底检查诊断。

  • 治疗主要为控制血压。有时需要通过激光或者玻璃体腔注射皮质类固醇或抗VEGF药物来治疗视网膜水肿。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Di Marco E, Aiello F, Lombardo M, et al: A literature review of hypertensive retinopathy: Systemic correlations and new technologies.Eur Rev Med Pharmacol Sci 26(18):6424-6443, 2022.doi: 10.26355/eurrev_202209_29742

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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