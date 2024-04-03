急性血压升高通常引起视网膜血管可逆性收缩，高血压危象可引起视盘水肿。长期的或者严重的高血压则导致血管渗出性改变，它是血管内皮损伤和坏死的后果。 其它损害（如动脉壁增厚、动静脉压迹）则通常需要数年高血压才发生。吸烟加重高血压性视网膜病变。

高血压是许多其它视网膜疾病的主要危险因素（如视网膜动脉或者静脉阻塞、糖尿病性视网膜病变）。还有，高血压合并糖尿病大大增加了视力丧失的风险。高血压性视网膜病变的患者出现其它末端器官的高血压性损害具有高风险。