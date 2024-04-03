高血压性视网膜病变是高血压造成的视网膜血管损害。疾病进展到一定程度通常才出现症状。眼底检查体征包括动脉收缩、动静脉压迹、血管壁改变、火焰状出血、棉毛斑、黄色硬性渗出、视盘水肿。治疗措施为控制血压。出现视力下降时，治疗视网膜病变。
高血压性视网膜病变的病理生理
高血压性视网膜病变的症状和体征
疾病进展到一定程度通常才出现症状，包括视物模糊或视野缺损。
疾病早期眼底检查可发现动脉收缩，视网膜小动脉与小静脉的管径比值降低。
慢性、控制不良的高血压引起下列表现
永久性的动脉狭窄
动静脉交叉异常（动静脉压迫征）
动脉硬化表现为动脉管壁出现中度改变（铜丝样外观）或者管壁更严重的增生和增厚（银丝样外观）
有时发生血管完全阻塞。动静脉压迫征是发生视网膜分支静脉阻塞的主要易患因素。
如果急性高血压病情严重，可能出现下列表现：
浅层火焰状出血
小的、白色浅层视网膜缺血梗死灶（棉毛斑）
黄色硬性渗出
视盘水肿
中度高血压性视网膜病变的特征是变薄、直的动脉、视网膜内出血和黄色硬性渗出物。
RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY
该图像显示了由于高血压动脉硬化引起的小动脉壁（铜线）增厚和混浊导致视网膜小动脉变窄。
© Springer Science+Business Media
恶性高血压的主要眼底镜特征是视盘肿胀，表现为视盘边缘模糊和抬高。该图像还显示了由视网膜血管渗漏引起的特征性星形黄斑病变。
© Springer Science+Business Media
中度高血压性视网膜病变的特征是变薄、直的动脉、视网膜内出血和黄色硬性渗出物。
RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY
该图像显示了由于高血压动脉硬化引起的小动脉壁（铜线）增厚和混浊导致视网膜小动脉变窄。
© Springer Science+Business Media
恶性高血压的主要眼底镜特征是视盘肿胀，表现为视盘边缘模糊和抬高。该图像还显示了由视网膜血管渗漏引起的特征性星形黄斑病变。
© Springer Science+Business Media
黄色硬性渗出是由于从视网膜血管渗漏的脂质沉积在视网膜层间。这些渗出物在黄斑区形成星芒状外观，特别是当高血压严重时。严重高血压患者可出现视盘充血和水肿（视乳头水肿提示高血压危象）。
高血压性视网膜病变的诊断
诊断依靠病史（高血压的病程和严重程度）和眼底检查。
高血压性视网膜病变的治疗
高血压性视网膜病变主要通过控制血压来处理。其它威胁视力的因素也应积极控制。 如果出现视力下降，可用激光或者玻璃体腔注射皮质类固醇或者抗VEGF因子（如雷珠单抗，哌加他尼，贝伐单抗）治疗视网膜水肿。
关键点
慢性高血压进行性损害视网膜，直到疾病后期才引起症状。
慢性高血压性视网膜病变是永久性动脉狭窄、动静脉交叉异常（动静脉压迫征）、动脉硬化伴有中度血管壁的变化（铜线样外观）或更严重的血管壁增生增厚（银线样外观）。
高血压危象能造成的视网膜病变有浅层的火焰状出血；小的白色浅表视网膜缺血病灶（棉毛斑）；黄色硬性渗出；和视乳头水肿。
依据病史和眼底检查诊断。
治疗主要为控制血压。有时需要通过激光或者玻璃体腔注射皮质类固醇或抗VEGF药物来治疗视网膜水肿。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Di Marco E, Aiello F, Lombardo M, et al: A literature review of hypertensive retinopathy: Systemic correlations and new technologies.Eur Rev Med Pharmacol Sci 26(18):6424-6443, 2022.doi: 10.26355/eurrev_202209_29742