口服或静脉输液

有时需使用止泻（抑制蠕动）药和/或止吐药

支持性护理，包括补液和电解质补充，是治疗的主要手段，对大多数成年人来说已足够。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的补液溶液（市面上有几种——参见 口服补液），尽管稀释的苹果汁或孩子喜欢的液体也是一个合理的选择（1）。 如果呕吐使口服补液困难，可给予止吐药（如昂丹司琼）。

当出现严重脱水、休克、精神状态改变、肠梗阻或口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（2）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直至脉搏、灌注和精神状态恢复正常。

止泻药（抗动力药）不应给予18岁以下急性腹泻的儿童（2）。对于水样腹泻（如血红素阴性粪便所示）的成年患者，可以考虑使用止泻药，尤其是在暴发期间，这表明可能是病毒引起的。然而，止泻药可能会导致患有Clostridioides difficile（艰难梭菌）或E. coli（大肠杆菌） O157:H7感染的患者病情恶化，因此不应给予任何腹泻原因尚未确定且可能怀疑这些疾病的患者（即，根据最近使用抗生素、血性腹泻、粪便潜血阳性或伴发热的腹泻）。