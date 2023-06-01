E. coli 肠胃炎

口服或者静脉补液

有时用抗生素

包括补液和电解质补液在内的支持性护理是治疗的主要内容，也是大多数成年人所需要的。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的补液溶液（有几种可在市场上买到——见 口服补液）。当出现严重脱水、休克或精神状态改变、肠梗阻以及口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（另见美国传染病学会 [IDSA] 2017年感染性腹泻诊断与管理临床实践指南）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直至脉搏、灌注和精神状态恢复正常。

止泻药 （例如，洛哌丁胺）不应给予 18 岁以下患有急性腹泻的儿童（见 IDSA guidelines）。止泻剂对于水样泻的成人患者（粪隐血阴性）通常是安全的。但止泻剂可能导致难辨梭状芽孢杆菌或大肠杆菌 O157:H7感染患者的病情恶化，因此止泻剂不应给予近期使用过抗生素、血性腹泻、便潜血阳性或腹泻伴发热，以及诊断尚不明确的患者。

抗生素 通常不建议根据经验给出，除非怀疑 Shigella 或者 Campylobacter 感染率高（例如，与已知病例接触）。 否则，在知道粪便培养结果之前不应给予抗生素，因为抗生素会增加患 溶血性尿毒症综合征 在感染了 E. coli O157:H7。 粪便培养结果对儿童尤为重要，因为儿童 E. coli O157:H7感染率较高。

疑似大肠杆菌胃肠炎患者不建议使用益生菌（另见美国胃肠病学会的 2016年成人急性腹泻感染的诊断、治疗和预防临床指南 和美国胃肠病学协会 2020年益生菌在胃肠道疾病管理中的作用临床实践指南）。