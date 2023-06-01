E. coli 肠胃炎

几种不同的大肠杆菌亚型可导致腹泻的发生。不同亚型感染的流行病学特点及临床表现也不同。需要时，可以通过聚合酶链反应 (PCR) 测试进行生物体特异性诊断。治疗通常是支持性的。
大肠杆菌 在正常情况下栖居于胃肠道；然而，一些菌株已经获得了使其能够引起肠道感染的基因。当被摄入体内，以下菌株可引起腹泻：
肠出血性大肠杆菌是美国临床上最常见的细菌亚型。它可以产生志贺毒素导致血性腹泻（出血性结肠炎）。因此，gai亚型有时被称为产志贺毒素大肠杆菌 （STEC）。大肠杆菌 O157:H7 是该亚型在美国最常见的菌株。未煮熟的碎牛肉，未经高温消毒的牛奶和果汁以及受污染的水都是可能感染源。人与人之间的传播在日托机构中很常见。 在一些娱乐场所（例如水池，湖泊，水上公园），有水源性疫情爆发的报道。溶血尿毒综合征 是一种严重并发症，发生于5%～10%的STEC病例（10~15%的O157:H7病例）中，最常见于幼儿及年长者。
肠产毒性大肠杆菌产生两种毒素（一种类似于霍乱毒素），导致水样腹泻。此亚型是到低收入和中等收入国家旅游时旅行者腹泻最常见病因。
肠致病性大肠杆菌大肠杆菌导致水样腹泻。这种亚型曾经是幼托机构腹泻暴发常见原因，但现今较为罕见。
肠侵袭性大肠杆菌 导致血性或非血性腹泻，其感染主要发生在低收入和中等收入国家。该感染在美国较罕见。
肠聚集性大肠杆菌 所导致的腹泻比其他亚型严重程度低但持续时间更长。与其他一些亚型一样，它在低收入和中等收入国家更常见，可能是旅行者腹泻的病因。
其他菌株 E. coli 能够引起肠外感染（见 大肠杆菌感染）。
（参见 肠胃炎概述.)
大肠杆菌 肠胃炎的症状和体征
E. coli胃肠炎出血的症状是严重的腹部痉挛，伴随着水样腹泻突然开始，可能在 24 小时内变成血样。腹泻持续1～8天。
通常不发烧或发烧，但偶尔会超过 102° F (39° C)。
诊断 大肠杆菌 肠胃炎
有时粪便检测针对的是志贺毒素
有时对粪便进行PCR检测
有血便或血红素阳性的粪便、发烧、中度至重度腹泻或腹泻持续 7 天以上的患者、70 岁或以上的患者、炎症性肠病或免疫功能低下的患者需要进行细菌性粪便检查HIV/AIDS 等疾病。 粪便研究也适用于将疾病传播给他人的高风险人群（例如，卫生保健、日托或食品服务工作者），以及在已知或疑似爆发期间。
快速粪检志贺毒素，或有条件时检测毒素编码基因有助于诊断。
其中每一个 大肠杆菌亚型都可以通过PCR在粪便中检测到，检测通常采用多重面板。有时多种生物体被同时检测到，其临床意义尚不清楚。
治疗 大肠杆菌 肠胃炎
口服或者静脉补液
有时用抗生素
包括补液和电解质补液在内的支持性护理是治疗的主要内容，也是大多数成年人所需要的。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的补液溶液（有几种可在市场上买到——见 口服补液）。当出现严重脱水、休克或精神状态改变、肠梗阻以及口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（另见美国传染病学会 [IDSA] 2017年感染性腹泻诊断与管理临床实践指南）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直至脉搏、灌注和精神状态恢复正常。
止泻药 （例如，洛哌丁胺）不应给予 18 岁以下患有急性腹泻的儿童（见 IDSA guidelines）。止泻剂对于水样泻的成人患者（粪隐血阴性）通常是安全的。但止泻剂可能导致难辨梭状芽孢杆菌或大肠杆菌 O157:H7感染患者的病情恶化，因此止泻剂不应给予近期使用过抗生素、血性腹泻、便潜血阳性或腹泻伴发热，以及诊断尚不明确的患者。
抗生素 通常不建议根据经验给出，除非怀疑 Shigella 或者 Campylobacter 感染率高（例如，与已知病例接触）。 否则，在知道粪便培养结果之前不应给予抗生素，因为抗生素会增加患 溶血性尿毒症综合征 在感染了 E. coli O157:H7。 粪便培养结果对儿童尤为重要，因为儿童 E. coli O157:H7感染率较高。
疑似大肠杆菌胃肠炎患者不建议使用益生菌（另见美国胃肠病学会的 2016年成人急性腹泻感染的诊断、治疗和预防临床指南 和美国胃肠病学协会 2020年益生菌在胃肠道疾病管理中的作用临床实践指南）。
关键点
不同的菌株 E. coli 可通过多种机制引起腹泻。
肠出血性 E. coli 产生志贺毒素，导致出血性结肠炎和有时溶血性尿毒症综合征； 大肠杆菌 O157:H7 是该亚型在美国最常见的菌株。
粪便检测不是常规需要的，但如果怀疑是肠出血性菌株，则应进行志贺毒素快速粪便检测或基于基因的检测。
通常不需要抗生素，当涉及产生志贺毒素的菌株时，抗生素会增加溶血性尿毒症综合征的风险。
止泻药对水样腹泻的成人是安全的，但应避免用于 18 岁以下的儿童和任何近期使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或发烧腹泻的患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Infectious Diseases Society of America: Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea (2017)
American College of Gastroenterology: Clinical guideline: Diagnosis, treatment, and prevention of acute diarrheal infections in adults (2016)
American Gastroenterological Association: Clinical practice guidelines on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders (2020)