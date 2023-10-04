肠道息肉是来源于肠壁并突入肠腔的任何组织肿块。大多数无症状，除轻度出血导致大便隐血。主要应该重视其恶性转变。大多数 结肠癌来源于先前良性的腺瘤样息肉。肠道息肉的诊断主要依靠内镜。主要治疗方法为内镜下切除。

息肉大小相差明显，可能无蒂，也可能没有蒂。息肉的发生率在7%～50%之间，发生率能达到50%的原因包括在尸解时可发现极小的息肉（往往是增生性息肉或腺瘤）。息肉常多发，最常见于直肠和乙状结肠，越接近盲肠发生率越低。多发性息肉可能是一种 家族性腺瘤样息肉病。约25%大肠癌患者有卫星腺瘤样息肉。

腺瘤（肿瘤性）息肉 应予重视。这些病变在组织学上分为管状腺瘤，管形绒毛状腺瘤（绒毛腺性腺瘤）或绒毛状腺瘤。腺瘤性息肉被发现时为癌的可能性与其大小，组织学类型和不典型增生程度有关;一个1.5厘米的管状腺瘤有2％的癌症风险，而3厘米长的绒毛状腺瘤有35％的风险。锯齿状腺瘤的侵袭性相对较高，可能源于增生性息肉。

非腺瘤样（非肿瘤型）息肉包括增生性息肉、错构瘤 （参见黑斑息肉综合症）， 幼年性息肉、假性息肉、脂肪瘤、平滑肌瘤或其他罕见肿瘤。青少年息肉见于儿童，通常会增大到血供难以供应营养的程度,并在青春期或之后自行脱离。 治疗仅适用于无法控制的消化道出血或肠套叠。慢性溃疡性结肠炎和克罗恩病患者结肠中可出现炎性息肉和假性息肉。多发性幼年性息肉（非零星分布的）发生癌变的风险增高。息肉数目与癌变风险之间的关系尚不明确。

结直肠息肉的例子 无蒂息肉 该图像显示了一个无蒂的多分叶息肉，经活检证实为良性管状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD. 带蒂息肉 这张图片显示了一个带蒂息肉，经活检证实为良性管状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD. 管状绒毛状腺瘤 这张图片显示了一个无蒂息肉，经活检证实为管状绒毛状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD. 无蒂息肉 该图像显示了一个无蒂的多分叶息肉，经活检证实为良性管状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD. 带蒂息肉 这张图片显示了一个带蒂息肉，经活检证实为良性管状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD. 管状绒毛状腺瘤 这张图片显示了一个无蒂息肉，经活检证实为管状绒毛状腺瘤。 Image provided by David M.Martin, MD.

大肠息肉的症状和体征 大多数息肉无症状。直肠出血是最常见的主诉，通常是隐性出血，很少大量出血。 病灶体积大时可发生痛性痉挛、腹痛或梗阻。 直肠息肉可通过指检触及。偶尔，有长蒂的息肉可能会通过肛门脱垂。 大的绒毛状腺瘤很少引起水样腹泻，可能导致低钾血症。

大肠息肉的诊断 结肠镜 结肠镜检查是诊断结肠息肉的常用方法。钡剂灌肠X线检查，尤其是气钡双重对比造影，能有效发现病变，但因为结肠镜检查同时还能切除息肉，故更推荐使用结肠镜检查。因为直肠息肉一般多发，并可能与癌症并存，因此性结肠镜检查时，即使检查已发现乙状结肠远端的息肉，也必须检查直至盲肠的全部结肠。 在结肠镜检查期间，将看到的任何息肉去除并评估癌症的可能性。

大肠息肉的治疗 结肠镜检查时可摘除息肉

有时需要手术切除

随访时进行结肠镜检查 在全结肠镜检查过程中，应采用圈套器或活检钳将息肉完整切除。如果结肠镜切除不成功，应考虑开腹手术。 后续治疗取决于息肉的组织学类型。如果不典型增生上皮组织没有侵犯黏膜肌层、息肉蒂部有清楚的切除界线且病变为高分化型，则内镜下切除并严密内镜随访即可。对那些肿瘤侵犯部分较深、息肉蒂部界线不清及病变本身低分化的患者，则应进行结肠部分切除术。因为肿瘤侵犯黏膜肌层可侵及淋巴管，使淋巴结转移可能性增高，对这些患者要做进一步评估（结肠癌）。 息肉切除术后随访检查的安排存在争议，并且根据切除的息肉的数量、大小和类型而有所不同（1）。例如，指南推荐在切除≥10mm的管状腺瘤或任何尺寸的绒毛状腺瘤后3年重复进行全结肠镜检查（如果不能进行全结肠镜检查则钡剂灌肠）。 治疗参考文献 1.Gupta S, Lieberman D, Anderson JC, et al: Recommendations for Follow-Up After Colonoscopy and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 115(3):415-434, 2020.doi: 10.14309/ajg.0000000000000544

预防大肠息肉 阿司匹林和COX-2抑制剂可能预防新的肠息肉形成或结肠癌的发生(1)。 必须对这些药物长期治疗的潜在益处与潜在不良反应（如出血，肾功能不全）进行权衡。 预防参考文献 1.Cook NR, Lee IM, Zhang SM, et al: Alternate-day, low-dose aspirin and cancer risk: Long-term observational follow-up of a randomized trial.Ann Int Med 159:77–85, 2013.doi: 10.7326/0003-4819-159-2-201307160-00002

关键点 结肠息肉很常见，其发生率从7%～50%（取决于所使用的诊断方法）。

结肠息肉会发生恶变，不同大小和类型的息肉发生恶变的速率不同。

主要症状是出血，通常为粪隐血，大量出血较少见。

推荐使用结肠镜检查进行结肠息肉诊断和治疗。