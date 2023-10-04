大多数鳞状细胞癌发生于龟头、冠状沟或包皮下。起病时为一小型红斑，并长时间局限于皮肤。这些肿瘤可以生长为真菌性和外生性或溃疡性和浸润性。后者较前者更易转移，常转移至腹股沟浅表和深部以及盆腔的淋巴结。 除非到了疾病晚期，很少转移至较远部位（如肺、肝、骨、脑）。

鲍文样丘疹病 图片 © Springer Science+Business Media

阴茎原位鳞状细胞癌（以前称为鲍温病） 图片 BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

大多数患者可出现未愈合的溃疡、皮肤小硬结或有时有脓或疣生长。病变可浅可深伴卷边。许多患者未注意到肿瘤或未及时咨询医生。疼痛少见。腹股沟淋巴结可因炎症和继发感染而增大。