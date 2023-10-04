大多数阴茎癌是鳞状细胞癌，通常发生于未割除包皮者，特别是局部卫生差者。阴茎癌的诊断依靠活检。治疗包括手术切除。
阴茎癌很少见，在美国约有2050例病例，有470例死亡，而在南美等地区，发病率更高 (1)。人类乳头瘤病毒（HPV），特别是第16型和第18型，参与了本病的发生。其他风险因素包括 龟头炎，缺乏包皮环切术，性传播感染（尤其是 HIV爱滋病 和 HPV）、卫生条件差和吸烟。癌前病变包括 Queyrat 红斑增生、原位鳞状细胞癌（以前称为 鲍温病）和鲍文样丘疹病。5 - 10%的患者Queyrat红细胞增生(影响龟头或内包皮)和原位鳞状细胞癌(影响阴茎轴)进展为浸润性鳞状细胞癌;鲍温样丘疹病似乎不这样做。这三种病变有不同的临床表现和生物学效应，但在组织学上都是相同的，因此称之为上皮内新生物或原位癌可能更合适。
参考文献
1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, et al: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17-48, 2023.doi: 10.3322/caac.21763
阴茎癌的症状和体征
大多数鳞状细胞癌发生于龟头、冠状沟或包皮下。起病时为一小型红斑，并长时间局限于皮肤。这些肿瘤可以生长为真菌性和外生性或溃疡性和浸润性。后者较前者更易转移，常转移至腹股沟浅表和深部以及盆腔的淋巴结。 除非到了疾病晚期，很少转移至较远部位（如肺、肝、骨、脑）。
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大多数患者可出现未愈合的溃疡、皮肤小硬结或有时有脓或疣生长。病变可浅可深伴卷边。许多患者未注意到肿瘤或未及时咨询医生。疼痛少见。腹股沟淋巴结可因炎症和继发感染而增大。
阴茎癌的诊断
阴茎癌的治疗
通常手术
有时采用局部治疗、激光消融或放射治疗
未治疗的浸润性阴茎癌呈进展性，通常在2年内死亡。若早期治疗，阴茎癌通常能被治愈。
5-氟尿嘧啶或咪喹莫特局部治疗或激光切除对小的、浅表病变可有效。可以考虑放射治疗（近距离放射治疗或外束放射治疗），作为单一治疗或与手术和化疗结合使用。 包皮病变采用包皮环切术治疗。 复发性病变或不能可靠随访的患者，首选广泛切除术。 如果可以的话，莫氏(Mohs)手术替代广泛切除术。
侵袭性高级别病变需要更彻底的切除。如果能完全切除肿瘤和足够的边缘，行阴茎部分切除术是恰当的，留下的阴茎残余部分可顺利进行排尿，这些病人可有性功能。对于大的浸润性病变，需要进行全（根治性）子宫内膜切除术。若为高级别肿瘤或侵袭入阴茎体，应行双侧髂腹股沟淋巴结清扫术。淋巴结状态可预测存活率，因为淋巴结转移的患者预后明显较差。如果怀疑有双侧淋巴结阳性疾病、巨大的单侧淋巴结病或盆腔淋巴结病，则建议在淋巴结切除术前进行化疗。放疗的效果尚未明确。对晚期侵袭性肿瘤，手术和放疗可缓解症状，但不可能治愈。化疗对晚期肿瘤的效果有限。针对头颈部鳞状细胞癌的靶向治疗和免疫疗法可能对阴茎癌患者有用，但尚无明确的研究支持其在常规临床实践中的应用。
阴茎癌的预防
可能有助于预防的措施包括在早期进行包皮环切术，对未接受包皮环割的男性进行长期卫生，以及建议对青少年进行人乳头瘤病毒（HPV）疫苗 接种。
关键点
阴茎癌通常是鳞状或其他皮肤癌。
任何未愈合疼痛，硬结，或脓性或疣状阴茎增长，尤其是在男性未割包皮者应考虑阴茎癌。
通过活检诊断阴茎癌，通常通过切除治疗。
淋巴结状态是生存的驱动力。在中高危患者中适当使用淋巴结清扫术是治疗该病的重要组成部分。