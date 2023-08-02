龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎

看法 进行患者培训
龟头炎是龟头的炎症；包皮炎是包皮的炎症；龟头包皮炎是二者的炎症。
阴茎头炎症最常见于卫生条件差的人。它有感染性和非感染性原因（见表 阴茎炎症的原因）。经常没有原因。
龟头炎常导致包皮炎，包皮环切患者除外。
以下情况易患龟头包皮炎：
包茎（紧，包皮无法上翻）
包茎会影响卫生。包皮下分泌物可能感染厌氧菌，导致炎症。
慢性包皮龟头炎增加风险
表格
阴茎炎症的原因
龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的症状和体征
常在性交后2天或3天出现疼痛、刺激症状和包皮下分泌物。随之可出现包茎、浅表溃疡和腹股沟淋巴结病。
龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的诊断
临床评估与选择性检查
应询问乳胶避孕套使用史。应检查病人的皮肤以发现累及生殖器的皮肤病变。应检查感染性和非感染性原因，特别是念珠菌病。应检测血液的空腹血糖和糖化血红蛋白 (HbA1C)。
龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的治疗
注意卫生和治疗特殊病因。
有时包皮下冲洗
有时包皮环切术
非特异性的卫生措施和针对特异病因的治疗。应清洗包皮下以清除分泌物和碎屑。持续性包茎一旦炎症消退，应考虑作包皮环切术。包皮环切术降低了龟头炎的风险，并且似乎可以将与 HIV 阳性女性发生性关系的男性感染 HIV 的风险降低约 50% 至 60% (1)。
治疗参考文献
1.Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, et al: Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: The ANRS 1265 Trial.PLoS Med 2(11):e298, 2005. doi: 10.1371/journal.pmed.0020298