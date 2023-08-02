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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

龟头炎是龟头的炎症；包皮炎是包皮的炎症；龟头包皮炎是二者的炎症。

阴茎头炎症最常见于卫生条件差的人。它有感染性和非感染性原因（见表 阴茎炎症的原因）。经常没有原因。

龟头炎常导致包皮炎，包皮环切患者除外。

以下情况易患龟头包皮炎：

  • 糖尿病

  • 包茎（紧，包皮无法上翻）

包茎会影响卫生。包皮下分泌物可能感染厌氧菌，导致炎症。

慢性包皮龟头炎增加风险

表格
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龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的症状和体征

常在性交后2天或3天出现疼痛、刺激症状和包皮下分泌物。随之可出现包茎、浅表溃疡和腹股沟淋巴结病。

龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的诊断

  • 临床评估与选择性检查

应询问乳胶避孕套使用史。应检查病人的皮肤以发现累及生殖器的皮肤病变。应检查感染性和非感染性原因，特别是念珠菌病。应检测血液的空腹血糖和糖化血红蛋白 (HbA1C)。

龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎的治疗

  • 注意卫生和治疗特殊病因。

  • 有时包皮下冲洗

  • 有时包皮环切术

非特异性的卫生措施和针对特异病因的治疗。应清洗包皮下以清除分泌物和碎屑。持续性包茎一旦炎症消退，应考虑作包皮环切术。包皮环切术降低了龟头炎的风险，并且似乎可以将与 HIV 阳性女性发生性关系的男性感染 HIV 的风险降低约 50% 至 60% (1)。

治疗参考文献

  1. 1.Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, et al: Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: The ANRS 1265 Trial.PLoS Med 2(11):e298, 2005. doi: 10.1371/journal.pmed.0020298

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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