龟头炎、包皮炎和龟头包皮炎

注意卫生和治疗特殊病因。

有时包皮下冲洗

有时包皮环切术

非特异性的卫生措施和针对特异病因的治疗。应清洗包皮下以清除分泌物和碎屑。持续性包茎一旦炎症消退，应考虑作包皮环切术。包皮环切术降低了龟头炎的风险，并且似乎可以将与 HIV 阳性女性发生性关系的男性感染 HIV 的风险降低约 50% 至 60% (1)。