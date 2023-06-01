一种常染色体隐性遗传疾病，发生于1/8200的芬兰新生儿中，是由NPHS1基因突变所引起的，该基因编码足细胞裂孔隔膜蛋白（nephrin）。

芬兰型NS进展迅速且通常在一年之内需要透析。大多数患者在一年内死亡，但少数患者维持营养支持治疗直到肾功能衰竭，随后进行透析或肾移植治疗。然而，该病可在肾移植物复发。