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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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先天性肾病综合征

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

先天性和婴儿肾病综合征是指那些在生命的第一年出现表现。它们包括弥漫性系膜硬化和芬兰型肾病综合征。

    (参见肾病综合征概要。）

    先天性和婴儿肾病综合征一般在肾小球滤过出现罕见的遗传缺陷。症状是围绕蛋白尿，水肿和低蛋白血症。这些疾病最好检测基因突变，因为临床表现和组织病理不够特异。 早期，积极治疗包括血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂，血管紧张素受体II阻断剂和非甾体抗炎药物(NSAIDs，如消炎痛)；利尿剂，静脉滴注白蛋白和限制液体治疗水肿;和抗生素，抗凝和营养治疗。肾切除术后透析肾移植可能是阻止蛋白尿的必要措施。

    弥漫性系膜硬化

    该肾病综合征较少见。遗传可变。它是由 PLCE1 基因突变所致，编码磷脂酶C epsion。进展至终末期肾功能衰竭发生在2岁或3岁。

    有严重蛋白尿的患者因为严重的低蛋白血症而需要切除双侧肾脏；需在疾病的早期开始透析治疗以改善营养不良以及缓和肾功能衰竭。这类疾病通常会在移植肾上复发。

    芬兰型NS

    一种常染色体隐性遗传疾病，发生于1/8200的芬兰新生儿中，是由NPHS1基因突变所引起的，该基因编码足细胞裂孔隔膜蛋白（nephrin）。

    芬兰型NS进展迅速且通常在一年之内需要透析。大多数患者在一年内死亡，但少数患者维持营养支持治疗直到肾功能衰竭，随后进行透析肾移植治疗。然而，该病可在肾移植物复发。

    其它先天性肾病综合征

    现在其他一些罕见的先天性肾病综合征的遗传特点已明确。这些疾病包括：

    • 皮质类固醇激素抵抗性肾病综合征（编码膜蛋白的NPHS2基因缺陷）

    • 家族性局灶节段性肾小球硬化（缺陷 ACTN 4基因，编码alpha-肌动蛋白4），

    • Denys--Drash综合症，其特征是弥漫性肾小球系膜硬化，男性假两性畸形，和肾母细胞瘤（缺陷 WT1 基因）

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    版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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