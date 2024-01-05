尽管远端尿道常被结肠细菌污染，但从肾脏至尿道口的尿路通常为无菌状态，且能抵抗细菌定植。防御尿路感染的最主要的是排尿时膀胱完全排空。使尿路保持无菌的机制包括尿液的酸性状态、膀胱输尿管瓣及各种免疫和黏膜屏障。

约95%的UTIs在细菌由尿道上行至膀胱时发生，肾盂肾炎也因细菌由输尿管上行至肾脏而发生。其余感染途径为血源性。全身感染可由UTI导致，特别是在老年患者中泌尿道感染是医院内感染的常见原因 菌血症 （1）。

单纯性尿路感染 通常认为是膀胱炎或肾盂肾炎，发生在绝经前成年女性泌尿道没有结构或功能异常、没有怀孕、没有显著可能导致严重后果合并症患者。此外，一些专家认为尿路感染是简单的，即使是绝经后妇女或良好控制糖尿病患者。在男性中，大多数尿路感染发生在儿童或老年患者，是由于解剖异常或仪器使用，为复杂性。

罕见的发生在15岁至50岁的男性尿路感染，通常见于无保护肛交及未受割礼者，通常认为是单纯性。尿路感染在男性这个年龄段，没有无保护的肛交或割包皮者是非常罕见的，虽然也认为单纯性，但应进行泌尿系统异常的检查。

复杂性尿路感染 可以在任何年龄任何性别。通常是肾盂肾炎或膀胱炎，不符合单纯性的标准。尿路感染被认为是复杂的，如果病人是儿童，怀孕，或有以下情况：

结构或功能性尿路异常和尿流梗阻

存在合并症，如控制不佳的糖尿病、慢性肾脏疾病、免疫功能低下者增加受感染或治疗抵抗的风险。

最近的仪器检查或泌尿道手术

危险因素 女性发生UTI的危险因素包括下面： 性交

隔膜和用杀精

使用抗生素

近一年内有新性伙伴

在1级女性亲属尿路感染史

反复发作尿路感染史

初次尿路感染发病早 男性 UTI 的危险因素包括： 良性前列腺增生症 伴有梗阻，常见于 50 岁以上的男性

任何其他导致尿路阻塞的原因（例如， 前列腺癌, 尿道狭窄)

最近的仪器或 留置导管

结构异常，如膀胱憩室

干扰正常排尿的神经系统疾病（例如，脊髓损伤）

认知障碍， 粪便 或者 尿失禁 即使应用杀精剂包被的避孕套也可增加女性患UTI的危险。使用抗生素或杀精剂的女性的阴道菌群发生改变，使Escherichia coli大肠埃希菌过多生长，成为患UTI危险度增加的可能原因。老年女性由于大便失禁而污染会阴部，也增加了罹患UTIs的危险。 解剖，结构和功能异常是尿路感染的风险因素。解剖异常的常见结果为 膀胱输尿管反流 （VUR），出现在30%～45%的 有症状UTI年幼患儿 中。VUR通常是由先天性缺陷导致输尿管膀胱瓣膜异常导致。由于脊索损伤或尿道手术后造成膀胱无力的患者也可有VUR。 其他易患 UTI 的解剖异常包括尿道瓣膜（一种先天性阻塞性异常）、膀胱颈成熟延迟、膀胱憩室和尿道重复（见 先天性泌尿生殖系统异常概述）。 结构和功能泌尿系统异常的易患尿路感染通常涉及尿流阻塞和膀胱排空差。结石和肿瘤可影响尿流。神经源性功能障碍、妊娠、子宫脱垂、膀胱膨出和前列腺增大可使膀胱排空受损。先天因素在儿童时期UTI表现最常见。大多数其他危险因素在老年人较常见。 尿路感染的其他危险因素包括：仪器（如：, 膀胱置管, 支架置入术, 膀胱镜检查）和最近的手术。