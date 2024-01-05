细菌性尿路感染包括尿道、前列腺、膀胱或肾脏。症状包括尿频、尿急、排尿困难、下腹痛和腰痛，抑或症状缺如。肾脏感染可发生全身症状甚至脓毒血症。诊断依据尿液分析和尿培养。治疗方法为应用抗生素和拔除所有尿道插管和解除梗阻。
(参见 尿路感染概述; 革兰阴性杆菌、前列腺炎; 和 小儿尿路感染。）
在20 ~ 50岁成人中，尿路感染在女性中比在男性中更常见（1、2）。该年龄段的女性最常见的UTIs是膀胱炎或 肾盂肾炎。 在同年龄段的男性，大多数尿路感染十 尿道炎 或 前列腺炎。 超过50岁的患者发病率增加，但因前列腺增生发生增多而使女性׃男性患病比值下降。
参考文献
1.Foxman B: Epidemiology of urinary tract infections: Incidence, morbidity, and economic costs.Am J Med 13 Suppl 1A:5S-13S, 2002.doi: 10.1016/s0002-9343(02)01054-9
2.Office of Women's Health (OASH): Urinary tract infections.访问日期：2024 年 1 月 5 日。
细菌性尿路感染的病理生理学
尽管远端尿道常被结肠细菌污染，但从肾脏至尿道口的尿路通常为无菌状态，且能抵抗细菌定植。防御尿路感染的最主要的是排尿时膀胱完全排空。使尿路保持无菌的机制包括尿液的酸性状态、膀胱输尿管瓣及各种免疫和黏膜屏障。
约95%的UTIs在细菌由尿道上行至膀胱时发生，肾盂肾炎也因细菌由输尿管上行至肾脏而发生。其余感染途径为血源性。全身感染可由UTI导致，特别是在老年患者中泌尿道感染是医院内感染的常见原因 菌血症 （1）。
单纯性尿路感染 通常认为是膀胱炎或肾盂肾炎，发生在绝经前成年女性泌尿道没有结构或功能异常、没有怀孕、没有显著可能导致严重后果合并症患者。此外，一些专家认为尿路感染是简单的，即使是绝经后妇女或良好控制糖尿病患者。在男性中，大多数尿路感染发生在儿童或老年患者，是由于解剖异常或仪器使用，为复杂性。
罕见的发生在15岁至50岁的男性尿路感染，通常见于无保护肛交及未受割礼者，通常认为是单纯性。尿路感染在男性这个年龄段，没有无保护的肛交或割包皮者是非常罕见的，虽然也认为单纯性，但应进行泌尿系统异常的检查。
复杂性尿路感染 可以在任何年龄任何性别。通常是肾盂肾炎或膀胱炎，不符合单纯性的标准。尿路感染被认为是复杂的，如果病人是儿童，怀孕，或有以下情况：
危险因素
女性发生UTI的危险因素包括下面：
性交
隔膜和用杀精
使用抗生素
近一年内有新性伙伴
在1级女性亲属尿路感染史
反复发作尿路感染史
初次尿路感染发病早
男性 UTI 的危险因素包括：
良性前列腺增生症 伴有梗阻，常见于 50 岁以上的男性
最近的仪器或 留置导管
结构异常，如膀胱憩室
干扰正常排尿的神经系统疾病（例如，脊髓损伤）
即使应用杀精剂包被的避孕套也可增加女性患UTI的危险。使用抗生素或杀精剂的女性的阴道菌群发生改变，使Escherichia coli大肠埃希菌过多生长，成为患UTI危险度增加的可能原因。老年女性由于大便失禁而污染会阴部，也增加了罹患UTIs的危险。
解剖，结构和功能异常是尿路感染的风险因素。解剖异常的常见结果为 膀胱输尿管反流 （VUR），出现在30%～45%的 有症状UTI年幼患儿 中。VUR通常是由先天性缺陷导致输尿管膀胱瓣膜异常导致。由于脊索损伤或尿道手术后造成膀胱无力的患者也可有VUR。 其他易患 UTI 的解剖异常包括尿道瓣膜（一种先天性阻塞性异常）、膀胱颈成熟延迟、膀胱憩室和尿道重复（见 先天性泌尿生殖系统异常概述）。
结构和功能泌尿系统异常的易患尿路感染通常涉及尿流阻塞和膀胱排空差。结石和肿瘤可影响尿流。神经源性功能障碍、妊娠、子宫脱垂、膀胱膨出和前列腺增大可使膀胱排空受损。先天因素在儿童时期UTI表现最常见。大多数其他危险因素在老年人较常见。
病理生理学参考文献
1.Weinstein MP, Towns ML, Quartey SM, et al: The clinical significance of positive blood cultures in the 1990s: A prospective comprehensive evaluation of the microbiology, epidemiology, and outcome of bacteremia and fungemia in adults.Clin Infect Dis 24(4):584-602, 1997.doi: 10.1093/clind/24.4.584
细菌性尿路感染的病因学
肠道菌，一般为革兰氏阴性需氧菌（最常见）。
革兰阳性菌（较少）
在正常的泌尿生殖道中， 对膀胱移行上皮和输尿管具有特异性附着因子的大肠埃希杆菌占75%至95%的病例。其余的革兰氏阴性尿道病原为其他种类的肠杆菌，特别是克雷伯杆菌 或者 奇异变形杆菌, 偶尔出现的铜绿假单胞菌。在革兰氏阳性菌中,腐生性葡萄球菌Staphylococcus saprophyticus 在细菌尿路感染占分离菌的5％至10％。不太常见的分离出的革兰氏阳性细菌为粪肠球菌（D组链球菌）和 无乳链球菌（B组链球菌），可能是污染，尤其是在单纯性膀胱炎者分离到。
在住院患者中，由 大肠埃希杆菌引起的约占50%的病例；革兰氏阴性菌如克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、 肠杆菌假单胞菌，假单胞菌属和沙雷菌等约占40%；其余革兰氏阳性球菌为 粪大肠杆菌、腐生链霉菌和 金黄色葡萄球菌。
细菌性尿路感染的分类
尿道炎
细菌（或原虫、病毒、真菌）进入尿道后，可暂时或长期定植于多个尿道周围腺体，在男性为尿道球部和悬垂部，在女性为整个尿道，致使尿道细菌感染发生。性传播病原体 Chlamydia trachomatis （看 衣原体、支原体和脲原体感染), Neisseria gonorrhoeae （看 淋病), Trichomonas vaginalis （看 滴虫病）， 和 单纯疱疹病毒 是两性的常见原因。
膀胱炎
膀胱炎是膀胱的感染。常见于女性，在其中单纯性膀胱炎的病例通常是由性交（蜜月性膀胱炎）开头。男性的膀胱细菌感染常为复杂性且大多由尿道或前列腺的上行性感染所致，或继发于尿道器械操作。男性复发性膀胱炎最常见的原因是慢性细菌性前列腺炎。
急性尿道综合征
无症状菌尿
无症状性菌尿 病人的尿培养符合UTI标准，但无尿路感染症状或体征。伴或不伴脓尿。由于无症状，细菌尿的发现是高风险的患者进行筛选时或其它原因做尿培养时。
筛选 患者无症状性菌尿的适应症为那些并发症的风险，细菌尿尚未处理 （见 the U.S. Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement, 2019)。这样的病人包括
孕妇在12至16周的妊娠或在第一次产前检查，如果拖延（存在症状性UTI，包括妊娠时肾盂肾炎;不良妊娠结局，包括低出生体重新生儿和早产的风险）
肾移植 6个月内患者
有毛病的幼儿 膀胱输尿管反流 (VUR)
某些GU侵袭性操作前，这些操作可能会导致黏膜出血（例如，经尿道前列腺切除术）
某些患者（如绝经后妇女;良好控制糖尿病;患者持续使用尿路异物，如支架、肾引流管和留置导管）往往有持续无症状性菌尿，有时脓尿。如果他们没有症状，则不应对这些患者进行常规筛查，因为他们的风险较低。留置导尿管的患者，对无症状菌尿的治疗往往不能清除细菌，智慧导致耐药微生物产生。
急性肾盂肾炎
肾盂肾炎是肾实质的细菌性感染，除非特别指明，该定义不能用于描述肾小管间质性肾病。在女性中，肾盂肾炎是社区获得性 菌血症 （1）。肾盂肾炎在尿路正常的男性中并不常见。
95%肾盂肾炎病例，原因是尿道上行性的细菌感染。 虽然梗阻（狭窄、结石、肿瘤、前列腺增生、神经源性膀胱、VUR）是肾盂肾炎的诱因，大多女性肾盂肾炎患者并不存在确定的功能性或解剖性缺陷。在男性中，肾盂肾炎是由于某些功能性或解剖缺陷造成的。膀胱炎本省或解剖异常可导致返流 当输尿管蠕动被抑制（如妊娠期间，或由梗阻、革兰氏阴性菌内毒素导致）时，这种细菌上行风险进一步加强。肾盂肾炎常见于年轻女性和膀胱置管后的孕妇。
不是由细菌上升引起的肾盂肾炎是由血源性传播，特别是特性有毒生物引起如 金葡菌,铜绿假单胞菌 , 沙门氏菌，和念珠菌 。
受累肾脏常因炎性多形核粒细胞和水肿而发生肿大。感染为局灶性分散分布，起始于肾盂和髓质，以增大的边缘范围向皮质内扩展。细胞介导慢性炎症在数日内出现，可能会形成髓质和皮质下脓肿。感染灶之间的实质组织多为正常。
合并糖尿病、梗阻、镰状细胞病、肾移植肾盂肾炎、念珠菌性肾盂肾炎、或止痛剂肾病的急性肾盂肾炎可发生明显的肾乳头坏死。
儿童患者的急性肾盂肾炎常与肾脏瘢痕形成相关，但成人若不伴反流或梗阻时并不能检查到类似的瘢痕。
分类参考文献
1.Tsay RW, Siu LK, Fung CP, et al: Characteristics of bacteremia between community-acquired and nosocomial Klebsiella pneumoniae infection: Risk factor for mortality and the impact of capsular serotypes as a herald for community-acquired infection.Arch Intern Med162(9):1021-1027, 2002.doi: 10.1001/archinte.162.9.1021
细菌性尿路感染的症状和体征
老年患者及伴有神经源性膀胱或长期留置导尿管的患者可能仅表现为脓毒血症和谵妄症状而没有相关的尿路症状。
因为存在显著的重叠缘故，患者出现的症状可能并不与尿路感染部位相关，但某些普遍化情况仍有帮助。
尿道炎的主要症状是排尿困难，主要在男性患者中还常有尿道分泌物。分泌物可为脓性，发白或粘液。分泌物的特性，如脓的量，不能可靠地区分淋菌性和非淋球菌性尿道炎。
膀胱炎通常为突然起病，典型病例伴有尿频、尿急，少量排尿时即有烧灼感或尿痛。夜尿也属多见症状，伴耻骨上区痛及经常发生下背部痛。尿往往是混浊，和可能镜下（很少肉眼）血尿。也可伴有轻微发热。膀胱肠道瘘、膀胱阴道瘘或气肿性膀胱炎导致的感染可出现气尿（空气通过尿液）。
急性肾盂肾炎的症状可与膀胱炎相同，三分之一的患者有尿频和排尿困难。但典型的肾盂肾炎症状包括寒战、发热、腹部绞痛、恶心、呕吐。若不存在或仅有轻微的腹壁僵硬，有时可触及柔软、肿大的肾脏。感染侧常出现肋脊点压痛。儿童尿路感染患者的症状常较少且缺乏特征性。
细菌性尿路感染的诊断
尿液分析
尿液培养
尿液培养对诊断非必需。诊断需要正确收集尿液，培养到明确的细菌证实。
尿液收集
若疑诊性传播疾病（STI），需在排尿前做尿道拭子进行STI检测，然后通过清洁操作和导尿收集尿液。
为获取清洁中段尿标本尿道开口处应先予以温和、无泡的消毒剂清洗，并自然风干。应尽量减少尿流与黏膜的接触，为此可展开女性患者的阴唇、后推未行包皮环切男性患者的包皮。不要留取最初的5mL尿液，用无菌容器收集随后的5～10mL尿液。
对老年女性（通常较难进行清洁操作）和有阴道流血或分泌物的女性倾向导尿后留取标本。若评估内容包括盆腔检查，许多临床医师也倾向留取导尿标本。 对留置导管患者的诊断 在其他地方讨论。
检测，特别是培养，应在标本采集的2小时内完成;如果不行，标本应冷藏。
尿液检查
显微镜检查结果虽有一定帮助但不具有确定性。脓尿的定义是非离心尿液标本的白细胞≥8个/mcL，相对应于离心沉淀标本的2～5个白细胞/高倍视野。大部分真性感染患者的尿白细胞>10个/mcL。不伴脓尿时的菌尿，尤其发现多种不同菌株时，常因取样过程中污染所致。近50%的患者有显微镜下血尿，但肉眼血尿并不常见。需要应用特殊染色来分辨白细胞管型和肾小管管型，前者仅提示存在炎症反应，可出现于肾盂肾炎、肾小球肾炎和非感染性小管间质性肾炎。
脓尿在没有菌和泌尿道感染是可能的，例如，如果患者有 肾结石, 尿路上皮肿瘤, 阑尾炎, 或 炎性肠病 或者标本被阴道白细胞污染。女性有 排尿困难 而没有明显菌尿的脓尿可能有间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征。
试纸法也常用。新鲜尿标本亚硝酸盐试验阳性（若标本无法得以快速检测，容器中的细菌复制会削弱结果的可靠性）对UTI具有高度特异性，但此试验的敏感性不高。在尿白细胞 >10WBCs/mcL 条件下，白细胞酯酶试验的特异性较高，同时具有一定的敏感度。对有典型症状的非复杂性感染的成年女性而言，多数临床医师认为显微镜检查和试纸法检测呈阳性已足够；在该类患者中，若已知可能的病原，进行尿培养除了显著增加费用以外并不能对治疗有所改变。
培养 建议在患者的特征和症状提示复杂性UTI或细菌治疗的指征时推荐。常见病例包括以下：
包含大量上皮细胞样本被污染，不太可能有帮助。培养需要未受污染的标本。早晨标本培养最有可能发现尿路感染。 样品在室温下> 2小时因持续的细菌繁殖菌落计数会假性升高。培养阳性标准包括从清洁中段尿或导尿标本中获得单株细菌。
对于无症状菌尿症，根据美国传染病学会指南（见 2019年成人无症状菌尿症诊断和治疗指南）确定的培养阳性标准为
连续2次清洁尿液（男性仅一次）标本发现同样细菌菌落计数>105/mL
男性或女性患者，导尿管尿液标本，细菌菌落计数>102/mL
对于 有症状的患者, 培养标准是
女性单纯性膀胱炎：> 103/mL
单纯性膀胱炎的妇女：> 102/毫升（这种定量可以提高对大肠杆菌检测的敏感性）。
急性单纯性肾盂肾炎的妇女：> 104/mL
复杂性尿路感染的女性：> 105/mL;或男性或女性导尿标本> 104/mL
急性尿道综合征：> 102单个细菌株
经由耻骨上膀胱穿刺获得的标本，任何培养阳性结果，无论计数，应该被认为是真阳性。
在中段尿中，混合菌群中的大肠杆菌E. coli可能是真正的病原体(1)。
少数情况下菌落计数较低时也存在UTI，可能因之前曾用抗生素治疗、尿液过度稀释（比重<1.003）或感染严重的尿流被阻塞所致。重复培养可增加诊断精确度，区分污染还是真的感染。较新的分子尿检测有时可能会发现难治性或复发性 UTI 患者的异常病原体。
感染定位
在许多患者中对上尿路和下尿路UTI不可能进行临床鉴别诊断，通常也不建议做检测。当患者有高热、肋脊角压痛、肉眼脓尿且伴有管型时，为肾盂肾炎的可能性较高。鉴别膀胱和肾脏感染的最佳非侵入性方法似为观察对短程抗生素治疗的反应情况。治疗3天后，尿液检查未转阴，应高度考虑肾盂肾炎。
阴道炎患者可能会出现类似于膀胱炎和尿道炎的症状，这可能会由于尿液通过发炎的阴唇而导致排尿困难。出现阴道分泌物、阴道异味和性交困难常可鉴别出阴道炎。
有膀胱炎症状的男性对常规抗菌治疗无反应，可能有前列腺炎。
其他检查
病情严重的患者常需要检测血细胞计数、电解质、乳酸、血尿素氮、肌酐和血培养来评估脓毒血症情况。 对有腹痛和腹部压痛的患者需评估是否有其他急腹症病因。
有排尿困难/脓尿但无细菌尿的患者应进行性传播感染（STI）检测，通常使用基于核酸的尿道和宫颈拭子检测（见衣原体感染：诊断)。
除非出现以下情况大多数成年人不要求进行结构异常的评估：
患者并发肾盂肾炎的次数≥2次。
感染是复杂的。
怀疑是肾结石
无痛性肉眼血尿或新的肾功能不全。
发热持续≥ 72小时。
泌尿道影像学 选择包括超声检查、CT 和静脉尿路造影 (IVU)。 有时也可采用排泄性膀胱尿道造影，逆行性尿道造影或膀胱镜检查。对女性症状性膀胱炎或无症状复发性膀胱炎患者而言，进行泌尿科检查并不会有助于治疗，所以不论其是否有症状都不需要常规进行该项检查。儿童尿路感染常需行影像学检查。
诊断参考文献
1.Hooton TM, Roberts PL, Cox ME, et al: Voided midstream urine culture and acute cystitis in premenopausal women.N Engl J Med 369(20):1883-1891, 2013.doi: 10.1056/NEJMoa1302186
细菌性尿路感染的治疗
抗感染治疗
手术治疗（如脓肿引流，矫正潜在结构异常或解除梗阻）
所有形式的有症状的细菌性尿路感染 (UTI) 都需要抗生素。 患者伴有严重的排尿困难时，非那吡啶可帮助控制症状直到抗生素发挥作用（通常48小时内）。
抗生素的选择应根据病人药物过敏和依从的历史，当地的耐药模式（如果知道），抗生素的可用性和成本，医患双方对治疗失败的风险容忍度。用于诱导抗生素抵抗的倾向也应予以考虑。当尿培养完成后，抗生素应根据培养和药敏结果选择最窄谱药物谱对病原鉴定有效的药物进行调整。
梗阻性尿道疾病、解剖异常、和神经病性泌尿生殖系统损害例如脊髓压迫等常需手术矫正。尿路梗阻时以导尿管引流尿液可对尽快控制UTI有所帮助。少数情况下肾皮质脓肿或肾周脓肿需手术引流。出现感染性尿液时应尽可能推迟下尿路器械操作。器械操作前应消毒尿液，操作后应用抗生素治疗3～7天可预防致命性尿道源性脓毒症。
尿道炎
膀胱炎
对于没有多重耐药革兰氏阴性菌风险因素的 单纯性 膀胱炎患者，一线治疗是口服呋喃妥因 100 mg，每天两次，连续 5 天（如果肌酐清除率 < 60 mL/min）、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（TMP/SMX）160/800 mg，口服，每日两次，共3天，或磷霉素3 g，口服一次。氟喹诺酮类或beta-内酰胺类抗生素的效果不太理想。 如果膀胱炎一两个星期之内再次发生，更广泛的广谱抗生素（如氟喹诺酮）可选用，进行尿液培养。
复杂性膀胱炎应根据当地的病原体和耐药模式予经验性广谱抗生素治疗，并根据培养结果进行调整。泌尿系畸形必须处理
急性尿道综合征
无症状性菌尿
通常情况下，合并糖尿病、年龄较大或长期留置导尿管的患者中的无症状性菌尿无需治疗。然而，有无症状菌尿并发症风险的患者（参见尿路感染（UTI）：筛查）应解决任何可治疗的原因，并给予抗生素治疗膀胱炎。在孕妇，只有少数的抗生素可以安全使用。认为早期妊娠期间口服beta-内酰胺类、磺胺类和呋喃妥因是安全的，甲氧苄啶在第一妊娠周期应避免使用，磺胺类在第三妊娠周期和临近分娩时应避免应用。 患者无法治疗阻塞性问题（例如，结石，返流）可能需要长期抑菌疗法。
急性肾盂肾炎
需要抗生素。可以口服抗生素门诊治疗，如果所有的下列条件都满足：
患者预计依从良好
患者有免疫力
患者无恶心或呕吐或无血容量不足或败血症的证据
患者无复杂性尿路感染的因素
如果社区中 <10％的尿路病原体具有耐药性，则口服环丙沙星500毫克，每日两次，连续7天，或口服左氧氟沙星750毫克，每日一次，连续5至7天，是首选的抗生素治疗方案。第二种选择通常是 TMP/SMX 160/800 毫克，每天口服两次，持续 14 天(1)。然而，当地细菌的药物敏感谱应参考，在美国一些地区发现> 20％ E. coli 对磺胺类耐药。
患者无法接受门诊治疗应住院治疗，并参考当地细菌药物敏感谱选择静脉给药治疗。第一线抗生素通常是肾脏排泄的喹诺酮类如环丙沙星和左氧氟沙星。其它选择如氨苄青霉素加庆大霉素、氨基糖苷平霉素 (2)、广谱头孢菌素（头孢曲松、头孢噻肟、头孢吡肟），氨曲南、beta-内酰胺类/beta-内酰胺酶抑制剂联合制剂（氨苄西林/舒巴坦、替卡西林-克拉维酸、哌拉西林-他唑巴坦）和亚胺培南-西司他汀，常作为更为复杂（如梗阻、结石、细菌耐药、院内获得性感染）的肾盂肾炎患者或近期有尿路器械操作患者的保留用药。
至热退及其他临床征象改善时才可停止静脉给药。 在 > 80％的患者，改善症状72小时内改善。然后开始口服疗法，可以出院并继续完成余下的7-至14天的治疗过程。对复杂性病例而言，可能需要延长静脉抗生素，总疗程2-3周并行泌尿外科手术矫正解剖缺陷。
孕妇肾盂肾炎可以考虑门诊处理，但只有当症状轻微，密切随访方便，（最好）妊娠<24周妊娠。门诊治疗采用头孢菌素类药物。其它一线静脉抗生素包括头孢菌素类，氨曲南，或氨苄青霉素加庆大霉素。如果肾盂肾炎严重，可能包括哌拉西林/他唑巴坦或美罗培南。应尽量避免使用喹诺酮类和TMP/SMX。因为复发是常见的，一些权威人士建议急性感染缓解后在怀孕的剩余时间和怀孕后4〜6周，予预防性每天晚上呋喃妥因100毫克口服或头孢氨苄250毫克口服。
治疗参考文献
1.Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al: International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases.Clin Infect Dis52(5):e103-120, 2011.doi: 10.1093/cid/ciq257
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细菌性尿路感染的预防
对于患有复发性尿路感染 (UTI) 的女性，体格检查应包括盆腔检查以检测可控制的情况，例如外阴阴道萎缩、尿道憩室、 大便失禁， 和 阴道脱垂。 应评估复发性 UTI 男性 前列腺炎，尿道炎，和 膀胱排空不完全。
女性经历 ≥ 3尿路感染/年，推荐行为的措施，包括增加液体摄入量，避免杀精剂和隔膜的使用，不延迟排尿，排便后由前向后纸巾擦拭，避免冲洗，和性交后立即排尿。如果上述措施均无效，应考虑使用预防性抗生素。通常的选择是连续的和交联后预防。
指某东西的用途 蔓越莓 产品，除了其他行为措施外，可被视为预防复发性膀胱炎的另一种策略。这种方法是基于这样的证据：蔓越莓制品可能会降低单纯性膀胱炎的发病率，并且对于接受过膀胱介入治疗的患者来说也是如此（1）。然而，需要在精心设计的随机对照试验中进一步评估，以进一步明确谁会从蔓越莓产品中受益。
连续的预防 通常开始予6个月。 若UTI在预防治疗6个月后时复发，可能需再制定2或3年的预防计划。抗生素的选择取决于先前感染的易感模式。 常见的选择是甲氧苄啶/磺胺甲恶唑 40/200 mg 每天一次或每周 3 次口服，呋喃妥因 50 或 100 mg 每天一次口服，头孢氨苄 125 至 250 mg 每天一次口服，磷霉素 3 g 每 10 天一次口服。 氟喹诺酮类药物尽管有效，因为抗药性目前广泛存在，不再推荐。妊娠妇女和儿童禁用氟喹诺酮类药物。当肌酐清除率<60mL/min，呋喃妥因禁忌使用。长期使用很少能造成对肺，肝，和神经系统的损害。Methenamine 已被证明可有效预防患有 CrCl 的老年人的 UTI > 30毫升/分钟（2）。
性交后预防 妇女如果尿路感染可能与性交有关可能更有效。通常，用于连续预防药物中的一个单次剂量（磷霉素除外）有效。
使用氟喹诺酮类药物的妇女应进行避孕，因为这些药物有可能伤害胎儿。尽管关注抗生素可能降低口服避孕药的效力，但药代动力学研究中未显示显著或一致的效果。但是一些专家仍然认为口服避孕药的女性在服用上述抗生素期间应选用屏障性避孕措施。
孕妇的UTI有效预防措施与非妊娠妇女相似，包括性交后预防。适合的患者包括妊娠期间有急性肾盂肾炎者、妊娠期间有>一次UTI或细菌尿的发作（尽管治疗）、妊娠前需要预防复发性UTI的患者。
绝经后妇女 的抗微生物预防治疗与上述情况相似。另外，在萎缩性阴道炎/尿道炎患者中局部使用雌激素可明显减少复发性UTI的发病。
预防参考文献
1.Jepson RG, Williams G, Craig JC: Cranberries for preventing urinary tract infections.Cochrane Database Syst Rev 10(10);CD001321, 2012.doi: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
2.Chwa A, Kavanagh K, Linnebur ASA, et al: Evaluation of methenamine for urinary tract infection prevention in older adults: A review of the evidence.Ther Adv Drug Saf 2019.v.10.doi: 10.1177/2042098619876749
关键点
细菌UTI的最常见的原因总体上是 E. coli 和其他革兰氏阴性肠细菌。
不要检测或治疗无症状性菌尿，除了孕妇、免疫功能低下患者，或侵入泌尿系统的过程前。
一般来说，考虑复杂性尿路感染行尿液培养，但单纯性膀胱炎不考虑。
如果感染复发或为复杂性、疑诊肾结石、无痛性血尿或新发肾功能不全、发热持续≥72小时等情况，患者需要进行结构异常性的评估。
如果可行，UTI选择抗生素治疗时要考虑当地的耐药谱。
尽管予行为预防措施，对于女性≥3次尿路感染/年，考虑连续或性交后预防性应用抗生素。