肾动脉粥样硬化栓塞是动脉粥样硬化的栓子阻塞肾小动脉，导致肾功能进行性损害，是由动脉粥样硬化斑块破裂所致。可出现肾衰竭的症状以及广泛性小动脉栓塞病的症状和体征。根据肾活检进行诊断。通常长期预后不良。治疗的目的是预防进一步栓塞。
动脉粥样硬化斑块可因在血管手术、血管成形术或动脉造影术中对主动脉或其它大动脉进行操作导致；自发破裂少见，见于弥漫性、侵蚀性动脉粥样硬化或正在接收抗凝或溶栓、纤溶治疗的患者。
动脉粥样硬化栓塞可引起不完全阻塞和继发性萎缩，而非肾梗死。异体免疫反应常在栓塞形成后出现，导致3～8周肾功能持续恶化。大块或复发的栓塞形成，会导致急性肾损害。
肾动脉粥样硬化栓塞的症状和体征
通常出现急慢性肾功能不全、尿毒症症状(见急性肾损伤: 症状) 出现腹部器官（如胰腺、胃肠道）微循环阻塞可引起腹痛、恶心和呕吐。合并视网膜小动脉栓塞可出现突然失明和形成视网膜亮黄色斑块（Hollenhorst斑）。
有时可出现广泛外周栓塞（网状青斑、疼痛性肌肉结节、明显坏疽，常称为垃圾综合征）的体征。
肾动脉硬化性栓塞的诊断
临床疑似
必要时行肾活检
栓子的来源定位
对于近期接受过主动脉操作的患者出现肾功能恶化，尤其是有栓塞表现的，应考虑该诊断。鉴别诊断包括药物性肾病、造影剂肾病。
若患者高度怀疑存在动脉粥样硬化栓塞，应行经皮肾穿刺予以诊断，敏感性可达75％。诊断是很重要的，因为可能存在没有血管阻塞栓子可治疗的原因。在组织固定过程中，栓子中的胆固醇结晶溶解，可在阻塞的血管上出现特异性的两面凹的针样裂隙。有时皮肤、肌肉或胃肠道活检也能提供相似的信息，有助于诊断。
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).
血、尿检查能确定急性肾损伤或慢性肾脏病的诊断，但不能明确病因。典型的尿液分析结果提示镜下血尿和少量蛋白尿，但偶有肾病性蛋白尿（>3g/d）。 可出现嗜酸性粒细胞增多、嗜酸性粒细胞尿和一过性低补体血症。
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).
若出现不明原因的肾脏或全身栓塞复发，可行经食道超声心动图了解升主动脉和胸主动脉粥样硬化病变情况以及心源性栓子，或双螺旋CT有助于了解升主动脉和主动脉弓的特征。
肾动脉硬化性栓塞的治疗
尽可能防治栓子来源
支持性处理
纠正危险因素
栓子的来源有时是可以治疗的（如对心源性栓子、房颤或有新血块聚结成栓子的患者进行抗凝）。尚没有对已有的肾脏栓子直接有效的治疗。皮质类固醇、抗血小板药物、血管扩张剂和血浆置换也无效。目前没有明确的证据证明抗凝治疗有效，许多专家意见抗凝治疗可促进动脉粥样硬化斑块栓塞形成。
肾功能不全的治疗包括控制血压、纠正水电解质紊乱，必要时需要透析治疗。纠正 动脉粥样硬化的危险因素，能延缓肾衰竭的进展并促进缓解。治疗策略包括控制高血压、血脂、血糖、戒烟、鼓励规律的有氧锻炼和良好的营养 (动脉粥样硬化: 治疗)。
肾动脉硬化性栓塞的预后
患者的肾动脉粥样硬化栓塞的总体预后差。
关键点
肾动脉粥样硬化性栓塞通常是血管外科、血管成形术、或动脉造影处理主动脉时发生，很少you自发的动脉粥样硬化栓塞术过程。
如果在处理主动脉或其它大动脉后出现肾功能恶化应考虑诊断。
主要根据发现或有时依据肾活检诊断。
治疗为支持，纠正危险因素，可能时治疗栓子来源。 但总体预后仍较差。