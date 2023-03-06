临床疑似

必要时行肾活检

栓子的来源定位

对于近期接受过主动脉操作的患者出现肾功能恶化，尤其是有栓塞表现的，应考虑该诊断。鉴别诊断包括药物性肾病、造影剂肾病。

若患者高度怀疑存在动脉粥样硬化栓塞，应行经皮肾穿刺予以诊断，敏感性可达75％。诊断是很重要的，因为可能存在没有血管阻塞栓子可治疗的原因。在组织固定过程中，栓子中的胆固醇结晶溶解，可在阻塞的血管上出现特异性的两面凹的针样裂隙。有时皮肤、肌肉或胃肠道活检也能提供相似的信息，有助于诊断。

肾动脉硬化性栓塞 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

血、尿检查能确定急性肾损伤或慢性肾脏病的诊断，但不能明确病因。典型的尿液分析结果提示镜下血尿和少量蛋白尿，但偶有肾病性蛋白尿（>3g/d）。 可出现嗜酸性粒细胞增多、嗜酸性粒细胞尿和一过性低补体血症。

肾皮质坏死 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

若出现不明原因的肾脏或全身栓塞复发，可行经食道超声心动图了解升主动脉和胸主动脉粥样硬化病变情况以及心源性栓子，或双螺旋CT有助于了解升主动脉和主动脉弓的特征。