膀胱输尿管反流和返流性肾病

反流性肾病是膀胱输尿管反流使感染的尿液反流入肾实质而引起的肾脏瘢痕形成。有尿路感染或反流性肾病家族史，或产前超声检查显示肾积水的儿童应考虑诊断。诊断依据排泄性膀胱尿道造影或放射性核素显像。儿童中度或重度反流可选择预防性应用抗生素或手术治疗。

（参见肾小管间质性疾病概述 和 膀胱输尿管反流 在先天性肾病和泌尿生殖系统异常一章中。）

反流性肾病涉及慢性小管间质性肾炎及肾小球介导的损伤。传统观点认为这种瘢痕形成是慢性肾盂肾炎 所致。 然而，反流可能是最重要的因素，而与反流无关的因素或肾盂肾炎（如先天性因素）也为致病因素。

膀胱输尿管反流(VUR)影响约1%的新生儿和30%至45%的发热性尿路感染(UTI)幼儿(1);在有肾疤痕的儿童中很常见，由于未知的原因，黑人儿童比白人儿童更少见。家族倾向常见。儿童显著反流（达肾盂和输尿管加扩张）使疤痕和随后 慢性肾脏病的风险最高。

反流往往需有膀胱输尿管瓣功能不全或下尿路机械性梗阻。幼儿膀胱内输尿管短者易患;正常生长通常在5岁时肾内和膀胱输尿管反流自发停止。因此在>5岁的儿童中新形成的瘢痕并不常见，但可发生于急性肾盂肾炎后。

参考文献 1.Tullus K: Vesicoureteric reflux in children.Lancet 385(9965):371-379, 2015.doi: 10.1016/S0140-6736(14)60383-4

膀胱输尿管反流和返流性肾病的症状和体征 幼年儿童中几乎无症状和体征除非有时出现的UTI，且常被忽略，直到青春期患者出现以下复合表现： 多尿

夜尿

高血压

肾功能不全的症状和体征

膀胱输尿管反流和反流性肾病的治疗 一般预防性抗生素

如果膀胱输尿管反流 (VUR) 为中度或重度，则进行手术治疗 基于未经证实的假设，治疗主要是减少反流和尿路感染防止肾瘢痕。儿童非常轻微的VUR不需要治疗，但应该密切观察泌尿道感染症状。 轻中度反流的孩子通常给予抗生素。然而，药物治疗易出现急性肾盂肾炎的新发作，尚不清楚预防性抗生素是否比保守观察更有效。 严重反流的患者肾功能不全的风险更高，可予预防性抗生素或外科手术，包括输尿管移植或在输尿管以下用内镜注射特殊物质预防反流（排尿过程中，膀胱收缩，从而压迫膀胱和特殊物质间的输尿管部分）。肾脏新形成瘢痕的发病率在外科手术治疗和药物的患者中基本相同。 5岁以下的幼年儿童中有80％反流可自发性消退。