慢性肾盂肾炎是肾脏的持续性化脓性感染，几乎仅发生于有显著解剖异常的患者。症状可无或包括发热、乏力、腰痛。通过尿液分析、尿培养和影像学检查进行诊断。治疗方法为应用抗生素和矫正任何结构异常。
(参见 尿路感染(UTIs)介绍。）
通常机制为感染性尿液反流至肾盂。病因包括梗阻性尿道疾病、鸟粪样结石、和最常见的输尿管膀胱返流（VUR）。
病理上有萎缩，肾盏畸形及实质组织疤痕。慢性肾盂肾炎可进展至慢性肾脏病。慢性肾盂肾炎患者感染残余病灶可引起菌血症，或在肾移植患者尿道和移植肾引起感染。
黄色肉芽肿性肾盂肾炎（XPN）是一种少见类型，表示对感染产生异常炎症反应。感染组织的黄色因巨细胞、富含脂质的巨噬细胞和胆固醇结晶而形成。常见肾脏增大、肾周纤维化和粘连到相邻的腹膜后结构。几乎累及单侧，大多发生于有复发性UTIs史的中年女性。长期尿路梗阻（通常由 结石）和感染使风险增加。最常见的病原体是奇异变形杆菌 和大肠杆菌 。
慢性肾盂肾炎的症状和体征
症状和体征往往是模糊的，不一致。部分病人有发热，腹部或腹部疼痛，不适，或厌食。 在黄色肉芽肿性肾盂肾炎中，通常可触及单侧肿块。
慢性肾盂肾炎的诊断
尿液分析和培养
影像学
有复发性尿路感染（UTIs）和 急性肾盂肾炎.病史应考虑慢性肾盂肾炎。然而，大多数患者中，除了儿童有膀胱输尿管反流（VUR），没有这样的病史。有时偶然的影像学检查出现典型表现可疑诊慢性肾盂肾炎。因症状模糊不具特异性，常不能明确诊断。
可进行尿液分析、尿培养和常见影像学检查。尿沉渣常缺如，可发现肾脏上皮细胞、颗粒管型，偶可见白细胞管型。蛋白尿几乎总是存在，并且可以在肾病范围如果VUR导致广泛的肾损害。两侧肾脏均受累时，可在发生氮质血症前出现尿浓缩能力缺陷和高氯性酸中毒。尿培养可为阴性或阳性，一般为革兰氏阴性菌。
初始成像通常使用超声检查、螺旋 CT 或静脉尿路造影 (IVU)。 慢性肾盂肾炎（通常伴反流或梗阻）影像学典型表现为大、深、节段性、粗糙的皮质瘢痕延伸至一个或几个肾盏。最常发生于肾上极。肾皮质消失，实质变薄。未受累肾组织呈现局灶节段性增生肥大。严重慢性反流可引起输尿管扩张。尿路结核也可引起类似改变。
在 黄色肉芽肿性肾盂肾炎, 尿培养几乎总是生长 P. mirabilis 或者 E. coli。CT成像为了检测结石或其它梗阻。成像显示肾脏周围延伸的不同程度的无血管肿块。 有时，为鉴别癌（例如, 肾细胞癌），需行活组织检查，或肾脏切除组织病理检查。
慢性肾盂肾炎的治疗
慢性肾盂肾炎的预后
慢性肾盂肾炎的病程变化差异较大，但是均进展较慢。很多患者在发病20年后才引起肾功能不全。急性肾盂肾炎的持续恶化，虽得到控制，但仍可引起肾脏结构和功能的进一步损害。持续性梗阻易伴发肾盂肾炎，同时盆腔内压升高也可直接损害肾脏。
关键点
慢性肾盂肾炎通常会累及尿液返流进入肾盂（例如，通过膀胱输尿管反流，尿路梗阻，或鸟粪石结石）的患者。
如果有反复急性肾盂肾炎应考虑漫性肾盂肾炎，但诊断往往首先基于影像学偶然发现。
进行影像学检查（超声检查、螺旋 CT 或静脉尿路造影 [IVU]）。
如果阻塞不能缓解，考虑长期抗生素预防。