尿液分析和培养

影像学

有复发性尿路感染（UTIs）和 急性肾盂肾炎.病史应考虑慢性肾盂肾炎。然而，大多数患者中，除了儿童有膀胱输尿管反流（VUR），没有这样的病史。有时偶然的影像学检查出现典型表现可疑诊慢性肾盂肾炎。因症状模糊不具特异性，常不能明确诊断。

可进行尿液分析、尿培养和常见影像学检查。尿沉渣常缺如，可发现肾脏上皮细胞、颗粒管型，偶可见白细胞管型。蛋白尿几乎总是存在，并且可以在肾病范围如果VUR导致广泛的肾损害。两侧肾脏均受累时，可在发生氮质血症前出现尿浓缩能力缺陷和高氯性酸中毒。尿培养可为阴性或阳性，一般为革兰氏阴性菌。

初始成像通常使用超声检查、螺旋 CT 或静脉尿路造影 (IVU)。 慢性肾盂肾炎（通常伴反流或梗阻）影像学典型表现为大、深、节段性、粗糙的皮质瘢痕延伸至一个或几个肾盏。最常发生于肾上极。肾皮质消失，实质变薄。未受累肾组织呈现局灶节段性增生肥大。严重慢性反流可引起输尿管扩张。尿路结核也可引起类似改变。

在 黄色肉芽肿性肾盂肾炎, 尿培养几乎总是生长 P. mirabilis 或者 E. coli。CT成像为了检测结石或其它梗阻。成像显示肾脏周围延伸的不同程度的无血管肿块。 有时，为鉴别癌（例如, 肾细胞癌），需行活组织检查，或肾脏切除组织病理检查。