老年人，预防的重点主要在于疾病、衰弱、事故（即意外伤害）、医源性并发症、心理问题以及维持日常生活的能力。并不是所有老年患者都能从每一项预防措施中获益。 需要根据患者的一般情况选择预防措施：

健康

慢性病

脆弱和/或复杂

健康这些老年人很少或没有慢性疾病，功能上独立。疾病的一级预防和二级预防及虚弱的预防是这个群体最有利的措施。

慢性病这些人常有严重的不能治愈但可治疗的疾病，通常功能上独立或少许依赖，常服用多种处方药物，偶尔因为慢性病的加重需要住院治疗。疾病的二级预防、三级预防以及衰弱的预防是优先关注事项，并且与疾病的一级预防及医源性并发症的预防和意外事故的预防一样重要。

慢性病患者及其护理人员应了解他们的疾病和治疗计划。定期身体检查，及时报告症状变化能帮助减轻能导致住院及功能下降的严重疾病的恶化。

体弱的和/或复杂的 这些人通常有许多严重的慢性疾病，功能上依赖，失去生理储备功能。他们频繁住院，住在收容机构内。对于他们而言意外事故和医源性并发症的预防是最重要的。

虚弱患者的护理人员必须认真完成家庭安全检查列表，及时改正可能存在的任何潜在问题来预防意外事故的发生。护理人员应该注意到老年患者哪怕是轻微的功能改变，并及时向健康护理人员报告。如果患者有多个未满足的需求，尤其伴随功能下降时，护理人员应该考虑寻求老年人跨学科团队的帮助。