老年人，预防的重点主要在于疾病、衰弱、事故（即意外伤害）、医源性并发症、心理问题以及维持日常生活的能力。并不是所有老年患者都能从每一项预防措施中获益。 需要根据患者的一般情况选择预防措施：
健康
慢性病
脆弱和/或复杂
健康这些老年人很少或没有慢性疾病，功能上独立。疾病的一级预防和二级预防及虚弱的预防是这个群体最有利的措施。
慢性病这些人常有严重的不能治愈但可治疗的疾病，通常功能上独立或少许依赖，常服用多种处方药物，偶尔因为慢性病的加重需要住院治疗。疾病的二级预防、三级预防以及衰弱的预防是优先关注事项，并且与疾病的一级预防及医源性并发症的预防和意外事故的预防一样重要。
慢性病患者及其护理人员应了解他们的疾病和治疗计划。定期身体检查，及时报告症状变化能帮助减轻能导致住院及功能下降的严重疾病的恶化。
体弱的和/或复杂的 这些人通常有许多严重的慢性疾病，功能上依赖，失去生理储备功能。他们频繁住院，住在收容机构内。对于他们而言意外事故和医源性并发症的预防是最重要的。
虚弱患者的护理人员必须认真完成家庭安全检查列表，及时改正可能存在的任何潜在问题来预防意外事故的发生。护理人员应该注意到老年患者哪怕是轻微的功能改变，并及时向健康护理人员报告。如果患者有多个未满足的需求，尤其伴随功能下降时，护理人员应该考虑寻求老年人跨学科团队的帮助。
一般预防措施
一些针对所有老年人的预防措施包括
饮食 和 运动： 健康饮食（见表 营养建议）和定期锻炼有助于预防或推迟虚弱和许多疾病，其他生活方式措施也可以（见表 有助于预防常见慢性病的生活方式措施）。例如，运动可以帮助健康或患有慢性疾病的老年人预防虚弱和增强功能能力。运动可以帮助身体虚弱的人保持身体机能，减少事故的发生。
筛查和预防： 健康的老年人应至少每年去看一次初级保健医生，以确保及时实施初级和二级疾病预防措施，包括筛查（见表 针对老年患者的精选筛查建议 和 针对老年患者的癌症筛查建议）和化学预防（例如疫苗接种——见表 老年患者的化学预防和免疫接种）。流感疫苗接种（每年）和适当类型的疫苗肺炎球菌疫苗接种有效、廉价且发病率最低（另见疾病控制和预防中心:肺炎球菌疫苗接种）。 联邦医疗保险涵盖了全面的“欢迎加入联邦联邦医疗保险计划”的预防性体格检查，必须是加入B部分12个月内者可参加，此后每12个月进行一次。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
美国预防服务特别工作组（USPSTF）发布的建议：美国预防服务工作组根据对证据的系统审查，发布针对特定情况的筛查和预防策略的建议。