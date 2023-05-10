老年人医源性并发症预防

有多个医生可能导致未经协调的护理和多重用药。每次一个医生看诊一个常见疾病患者同时咨询多个医生的意见是很困难的。因此患者的治疗方案经常在没有查询其他医生的处理意见的情况下频繁被更换，从而增加了医源性并发症的风险。