老年人医源性并发症预防

老年人较年轻人医源性并发症更常见也更严重。 这些并发症包括药物不良反应（包括相互作用）、跌倒、院内感染、压疮、谵妄和手术相关并发症。预防通常是可行的。
医源性并发症的危险因素
预防的第一步是确定患者是否属于高危。风险因素包括患有多种慢性病、有多名临床医生、服用多种药物和住院治疗。
多种慢性疾病
多个医生
有多个医生可能导致未经协调的护理和多重用药。每次一个医生看诊一个常见疾病患者同时咨询多个医生的意见是很困难的。因此患者的治疗方案经常在没有查询其他医生的处理意见的情况下频繁被更换，从而增加了医源性并发症的风险。
多种药物（）和不恰当用药
同时服用多种药物以及同时患有多种慢性疾病显著增加了药物间相互作用或药物-疾病相互作用的风险。这些相互作用的风险增高在营养不良或 慢性肾脏病患者尤为显著。此外，由于机体成分和药物代谢的改变，某些药物在老年人中存在高不良反应风险。 具体实例包括抗胆碱能药如苯海拉明，苯二氮卓类和其它睡眠助剂（例如唑吡坦），阿片类，抗精神病药，抗凝剂和NSAID（参见 Beers标准)。
住院治疗
由于住院引起的风险包括医院获得性感染、多重用药和输血反应。 痴呆或行动不便（如手术后）住院患者医源性并发症风险高（如褥疮，深静脉血栓形成，尿潴留，谵妄）。
医疗操作可能也会导致医源性并发症。包括瓣膜置换术后突然死亡或心肌梗死，颈动脉内膜剥脱术后发生脑卒中，输血输液后的体液潴留，人工生命支持造成的不必要生命延长，可能延长生命的心肺复苏（CPR）术后的缺氧性脑病。
预防医源性并发症的干预措施
可以防止医源性并发症的干预措施包括以下内容。
保健管理
保健管理人员协助保健医生之间的沟通，确保能提供所需的服务，防止重复服务。保健管理人员可受聘于医生团体，联邦医疗保险计划，社区或政府组织。体弱的老年患者从护理管理中获益最多。
老年医学跨学科的团队
老年人跨学科团队评估所有患者的需要，制定相互协作的护理计划，管理（或与初级保健医生一起协同管理）健康。因为这种干预是资源密集型，最好保留给非常复杂的病例。老年跨学科团队有时会关注与衰老相关的特定问题，例如跌倒的风险和预防、虚弱评估（尤其是在手术或癌症治疗之前）以及痴呆症的诊断和护理。
药剂师咨询
药剂师可以帮助防止多重用药 和药物使用不当造成的潜在的并发症。
老年人急症和急救护理单位
这些病房与医院病房签订协议，以确保在潜在的医源性问题发生之前对老年患者做彻底的评估，如发生问题，作适当的处理。老年急诊科护理单位专注于老年患者的独特需求(包括护理过渡和多学科护理)。
预先指示
鼓励患者准备预先指示，包括指定委托人作出医疗决定。这些文件可以帮助不能自己说话的危重病人避免不必要的治疗。