一级预防旨在疾病发生前终止其发展，可通过减少或降低危险因素达到效果。初级预防可能包括 免疫预防 （疫苗接种）、化学预防（见表 老年患者的化学预防和免疫接种 )以及生活方式的改变（见表 有助于预防常见慢性病的生活方式措施)。

二级预防旨在在早期检出并且治疗疾病或其并发症，在症状出现前或在功能丧失发生前，从而降低发病率和死亡率。

表格 老年患者药物预防和免疫接种 表格

表格 帮助预防常见慢性疾病的生活方式* 表格