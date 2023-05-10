疾病预防是旨在防止疾病发生或恶化的治疗。疾病预防措施使患有轻微或无慢性病的独立老年人和患有几种不可治愈但可治疗疾病的老年人受益。
一级和二级预防
一级预防旨在疾病发生前终止其发展，可通过减少或降低危险因素达到效果。初级预防可能包括 免疫预防 （疫苗接种）、化学预防（见表 老年患者的化学预防和免疫接种 )以及生活方式的改变（见表 有助于预防常见慢性病的生活方式措施)。
二级预防旨在在早期检出并且治疗疾病或其并发症，在症状出现前或在功能丧失发生前，从而降低发病率和死亡率。
老年患者药物预防和免疫接种
预防的疾病
检测指标
发生率
注释*
动脉粥样硬化性心血管疾病（冠心病、卒中）
阿司匹林
每天使用
对于 ≥ 60 岁的成年人：不建议开始使用小剂量阿司匹林作为心血管疾病的一级预防（USPSTF 的 D 级建议）。
对于40～59岁的成年人：针对心血管疾病风险≥10%的成年人个体化的低剂量阿司匹林（USPSTF的Cji建议）
对于所有有心脏病发作、中风、冠状动脉支架置入或冠状动脉移植物手术史的人：ACC/AHA仍建议使用低剂量阿司匹林进行二级预防。
可用的助推器
对于 6 个月以上的所有人： CDC‡
对于6岁及以上的换着，如果未接种疫苗或以前只接种过单价疫苗：-建议接种1剂二价mRNA疫苗（对于接种单价疫苗的人，至少在接种后8周）。
≥65岁的成年人：可在第一剂二价信使核糖核酸疫苗接种后至少4个月再接种一剂二价mRNA疫苗。
免疫功能低下的人：在讨论风险和收益后逐个分析
流感病毒
每年
所有人：CDC推荐†
肺炎球菌感染
一次或两次取决于具体疫苗
对于从未接种过肺炎球菌疫苗的 65 岁以上的成年人：CDC 建议，至少1年后接种PCV15和PPSV23，或单独接种PCV20
对于< 65岁时接受过肺炎球菌疫苗接种的老年人：根据既往肺炎球菌疫苗接种史和基础医疗状况选择肺炎球菌疫苗（参见 疾病控制和预防中心:肺炎球菌疫苗接种）。
破伤风
每 10 年
对于从未接受过 Tdap 的＞19岁的成年人§：1剂Tdap，除非他们对疾控中心推荐的百日咳疫苗有特定的禁忌症(无论最后一剂TD疫苗的时间是什么时候，都可以随时给予)
对于所有接受过 Tdap 的人：CDC 建议每 10 年注射一次 Td 或 Tdap 加强针
带状疱疹
50岁时接种一次2剂系列
对于 ≥ 50的人群：CDC 建议，无论是否有带状疱疹或水痘病史，间隔2-6个月接种两剂重组带状疱疹疫苗（RZV）
对于免疫功能低下的患者：两剂RZV之间的间隔可能更短
* 表中的建议主要参考 USPSTF，有时也参考 CDC 和其他组织。
USPSTF推荐基于证据强度和净效益（利益减伤害）
† A型流感高危人群（如在院舍暴发流感时期），在接种疫苗时开始服用奥司他韦或扎那米韦，共服用2周。
‡ 2023年成人免疫计划的变化摘要，包括新冠肺炎疫苗信息的变化，请参见免疫实践咨询委员会2023年美国推荐的成人免疫计划：2023年成人免疫计划的变化。
§百日咳混合疫苗（Tdap）——白喉（D）疫苗所包含的类毒素来自 白喉棒状杆菌。破伤风（T）疫苗所包含的类毒素来自 破伤风梭状芽胞杆菌。无细胞（a）的百日咳（P）疫苗包含百日咳杆菌半纯化或纯化的成分。
CDC = 疾病预防与控制中心； Td = 破伤风、白喉；USPSTF = 美国预防服务工作组。
帮助预防常见慢性疾病的生活方式*
检测指标
疾病举例
戒烟
理想体重的实现和维持
动脉硬化性心血管病（冠状动脉疾病、卒中）、癌症、2型糖尿病、高血压、骨性关节炎
减少饮食中饱和脂肪、避免反式脂肪
动脉硬化性心血管病（冠状动脉疾病、卒中），肿瘤，2型糖尿病，高血压
增加水果、蔬菜和纤维的摄入
动脉硬化性心血管病（冠状动脉疾病、卒中），肿瘤（可能），高血压
增加有氧运动
动脉硬化性心血管病（冠状动脉疾病、卒中），肿瘤
减少饮食中钠的摄入
动脉粥样硬化性心血管疾病（冠心病、卒中），高血压
减少腌制或烟熏食物的摄入
肝癌
最少的辐射和阳光暴晒
肝癌
肌肉的加强和伸展
动脉硬化性心血管病（冠状动脉疾病、卒中），血脂异常（高脂血症）、骨关节炎
充足的钙和维生素D的摄入以及阳光照射
骨质疏松
定期负重锻炼
骨质疏松
限制咖啡因的摄入量
骨质疏松
* 表中的建议主要参考 USPSTF，有时也参考 CDC 和其他组织。
筛查
筛选 可以是一级预防措施也可以是二级预防措施。筛查可用于检测可能改变以预防疾病的危险因素，或检测无症状人群的疾病，然后可对其进行早期治疗。
许多机构都发布筛查指南，有时会略有不同。无论指南如何推荐，还必须考虑个体患者的特征和偏好。癌症筛查 指南和 某些其他疾病的筛查 指南（如 腹主动脉瘤、虐待老人、抑郁症) 是可用的。
老年患者的选择性筛查推荐
检测的疾病
检查
发生率
注释*
腹部超声检查
65～75岁间检查一次
吸烟的男性：USPSTF B类推荐
对于从未吸烟的男性：USPSTF 的 C 级推荐
对于曾经吸烟过的女性： USPSTF 的 I 级 推荐
对于从未吸烟的女性：USPSTF 的 D级 建议
询问虐待情况（如“是否与家人或家庭成员存在一些你想告诉我的事情？“）
至少1次
对于所有老年患者：USPSTF I类推荐
酗酒筛查问卷（如AUDIT，AUDIT－C）
每年
所有成年人，包括≥65岁的：USPSTF B类推荐
对于≥65岁筛查为阳性的患者：USPSTF B类推荐行简易行为辅导干预
符合酗酒标准的患者：建议戒酒
ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）(1)
Framingham标准（75岁以下）
雷诺风险评分（80岁以下）
动脉粥样硬化 (MESA) 评分的多种族研究（85 岁以下）
每 5 年
有多重全求危险因素‡的人更多
ACC/AHA 推荐的可能测量血脂水平、高敏 C 反应蛋白和/或 ABI（2)
老年妇女：和老年男子一样进行筛查
认知功能障碍筛查工具（如Mini-cog）
每年
对于 65 岁以上的社区生活成年人：USPSTF 的 I 级 推荐
抑郁（严重抑郁症）
抑郁筛查问卷（如PHQ－2）
每年
所有成年人，包括≥65岁：USPSTF B类推荐†
空腹血糖水平
每年
对于 35-70 岁超重或肥胖的成年人：USPSTF的 B 级 推荐
对于 35 岁以上有超重、肥胖或其他危险因素的成年人§：ADA 建议至少每 3 年一次（3）
询问前一年有无跌倒以及行走或平衡障碍
起床测试、STEADI或其他跌倒风险评估工具
每年
对于所有65岁以上的成年人：使用AGS和BGS推荐的跌倒风险评估工具（4）
对于社区居住的≥65岁跌倒风险增加的患者；USPSTF推荐B级运动干预
不再推荐补充维生素D：USPSTF推荐的D
眼压测量
每年
对于所有40岁以下的成年人:：USPSTF I类推荐
床头听力测试
每年
对于所有50岁ji以上的成年人：USPSTF I类推荐
血清，血液或口腔液体的HIV检测
至少1次
15-65岁的所有人和> 65岁HIV患者的危险因素：USPSTF A类推荐
血压的测量
18-39 岁血压正常且无危险因素的人每 3-5 年检查一次
对于40岁以上的人，以及那些有正常高血压和/或危险因素的人(如超重或肥胖、久坐不动的生活方式、强烈的家族史、非裔美国人)，每年一次。
对于所有≥18岁的人：USPSTF 的建议（根据最初的办公室血压测量和办公室外的额外测量进行治疗）
肥胖相关的发病率和死亡率
身高体重测量
BMI（kg/m2）计算¶
根据需要至少每年一次
对于BMI>30的所有成年人：多组分行为干预的推荐：USPSTF 的 B 级推荐
双能X线骨密度仪
最多每2年1次
所有超过65岁女性：USPSTF B类推荐
对于由正式筛查工具确定风险增加的 < 65 岁女性：USPSTF 的 B 级推荐
对于 ≥ 65 岁的男性： USPSTF I 类推荐
性传播感染 （STIs）
行为xin'li咨询
至少1次
对于所有性活跃的青少年和性传播感染风险增加的成年人：USPSTF B 类推荐
促甲状腺激素水平
NA
对于所有未怀孕的成年人： USPSTF I 类推荐
询问烟草使用
至少1次
对于所有成年人：USPSTF的建议
对于所有报告吸烟的患者：戒烟咨询和适当的药物
Snellen视力表检查
根据需要每年一次
对于所有 ≥65岁的成年人:USPSTF I类推荐
血液 25-羟基维生素 D 水平
N/A
USPSTF I类推荐
* 表中的建议主要参考 USPSTF，有时也参考 CDC 和其他组织。
不同专业协会和团体的建议略有不同。USPSTF推荐基于证据强度和净效益（利益减伤害）
†USPSTF的建议只是系统性地检查以确保精确诊断、有效治疗和随访。
‡ ASCVD 的全球危险因素包括高血压、吸烟、高血糖水平、缺乏运动以及超重和肥胖）。
§危险因素（美国糖尿病协会）：缺乏身体活动，高风险人种/种族，糖尿病患者直系亲属，HDL-C <35 mg/dL和/或TG> 250 mg/dL，糖化血红蛋白≥5.7％的糖耐量异常（IGT）或空腹血糖异常（IFG），心血管疾病史，高血压，与胰岛素抵抗相关的病症如严重肥胖，黑棘皮病，多囊卵巢综合征
¶BMI ≥ 25 = 超重；BMI ≥ 30 = 肥胖
AAOS = American Academy of Orthopedic Surgeons; ABI = ankle-brachial index; ACC = American College of Cardiology; ADA = American Diabetes Association; AGS = American Geriatrics Society; AUDIT = Alcohol Use Disorder Identification Test; AUDIT-C = abbreviated AUDIT Consumption Test; BGS = British Geriatrics Society; BMI = body mass index; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; IFG = impaired fasting glycemia; IGT = impaired glucose tolerance; MESA = Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis; NA = not applicable; PHQ-2 = Patient Health Questionnaire-2; USPSTF = U.S. Preventive Services Task Force
老年患者肿瘤筛查*推荐
检测的肿瘤
检查
发生率
注释†
乳腺X线检查
每 2 年
50～74岁女性：USPSTF B类推荐
对于 40～49 岁的女性：基于潜在益处和危害评估的个体化筛查决定：USPSTF 的 C 类推荐
对女性来说 ≥ 75：USPSTF推荐 I 类推荐
如果ACS建议健康状况良好且预期寿命>10年，则继续进行筛查
巴氏（Pap）检查（新方法的证据不足）
以下标准之一：
>65岁女性：如果近期充足的筛查正常，并不是高危女性，不建议USPSTF进行筛查
对于全子宫切除术且无高级别癌前病变或癌症史的妇女:USPSTF建议不进行巴氏试验
对于 65 岁以上的女性：ACOG建议，如果女性没有宫颈病变史，并且有以下情况之一，则停止筛查：
筛查检查（FOB/FIT、乙状结肠镜检查、结肠镜检查）
50–75岁的成年人：USPSTF A类推荐
45–49岁的成年人：USPSTF B类推荐
对于 76-85 岁的成年人：USPSTF C 类推荐（指出对之前接受过筛查的人进行筛查的净效益非常小）进行选择性常规筛查（应个体化，考虑到患者的整体健康状况和筛查历史）
对于 > 85 岁的人：停止筛查（USPSTF 指南指出，大多数组织建议对 > 85 岁的人停止筛查）
gFOBT
FIT
粪便免疫化学检测-多靶点粪便DNA测试
愈创木脂粪便隐血试验和粪便免疫化学检测：每年
FIT-MT-sDNA：每 1-3 年一次
乙状结肠镜
每 5 年
当乙状结肠镜与 FIT 一起检查时，USPSTF 推荐每 10 年做一次乙状结肠镜，并且每年做一次 FIT
结肠镜
每 10 年
USPSTF 的推荐
结肠CT
每 5 年
USPSTF 的推荐
低剂量CT
每年
50～80岁有超过20包-年吸烟史，目前吸烟或在过去15年内戒烟的患者; USPSTF B类推荐
PSA测定
DRE
个体化
对于 55 至 69 岁的男性：基于危害与益处的个体化评估的 PSA 筛查（USPSTF 的 C 级推荐）
对于 ≥ 70 岁的男性：USPSTF 反对 PSA 筛查的 D 级推荐
*应仔细考虑癌症筛查，并应考虑个体风险与益处，特别是对于预期寿命≤10年的患者。不同专业协会和团体的建议略有不同。
† 表中的建议主要参考 USPSTF，有时也参考 CDC 和其他组织。
USPSTF推荐基于证据强度和净效益（利益减伤害）
ACS = 美国癌症协会；ACOG = 美国妇产科医师学会； DRE = 直肠指检；FIT = 粪便免疫化学试验； FOBT = 粪便潜血试验；gFOBT = 愈创木FOBT；PSA = 前列腺特异性抗原；MT-sDNA = 多靶点粪便DNA；USPSTF = 美国预防服务工作组。
参考文献
1.Jellinger PA, Handelsman Y, Rosenblit PD, et al: American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease.Endocrine Practice 23 (4):479–497, 2017.doi:10.4158/EP171764.APPGL
2.Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al: 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation140 (11):e596–e646, 2019. doi: 10.1161/CIR.000000000000067
3.American Diabetes Association: Introduction: Standards of medical care in diabetes—2020.Diabetes Care 43 (Supplement 1): S1–S2, 2020.https://doi.org/10.2337/dc20-Sint
4.Panel on Prevention of Falls in Older Persons, American Geriatrics Society and British Geriatrics Society: Summary of the updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society clinical practice guideline for prevention of falls in older persons.J Am Geriatr Soc 59:148–157, 2011.
三级预防
在三级预防中，已经存在症状，通常慢性病可以通过合适的治疗措施预防进一步功能丧失。疾病管理可以通过使用特定疾病的实践指南或规范来提高。集中疾病管理方案已经制定：
特定疾病的保健管理：一名受过专门训练的护士，初级保健医生或老年病医生，按照规范进行医疗保健工作，安排支援服务，并教导病人。
慢性保健诊所：患有相同慢性病的患者在同一个小组内接受健康教育，由保健医生定期随访。这种方法能帮助糖尿病患者更好地进行血糖控制。
专科治疗：很难稳定的慢性病患者至专科治疗。这种方法的效果最好，需要专科医生和初级保健医生协作。
有以下慢性病的患者，这些疾病在老年人中很常见，通过三级预防可以得到很大的好处。
关节炎
骨质疏松
糖尿病
血管疾病
心力衰竭
心力衰竭的发病率在老年人中显著升高，死亡率也高于许多肿瘤。合适的积极的治疗，特别是对于收缩功能不全的患者，能减少功能衰退、住院率及死亡率。
慢性阻塞性肺病（COPD）
戒烟、合理使用吸入器和其它药物，关于节能性呼吸形态的患者宣教可以减少导致住院的COPD加重的次数和严重程度。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
美国预防服务特别工作组（USPSTF）发布的建议：美国预防服务工作组根据对证据的系统审查，发布针对特定情况的筛查和预防策略的建议。