卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌

卵巢癌由于发现时多为晚期所以常为致命性。最常见的组织学 - 高级别浆液性上皮性卵巢癌 - 由于共同的临床特征，与输卵管癌和腹膜癌一起被认为是一个单一的临床实体。症状通常不存在或非特异性。 检查手段包括超声、CT或MRI和肿瘤标志物（如肿瘤抗原CA125）。确诊需组织学检查。分期靠手术分期。治疗需要子宫切除术、双侧输卵管-卵巢切除术、尽可能切除受累组织（细胞减少），通常还需要化疗。
在美国，卵巢癌是第二大常见的妇科癌症（影响约1/70的女性）。它是女性癌症相关死亡的第五大原因，在美国，到2023年，它将导致约19,710例新病例和13,270例死亡（1）。资源丰富国家的发病率较高。
参考文献
1.National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer.访问日期：2023 年 7 月 14 日
卵巢癌的病因
卵巢癌常发生于围绝经期和绝经后妇女。诊断时的中位年龄为 63 岁（范围为 55 至 64 岁）（1）。
如果有以下情况，卵巢癌的风险增加 ：
一级亲属诊断为卵巢癌
未产
晚育
月经初潮早
绝经晚
个人史或家族史：内膜癌、乳腺癌、或结肠癌
风险降低 通过
使用口服避孕药
乳腺癌中的生殖系改变 1 (BRCA1) 和乳腺癌 2 (BRCA2) 在 14% 到 18% 的高级别浆液性卵巢癌患者中发现了基因； 3% 有体细胞 BRCA 突变（BRCAm) 或因甲基化而失活 (2)。在大约一半的高级别浆液性卵巢癌患者中检测到同源重组缺陷（参与 DNA 损伤和复制的修复 ）（3）。
常染色体显性突变 BRCA 基因与 50% 至 85% 的终生患乳腺癌风险相关。 BRCA1突变的女性一生中罹患卵巢癌的风险为20～40%；BRCA2突变女性的风险为11至20%。这些突变在具有德系犹太血统的人群中的发生率高于普通人群。其他基因突变包括： TP53, PTEN, STK11/LKB1, CDH1, CHEK2, ATM, MLH1, 和 MSH2, 与遗传性乳腺癌和/或卵巢癌有关。
生殖细胞肿瘤多发生于30岁以下妇女。XY性腺发育不全者倾向于发生卵巢生殖细胞肿瘤。
病因参考文献
1.National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer.访问日期：2023 年 7 月 14 日
2.Cancer Genome Atlas Research Network: Integrated genomic analyses of ovarian carcinoma.Nature 474 (7353):609–615, 2011.doi: 10.1038/nature10166
3.Li X, Heyer WD: Homologous recombination in DNA repair and DNA damage tolerance.Cell Res 18 (1):99–113, 2008.doi: 10.1038/cr.2008.1
卵巢癌的病理学
卵巢癌组织学分类多样（见表卵巢癌的类型）。
大多数（90%）卵巢癌起源于上皮细胞；其余的（生殖细胞肿瘤、性索间质肿瘤）由其他卵巢细胞类型发展而来。
上皮性卵巢癌可分为五种亚型：
高级别浆液性癌
低级浆液
子宫内膜样癌
透明细胞癌
粘液癌
高级浆液性卵巢癌是上皮癌中最常见的亚型（>70%），通常在晚期出现。高级浆液性上皮性卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌具有共同的临床表现和治疗方法。根据对患有卵巢癌的女性的研究，大多数表现为卵巢肿块或腹膜疾病的高级别浆液性癌起源于输卵管 BRCA 降低风险的双侧输卵管卵巢切除术后的突变。
与其他组织学相比，黏液性卵巢癌更可能在 I 期出现，占 I 期上皮性卵巢癌患者的近 27%。
卵巢癌分类
来源
类型
上皮
勃勒纳瘤
透明细胞癌
内膜样腺癌
黏液性腺癌
浆液性囊腺癌（最常见）
移行细胞癌
未分类癌
生殖细胞
绒毛膜癌
无性细胞瘤
胚胎癌
内胚窦瘤
未成熟畸胎瘤
多胚瘤
性索和间质细胞
颗粒细胞-卵泡膜细胞瘤
Sertoli-Leydig细胞瘤
转移瘤
乳腺癌
胃肠道癌
卵巢癌转移
直接扩散
细胞剥落进入腹腔（腹腔种植）
淋巴管播散到盆腔和主动脉周围
血行转移至肝脏和肺，不常见
卵巢癌的症状和体征
卵巢癌可能是无症状的。当出现症状时，它们是非特异性的（例如，消化不良、腹胀、早饱、排便习惯改变、尿频）。随后，由于肿瘤增大或腹水导致盆腔痛、贫血、恶病质及腹部肿胀。
常在无意中发现实性、不规则和固定的附件肿块。盆腔和直肠阴道检查可扪及散在结节。很少女性出现卵巢肿块扭转继发的严重腹痛。
产生激素的生殖细胞或间质瘤可能具有功能性作用（如甲状腺功能亢进、女性化、男性化）。
卵巢癌的诊断
超声检查（疑为早期癌）或CT或MRI（疑为晚期癌）
肿瘤标志物（例如，癌抗原[CA] 125）
有下列症状时应怀疑卵巢癌
有不能解释的附件肿块
不能解释的腹胀
大便习惯改变
非故意的体重减轻
不能解释的腹痛
绝经后妇女的卵巢肿块更可能是癌症。良性功能性囊肿能刺激年轻妇女发生功能性生殖细胞瘤或间质肿瘤。
盆腔肿块合并腹水通常提示卵巢癌，但有时提示麦格综合征（良性纤维瘤合并腹水和右侧胸水）。
影像学检查
怀疑为早期卵巢癌时，首先作超声检查，以下发现提示癌：
实质性成分
表面乳头状突起
直径>6cm
形状不规则
经阴道多普勒血流检查发现低血流阻力
如果怀疑为晚期肿瘤（腹水，腹胀，妇科检查发现固定的肿块），通常在手术前作CT或MRI检查以确定肿瘤的范围。
肿瘤标志物
非上皮性肿瘤（如生殖细胞肿瘤、间质瘤）的肿瘤标志物包括人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）的β亚基、乳酸脱氢酶（LDH）、甲胎蛋白和抑制素；它们通常在年轻患者身上进行检测，这些患者患这些癌症的风险较高。还测量了 CA 125。在围绝经期和绝经后的妇女中，只需测定CA125，因为发生在这个年龄段的肿瘤多为上皮性肿瘤。80%的晚期上皮性卵巢癌中CA125升高，但早期可能在正常范围内。在子宫内膜异位症、盆腔炎性疾病、妊娠、纤维瘤、腹膜炎或非卵巢腹膜癌中也可能轻度升高。
绝经后妇女的盆腔实性和囊性混合肿块，尤其是CA125升高时，可怀疑卵巢癌。
组织学
除非患者不是手术候选者，否则不建议进行活检，因为这可能会导致细胞泄漏和癌症分期升级。在进行活检时，很少通过针管活检获得肿块样本或通过针管穿刺获得腹水样本。
对于超声检查显示为良性的肿块，6 周后重复超声检查，然后每 3 至 6 个月重复一次超声检查，直到确认没有出现恶性特征。良性肿瘤包括良性囊性畸胎瘤（皮样囊肿）、卵泡囊肿或子宫内膜样瘤。不确定的肿块可能需要探查性手术和单侧输卵管卵巢切除术以确认组织学。
分期
卵巢癌通过手术确定分期（见表卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的FIGO外科手术分期）。
卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的FIGO手术分期
分期
描述
I
肿瘤局限于卵巢或输卵管
局限于单侧卵巢（包膜完整）或输卵管的肿瘤；卵巢或输卵管表面无肿瘤；腹水或腹腔冲洗液中无恶性细胞
局限于单侧或双侧卵巢（包膜完整）或输卵管的肿瘤；卵巢或输卵管表面无肿瘤；腹水或腹腔冲洗液中无恶性细胞
肿瘤局限于单侧或双侧卵巢或输卵管，加上以下任何一项：
II
涉及单侧或双侧卵巢或输卵管的肿瘤，伴有骨盆转移（骨盆边缘以下）或腹膜癌
肿瘤蔓延和/或种植到子宫、输卵管、和/或卵巢
肿瘤蔓延和/或植入其他盆腔腹膜组织
III
肿瘤累及单侧或双侧卵巢或输卵管或腹膜癌，经显微镜证实了盆腔外腹膜转移和/或腹膜后淋巴结转移
仅有腹膜后淋巴结阳性（组织学证实）
淋巴结转移最大直径≤ 10mm
淋巴结转移最大直径＞10mm
显微镜下盆腔外（超出骨盆边缘）腹膜受累，伴或不伴腹膜后淋巴结阳性
肉眼盆腔外腹膜转移，病灶最大直径≤ 2 cm，伴或不伴腹膜后淋巴结转移
IIIC
肉眼盆腔外腹膜转移， 病灶最大直径>2 cm，伴或不伴腹膜后淋巴结转移（包括肿瘤蔓延至肝包膜和脾，但未转移到脏器实质）
IV
远处转移，不包括腹膜转移
胸腔积液细胞学阳性
实质性转移和/或腹腔外器官转移（包括腹股沟淋巴结和腹腔外淋巴结）
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021.doi: 10.1002/ijgo.13878
假如疑为早期卵巢癌，可采用腹腔镜或机器人辅助下腹腔镜手术分期。否则，需行经腹正中切口手术有利于暴露上腹部。
分期手术包括子宫切除术和双侧输卵管-卵巢切除术。所有腹膜表面、偏侧膈、盆腹腔脏器均须仔细视诊和触诊。取盆腹腔侧沟和横膈隐窝的冲洗液做细胞学检查，盆腹腔的腹膜做多点活检。早期卵巢癌需行横结肠下大网膜切除、盆腔淋巴结及腹主动脉旁淋巴结活检。在卵巢癌患者中，前哨淋巴结活检不是常规检查。
癌症也有组织学分级，上皮性卵巢癌分为低度（1级）或高度（2级或3级）。
卵巢癌的治疗
一般应做全子宫及双侧附件切除术
肿瘤细胞减灭术
术后应用铂类及紫杉醇辅助化疗
(参见 National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Ovarian Cancer.)
卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的治疗基于分期、分级和组织学：
对于IA或IB期卵巢肿瘤（局限于卵巢）和/或1级子宫内膜样肿瘤，单独手术后预后良好（存活率90%）。
对于 IC 期、II 期、3 级或透明细胞组织学的患者，推荐辅助化疗（如卡铂和紫杉醇）。
对于 III 期或 IV 期，标准的治疗方法是先行肿瘤细胞减灭术，然后进行全身化疗。对于不适合手术切除的患者（由于癌症的位置和体积或由于合并症），新辅助化疗后进行细胞减灭术是首选方案。
通常有子宫切除术和双侧输卵管卵巢切除术的指征，但对于年轻患者的 I 期非上皮性或低级别单侧上皮性卵巢癌，可以考虑通过保留未受影响的卵巢和子宫来保留生育能力。
新辅助化疗的潜在适应症包括以下一种或多种：
肝脏多发转移
肝门淋巴结肿大
肾血管水平的主动脉旁淋巴结肿大
弥漫性肠系膜累及
胸膜或肺实质累及
在一项大型随机试验中，新辅助化疗后手术的围手术期发病率低于初次手术后化疗和相似的长期生存率 (1)。
手术分期和细胞减灭术
卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌的外科手术包括分期和细胞减灭术（如果可能，所有明显受累的组织都将通过手术切除）。肿瘤细胞减灭术影响生存时间;瘤体减灭术后残留的病灶与生存时间成反比。
卵巢癌的肿瘤细胞减灭术通常包括
结肠下大网膜切除，有时需切除乙状结肠（通常需一期肠吻合）
广泛腹膜剥离
切除横膈腹膜或脾脏
肿瘤细胞减灭术
完全：肿瘤细胞减灭术后没有肉眼可见的病灶
理想：根据妇科肿瘤小组的定义，肿瘤细胞减灭术后最大残余病灶直径≤1cm
不理想：肿瘤细胞减灭术后任何可见肿瘤结节> 1厘米
由于肿瘤细胞减灭术与生存率增加有关，能够预测何时进行肿瘤细胞减灭至无残留疾病是很重要的，但这样做很困难;没有统一的标准。
如果患者有下列情况，完成理想的肿瘤细胞减灭术可能性较小：
一般情况差
年龄>60岁
美国麻醉医师协会：身体状况3或4
内科合并症
营养状况差
腹腔以外的病灶
巨块型肿瘤
大肠累及
转移至肾血管上方腹膜后淋巴结，最大尺寸>1cm
肝实质累及
术前CA125> 500 U/mL
基于七项腹腔镜发现Fagotti评分，可以帮助预测晚期卵巢癌患者进行最佳细胞减灭术的可能性。该评分系统根据疾病是否存在于特定位置来分配分值0或2。如果患者评分≥10，理想的肿瘤细胞减灭术是不太可能的。如果得分<10，可进行肿瘤细胞减灭术(2)。
剖腹手术前的诊断性腹腔镜检查可以避免患者进行不必要的剖腹手术（导致肿瘤细胞减灭术效果不佳）。 临床医生在腹腔镜检查时可行组织活检，做出明确诊断并分析活检样本。因此，不适合进行肿瘤细胞减灭术的患者可以早点进行化疗。腹腔镜检查结果显示以下情况时不太可能完成理想的肿瘤细胞减灭术：
大网膜成蛋糕状
广泛的腹膜或膈肌转移
肠系膜回缩
胃肠道浸润
脾脏和/或肝脏表面转移
全身或腹腔内化疗
在大多数新诊断的卵巢癌患者中，疾病已广泛扩散到整个腹膜；因此，治疗涉及以下之一（见表卵巢癌术后分期分型治疗):
分期和细胞减灭术，随后进行 6 个周期的 IV 化疗
3个周期的新辅助化疗，随后进行手术，再进行3个化疗周期
标准化疗是6个疗程的紫杉醇和卡铂。根据患者和肿瘤特征，可以使用其他药物。
对于某些复发风险较高的患者（例如，有胸腔积液或腹水且没有 BRCA 突变），将贝伐单抗加入化疗并继续作为维持治疗是一种选择。
对于新诊断为 IIB-IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或腹膜癌并接受初次细胞减灭术的患者，主要治疗为 6 个周期的化疗（紫杉醇加卡铂）加贝伐珠单抗。贝伐单抗治疗 15 个月是标准治疗，基于一项多中心随机开放标签 III 期试验，该试验发现治疗 15 个月与 30 个月的患者的无进展生存期或总生存期没有差异。(3）。
PARP（聚腺苷二磷酸核糖聚合酶）酶对于修复 DNA 中的单链断裂至关重要。PARP酶的抑制导致持续的单链断裂，这导致DNA复制过程中双链断裂积累，最终导致肿瘤细胞死亡。
在几项临床试验中，化疗后的 PARP 抑制剂 (PARPi) 改善了患有浆液性或高级别子宫内膜样卵巢癌并完成一线化疗的女性的无进展生存期，即使她们没有 BRCA1 或者 BRCA2 突变（4, 5, 6, 7）。
两项安慰剂对照试验在对一线铂类治疗有反应的患者中评估了PARPi的维持治疗。SOLO1研究在有体细胞和生殖系BRCAm基因（8）的患者中评估了奥拉帕尼，PRIMA/ENGOT-Ov26研究在新诊断的晚期卵巢癌患者中评估了尼拉帕利（不限于BRCAm基因携带者 [5]）。
一项针对新诊断的晚期、高级别卵巢癌的国际随机双盲 III 期试验 (PAOLA-1) 评估了一线铂类紫杉烷化疗加贝伐单抗缓解后添加奥拉帕尼 (PARPi) 维持治疗的情况。患者均被纳入其中，无论手术结果如何或 BRCA 突变状态。添加奥拉帕利维持治疗可带来显着的无进展生存获益，这对于同源重组缺陷（HRD）阳性肿瘤患者（包括那些无进展生存的患者）来说意义重大。 BRCA 突变（9）。
VELIA 试验包括先前未经治疗的 III 期或 IV 期高级别浆液性卵巢癌患者。这项三臂试验比较了单独标准化疗、标准化疗加维利帕尼，以及标准化疗加维利帕利随后用维利帕尼维持治疗（4）。维利帕尼化疗加维利帕尼维持治疗的无进展生存期最长。
已建议使用导管进行腹腔内化疗作为 IV 化疗的替代方案。腹腔化疗将药物直接输送到腹膜表面，从而消除残留的显微疾病。在晚期卵巢癌中，静脉注射和腹腔化疗联合治疗似乎可以延长原发性细胞减灭术后的总生存期 (10）。这种方法并非没有复杂性。导管相关并发症会限制其使用（11）。
结肠癌患者在术中进行细胞减容术后，在高温条件下（HIPEC）直接将化疗药物输送至腹腔，目前正在对卵巢癌进行研究。HIPEC 的潜在好处是通过削弱 DNA 修复来增加对化疗的敏感性，它会诱导细胞凋亡并激活热休克蛋白。
基于分期和分类的卵巢癌术后治疗
分期和类别
治疗*
IA或IB/G1上皮性腺癌
无术后治疗
IA或IB/G2或G3
II期肿瘤
6个疗程化疗（紫杉醇和卡铂为主）
III期
6个疗程化疗†（同IA或IB/G2或G3）
考虑腹腔内紫杉醇和顺铂治疗
IV期
放疗，不常用
生殖细胞肿瘤
II或III期间质肿瘤
通常联合化疗，常用药物博莱霉素，顺铂和依托泊苷
* 一些患者使用贝伐单抗或 PARP 抑制剂进行维持治疗 BRCA 突变或同源重组缺陷。
†腹腔内化疗（顺铂+紫杉醇）比静脉化疗获得更长的生存时间，但可能并发症更多。
PARP = 聚腺苷二磷酸核糖聚合酶。
即使对化疗后达到临床完全缓解（即盆腔检查阴性，CA125正常，盆腹腔CT检查阴性），仍有50%的Ⅲ期或Ⅳ期患者有残余瘤。对于持续CA125升高者，90%～95%的患者有残余瘤
复发性疾病
可以使用肿瘤标志物（例如，CA 125）和/或通过放射学进展迹象通过血清学检测卵巢癌的复发。复发的治疗取决于完成基于铂的治疗和检测到复发之间的时间（无铂间隔 [PFI]）：
≥6个月的PFI提示铂敏感疾病。
<6个月的PFI提示铂类耐药疾病。
复发性卵巢癌患者的主要治疗方法是全身治疗。假如有效化疗后癌症复发或进展，需重新开始化疗。卵巢癌的有效药物可能包括脂质体阿霉素、多西他赛、紫杉醇、吉西他滨、贝伐单抗，以及环磷酰胺加贝伐单抗或吉西他宾加顺铂的组合（12)。生物靶向治疗正在研究中。
如果铂敏感性卵巢癌复发，则使用 PARP 抑制剂——olaparib、niraparib 或 rucaparib——进行维持治疗（13, 14）。
对于患有复发性高级别浆液性或子宫内膜样卵巢癌且患有铂敏感肿瘤且患有 BRCA1 或者 BRCA2 一项随机双盲安慰剂对照 III 期试验 (SOLO2/ENGOT-Ov21) 发现，与安慰剂相比，奥拉帕尼可延长无进展生存期。尽管总生存期 (OS) 未达到统计学显着性，但与安慰剂相比，接受奥拉帕尼治疗的患者的 OS 中位延长了 12.9 个月，这也可能支持在这些患者中使用奥拉帕尼维持治疗(15）。
对铂敏感卵巢癌患者进行二次细胞减灭术的随机试验有不同的结果。几项试验比较了手术细胞减灭术后化疗与单独化疗，在一项试验 (GOG-0213) 中，总生存期没有增加，但在其他试验中，总生存期显着增加（在 DESKTOP III 中，53.7 个月对 46.0 个月) 或无进展生存时间（SOC-1 中，17.4 个月对 11.9 个月 [16, 17, 18]）。
治疗参考文献
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卵巢癌的预后
在患有卵巢癌的女性中，接受治疗的5年生存率是 (1)
Ⅰ期：85%～95%
Ⅱ期：70%～78%
Ⅲ期：40%～60%
Ⅳ期：15%～20%
高级别肿瘤或手术不能切除所有肉眼下累及的组织则预后差；反之，若手术后残余癌灶直径<1cm或仅有显微镜下残留（肿瘤细胞减灭术）则预后好。
对于III期或IV期卵巢癌，复发率约为70% (2)。
预后参考
1.National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer.访问日期：2023 年 8 月 31 日
2.Kurnit KC, Fleming GF, Lengyel E: Updates and new options in advanced epithelial ovarian cancer treatment. Obstet Gynecol 137(1):108-121, 2021.doi:10.1097/AOG.0000000000004173
卵巢癌的预防
使用雌孕激素避孕药可降低患卵巢癌的风险；在平均风险患者中，使用 5 年后风险降低约 50%，使用 ≥ 10 年后风险降低 80%（1）。
患者患有 BRCA1 或者 BRCA2 基因突变应转介给妇科肿瘤科医生，以获得有关降低卵巢癌风险的咨询。对于这些患者来说，降低风险的双侧输卵管卵巢切除术可以降低卵巢癌的风险，并在较小程度上降低乳腺癌的风险。2, 3）。不建议使用雌孕激素避孕药作为预防卵巢癌的替代方法，除非患者不适合手术或选择不接受手术。
对于携带 BRCA 突变的患者，使用口服避孕药可降低患卵巢癌的风险；然而，尚未研究其他制剂，如阴道环、宫内节育器或贴片，并且尚不清楚它们是否能提供类似的卵巢癌预防作用。一项荟萃分析，包括 1503 例患有卵巢癌的女性 BRCA1 或者 BRCA2 突变显示与口服避孕药相关的卵巢癌风险降低了 50%（4）；使用当前的口服避孕药制剂并没有显着增加患乳腺癌的风险。荟萃分析中包含的一项大型研究（n=798 名卵巢癌女性）报告称，每年使用口服避孕药，患卵巢癌的风险降低 5%（5）。一项大型队列研究发现，使用 3 至 5 年可获得最大益处（6）。
筛查
卵巢癌没有筛查试验。然而，具有已知遗传风险如BRCA 突变的女性应密切随访。
对 51 项研究的荟萃分析发现，CA 125 的敏感性为 79%，特异性为 78%（7）；因此，不建议将 CA 125 作为无症状、平均风险女性的筛查测试。
已经研究了多模式筛选，但尚未确定是否有效。一项大型随机试验比较了年度多模式筛查（CA 125，经阴道超声 [TVUS]）与无筛查。在 16.3 年的中位随访中，多模式筛查发现了更多患有早期卵巢癌或输卵管癌的女性；然而，卵巢癌或输卵管癌导致的死亡人数并没有显着减少（8)。
大多数乳腺癌和卵巢癌是散发性的，而不是由已知的基因突变引起的。只有大约 15% 的卵巢癌病例是由以下原因引起的 BRCA 突变（9）。然而，所有被诊断为卵巢癌、输卵管癌或腹膜癌的女性都应考虑遗传性癌症综合征的评估，并应进行遗传风险评估。种系或体细胞 BRCA1 或者 BRCA2 突变可能会影响治疗和维持治疗。应获得其他癌症的详细个人和家族史，以确定更可能患有遗传性癌症综合征的女性（例如，涉及BRCA1或BRCA2突变的女性，Lynch综合征[遗传性非息肉病性结直肠癌]）。
对于携带异常BRCA基因同时家族中有以下情况之一者需进行筛查：
一级亲属40岁前诊断为卵巢癌
仅1个一级亲属50岁之前诊断为乳腺癌或卵巢癌
相同年龄段一级及二级亲属有2例卵巢癌患者
相同年龄段一级或二级亲属有2例乳腺癌及1例卵巢癌患者
相同年龄段一级或二级亲属中有1例乳腺癌及1例卵巢癌，而且乳腺癌在40岁之前发现，卵巢癌在50岁之前发现。
相同年龄段一级或二级亲属2例乳腺癌，且2例都发生于50岁之前
相同年龄段一级或二级亲属2例乳腺癌，其中1例发生于40岁之前
而且，在Ashkenazi犹太妇女中，如果家族中有1例50岁以前诊断的乳腺癌患者或1例卵巢癌患者，就应考虑筛查BRCA基因异常。
预防参考文献
1.Iversen L, Sivasubramaniam S, Lee AJ, Fielding S, Hannaford PC: Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: the Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study. Am J Obstet Gynecol 216(6):580.e1-580.e9, 2017.doi:10.1016/j.ajog.2017.02.002
2.Marchetti C, De Felice F, Palaia I, et al: Risk-reducing salpingo-oophorectomy: a meta-analysis on impact on ovarian cancer risk and all cause mortality in BRCA 1 and BRCA 2 mutation carriers. BMC Womens Health 14:150, 2014.2014 年 12 月 12 日发布。doi:10.1186/s12905-014-0150-5
3.Choi YH, Terry MB, Daly MB, et al: Association of risk-reducing salpingo-oophorectomy with breast cancer risk in women with BRCA1 and BRCA2 pathogenic ariants. JAMA Oncol 7(4):585-592, 2021.doi:10.1001/jamaoncol.2020.7995
4.Iodice S, Barile M, Rotmensz N, et al: Oral contraceptive use and breast or ovarian cancer risk in BRCA1/2 carriers: a meta-analysis. Eur J Cancer 46(12):2275-2284, 2010.doi:10.1016/j.ejca.2010.04.018
5.McLaughlin JR, Risch HA, Lubinski J, et al: Reproductive risk factors for ovarian cancer in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations: a case-control study. Lancet Oncol 8(1):26-34, 2007.doi:10.1016/S1470-2045(06)70983-4
6.Kotsopoulos J, Lubinski J, Gronwald J, et al: Factors influencing ovulation and the risk of ovarian cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Int J Cancer 137(5):1136-1146, 2015.doi:10.1002/ijc.29386
7.Dodge JE, Covens AL, Lacchetti C, et al: Preoperative identification of a suspicious adnexal mass: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 126(1):157-166, 2012.doi:10.1016/j.ygyno.2012.03.048
8.Menon U, Gentry-Maharaj A, Burnell M, et al : Ovarian cancer population screening and mortality after long-term follow-up in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): A randomised controlled trial.Lancet 397 (10290):2182–2193, 2021.doi: 10.1016/S0140-6736(21)00731-5
9.Zhang S, Royer R, Li S, et al: Frequencies of BRCA1 and BRCA2 mutations among 1,342 unselected patients with invasive ovarian cancer. Gynecol Oncol 121(2):353-357, 2011.doi:10.1016/j.ygyno.2011.01.020
关键点
卵巢癌主要影响绝经后和围绝经期妇女；未生育、延迟生育、初潮早期、绝经延迟以及某些遗传标记（BRCA突变）会增加风险。
症状（如消化不良、腹胀、早期饱腹、胃痛、背痛）是非特异性的。
如果怀疑癌症，首先进行超声检查（有时随后进行CT或MRI），并检测肿瘤标志物（如CA125）。
通常，治疗方法为手术分期（包括子宫切除术、双侧输卵管卵巢切除术、盆腔冲洗术和腹膜活检）和细胞减少术，然后进行化疗（如卡铂、紫杉醇和贝伐单抗）。
平均风险的女性无法进行有效的筛查；筛查高危女性（例如， BRCA 突变携带者）超声检查和/或 CA 125。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Cancer Institute: Ovarian, Fallopian Tube, and Primary Peritoneal Cancer: This web site provides links to information about causes, genetics, prevention, and treatment of ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer, as well as links to information about screening, statistics, and supportive and palliative care.