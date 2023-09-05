卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌

在大多数新诊断的卵巢癌患者中，疾病已广泛扩散到整个腹膜；因此，治疗涉及以下之一（见表卵巢癌术后分期分型治疗):

分期和细胞减灭术，随后进行 6 个周期的 IV 化疗

3个周期的新辅助化疗，随后进行手术，再进行3个化疗周期

标准化疗是6个疗程的紫杉醇和卡铂。根据患者和肿瘤特征，可以使用其他药物。

对于某些复发风险较高的患者（例如，有胸腔积液或腹水且没有 BRCA 突变），将贝伐单抗加入化疗并继续作为维持治疗是一种选择。

对于新诊断为 IIB-IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或腹膜癌并接受初次细胞减灭术的患者，主要治疗为 6 个周期的化疗（紫杉醇加卡铂）加贝伐珠单抗。贝伐单抗治疗 15 个月是标准治疗，基于一项多中心随机开放标签 III 期试验，该试验发现治疗 15 个月与 30 个月的患者的无进展生存期或总生存期没有差异。(3）。

PARP（聚腺苷二磷酸核糖聚合酶）酶对于修复 DNA 中的单链断裂至关重要。PARP酶的抑制导致持续的单链断裂，这导致DNA复制过程中双链断裂积累，最终导致肿瘤细胞死亡。

在几项临床试验中，化疗后的 PARP 抑制剂 (PARPi) 改善了患有浆液性或高级别子宫内膜样卵巢癌并完成一线化疗的女性的无进展生存期，即使她们没有 BRCA1 或者 BRCA2 突变（4, 5, 6, 7）。

两项安慰剂对照试验在对一线铂类治疗有反应的患者中评估了PARPi的维持治疗。SOLO1研究在有体细胞和生殖系BRCAm基因（8）的患者中评估了奥拉帕尼，PRIMA/ENGOT-Ov26研究在新诊断的晚期卵巢癌患者中评估了尼拉帕利（不限于BRCAm基因携带者 [5]）。

一项针对新诊断的晚期、高级别卵巢癌的国际随机双盲 III 期试验 (PAOLA-1) 评估了一线铂类紫杉烷化疗加贝伐单抗缓解后添加奥拉帕尼 (PARPi) 维持治疗的情况。患者均被纳入其中，无论手术结果如何或 BRCA 突变状态。添加奥拉帕利维持治疗可带来显着的无进展生存获益，这对于同源重组缺陷（HRD）阳性肿瘤患者（包括那些无进展生存的患者）来说意义重大。 BRCA 突变（9）。

VELIA 试验包括先前未经治疗的 III 期或 IV 期高级别浆液性卵巢癌患者。这项三臂试验比较了单独标准化疗、标准化疗加维利帕尼，以及标准化疗加维利帕利随后用维利帕尼维持治疗（4）。维利帕尼化疗加维利帕尼维持治疗的无进展生存期最长。

已建议使用导管进行腹腔内化疗作为 IV 化疗的替代方案。腹腔化疗将药物直接输送到腹膜表面，从而消除残留的显微疾病。在晚期卵巢癌中，静脉注射和腹腔化疗联合治疗似乎可以延长原发性细胞减灭术后的总生存期 (10）。这种方法并非没有复杂性。导管相关并发症会限制其使用（11）。

结肠癌患者在术中进行细胞减容术后，在高温条件下（HIPEC）直接将化疗药物输送至腹腔，目前正在对卵巢癌进行研究。HIPEC 的潜在好处是通过削弱 DNA 修复来增加对化疗的敏感性，它会诱导细胞凋亡并激活热休克蛋白。

表格 基于分期和分类的卵巢癌术后治疗 表格

即使对化疗后达到临床完全缓解（即盆腔检查阴性，CA125正常，盆腹腔CT检查阴性），仍有50%的Ⅲ期或Ⅳ期患者有残余瘤。对于持续CA125升高者，90%～95%的患者有残余瘤