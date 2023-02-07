良性卵巢肿块包括功能性囊肿（例如黄体囊肿）和肿瘤（例如良性畸胎瘤）。大多数人没有症状；有些会引起骨盆疼痛。评估包括盆腔检查、经阴道超声检查，有时还包括肿瘤标志物的检查。治疗因肿块类型而异；如果肿块有症状或怀疑有癌症，则进行膀胱切除术或卵巢切除术。

卵巢囊肿或其他卵巢肿块是妇科常见的问题。功能性囊肿是月经周期的一部分，很常见，通常无需治疗即可消退。有症状或没有消退的肿块可能需要手术切除，以进行治疗并检查卵巢癌症。

功能性卵巢囊肿 有2种功能性囊肿： 卵泡囊肿： 由Graaffian卵泡发展而来 （充满液体的囊，含有卵子，位于卵巢中）。

黄体囊肿：由黄体发展而来 （排卵后由优势卵泡形成）。黄体囊肿可以向囊腔内出血，从而卵巢包膜扩张或破裂，血液流到腹腔内。 大多数功能性囊肿直径<1.5cm，几乎不超过5cm。功能性囊肿通常会在数天或数周后自然消退。 多囊卵巢综合征经常被定义为临床综合征，而并不是依据卵巢囊肿的存在与否定义。在典型病例中，卵巢含多个2～6mm的卵泡囊肿，有时有较大且含有闭锁细胞的囊肿。

良性卵巢囊肿 通常良性卵巢肿瘤生长得慢，很少发生恶变。包括如下： 良性（成熟）囊性畸胎瘤： 这些肿瘤是生殖细胞肿瘤;它们也被称为皮样囊肿，因为尽管它起源于3个胚层，但是它主要由外胚层组织组成。

纤维瘤： 生长缓慢的结缔组织肿瘤直径通常<7cm。

囊腺瘤：最常见的类型是浆液性和黏液性。

卵巢良性包块的症状和体征 大多数功能性囊肿和良性肿瘤是无症状的，但有些会引起间歇性钝痛或尖锐的盆腔疼痛，或罕见的深度性交痛。 出血性黄体囊肿可能会引起疼痛或腹膜炎的体征，尤其是当它们破裂时。有时，严重的腹痛是由于 附件扭转 囊肿或肿块（通常 > 4 厘米）引起的。 腹水和胸腔积液很少伴有卵巢纤维瘤；这种三联征称为 Meigs 综合征。

卵巢良性包块的诊断 经阴道超声检查

有时检测肿瘤标记物 肿块通常是在盆腔检查或影像学检查中偶然发现的，但也可能通过症状和体征提示。 妊娠测试是为了排除盆腔疼痛或异常子宫出血患者的异位妊娠或先兆流产。 经阴道超声检查通常是确认诊断的一线检查。 具有癌症放射学特征（例如，混合囊性和实性成分、表面赘生物、多房性外观、厚间隔、不规则形状）或伴有腹水的肿块需要咨询专家并切除。 如果满足以下条件，则进行肿瘤标志物检测： 卵巢癌 被怀疑。CA 125 通常在有卵巢肿块的绝经后妇女中检测，但其在绝经前妇女中的使用需要临床判断。该肿瘤标志物和其他肿瘤标志物对于诊断来说并不可靠，因为它们缺乏足够的敏感性、特异性和预测价值。例如，患有子宫内膜异位症、子宫肌瘤、腹膜炎、胆囊炎、胰腺炎、炎性肠病或各种癌症的女性，其肿瘤标记物可能会假性升高。肿瘤标志物最适合用于监测已知卵巢癌患者的治疗反应

卵巢良性包块的治疗 经阴道连续超声监测选定囊肿

有时进行手术（囊肿切除术或卵巢切除术） 许多<5cm的功能性囊肿不经治疗就可消退，连续做超声检查以确定囊肿消退。无症状的育龄妇女如果有5～8cm的单纯薄壁囊性附件包块（通常是卵泡囊肿），没有癌特点，适合采取反复超声检查进行预期管理。 良性肿瘤需要治疗。具有癌症放射学特征的肿瘤需要进行腹腔镜探查或剖腹手术和切除。 如果技术上可行，外科医生的目标是保留卵巢（例如，通过囊肿切除术）。 有以下情况时行卵巢切除术： 无法做囊肿切除术的纤维瘤

囊腺瘤

>10cm的囊性畸胎瘤

其他类型的囊肿不能与卵巢分开手术切除

在绝经后女性中，大多数囊肿或肿块，特别是当它们> 5厘米时