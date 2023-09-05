阴道癌常为鳞状细胞癌，多发生于年龄>60岁的妇女最常见的症状是异常的阴道流血。诊断通过活检。许多小的局部癌症的治疗方法是全子宫切除加阴道切除加淋巴结切除；其余大多数情况，用放射治疗。

原发性阴道癌非常罕见；这些癌症占美国妇科癌症的 1% 至 2%。阴道转移或邻近妇科结构的局部扩展比阴道原发肿瘤更常见。平均诊断年龄为60～65岁。

阴道癌的危险因素包括

人乳头瘤病毒（HPV）感染

阴道上皮内瘤变（VAIN）

宫颈、外阴或者肛门上皮内瘤变或癌症

宫内暴露于己烯雌酚

大多数阴道癌是由持续的人乳头瘤病毒（HPV）感染引起的。在子宫内接触己烯雌酚容易患阴道透明细胞腺癌，这是一种罕见的阴道癌组织学类型；诊断时的平均年龄为 19 岁。

大多数（95%以上）原发性阴道癌是鳞状细胞癌，其他包括原发或继发性腺癌、继发性鳞癌（老年妇女）、透明细胞腺癌（年轻的妇女）和黑色素瘤。最常见的阴道肉瘤是葡萄状肉瘤（胚胎横纹肌肉瘤），高发年龄为3岁。

大多数阴道癌发生在阴道后壁上1/3。转移途径如下：

通过直接蔓延（至局部阴道旁组织，膀胱或直肠）

从阴道下段病变经腹股沟淋巴结

从阴道上段病变经盆腔淋巴结

血行转移

阴道癌的症状和体征 大多数阴道癌患者表现为异常的经间阴道出血，通常是绝经后或性交后。有些则表现为水样的阴道分泌物增多或性交困难。少数患者无症状，在常规盆腔检查或评估异常巴氏涂片时发现病变。 晚期病变可出现膀胱阴道瘘或直肠阴道瘘。

阴道癌的诊断 活检 活检常可以诊断，但有时需要广泛的局部切除。 阴道癌为临床分期（见表阴道癌分期），依据体格检查、内镜检查（如膀胱镜、肠镜），胸部X线摄片（有无肺转移）或CT（有无腹部或盆腔转移）。生存率取决于分期。 表格 FIGO阴道癌分期 表格

阴道癌的治疗 当I期肿瘤局限于阴道壁上1/3时，行全子宫切除术加阴道切除术加淋巴结清扫，有时行放射治疗

其他大多数采用放射治疗 局限于阴道上1/3的Ⅰ期肿瘤可做根治性子宫切除、上段阴道切除及盆腔淋巴结切除术，有时候再加放疗。 其他大多数原发肿瘤用放疗，常用外照射和近距离放辽联合治疗。膀胱阴道瘘或直肠阴道瘘被视为放疗的禁忌证，可行盆腔脏器祛除术。

关键点 阴道癌是由 HPV 感染或子宫内暴露于己烯雌酚引起的。

危险因素包括宫颈癌或外阴癌前病变或癌症。

大多数患者表现为异常阴道出血。

通常通过活检进行诊断；有时需要广泛的局部切除。

用子宫切除术加阴道切除术和淋巴结清扫术治疗局限于阴道壁上三分之一的肿瘤，有时需要进一步进行放射治疗，并用放射治疗治疗大多数其他肿瘤。