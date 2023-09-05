外阴癌通常是鳞状细胞癌，最常见于老年妇女。它通常表现为可见或可触及的病变。诊断通过活检。治疗包括手术切除和淋巴结切除或前哨淋巴结定位。

外阴癌是美国第四常见的妇科肿瘤;它占女性生殖道肿瘤的6％。在美国，预计 2023 年外阴癌将导致 6470 例新病例和 1670 例死亡(1)。

诊断时的平均年龄约为70岁；发病率随年龄增加而增加。

外阴癌常发生在大阴唇。不太常见的是，外阴癌会影响小阴唇、阴蒂或阴道腺。外阴癌通常在数年内发展缓慢。在很长一段时间内，外阴上皮（无侵袭）表面会出现癌前细胞变化。这种情况（称为外阴上皮内瘤变[VIN]）可能具有侵袭性（癌性），因此应进行诊断和治疗。

会阴癌的高危因素包括

人乳头瘤病毒（HPV）感染

外阴上皮内瘤变 (VIN)

吸烟

苔藓样硬化

免疫缺陷

鳞状增生

阴道、宫颈或肛门的鳞状癌或上皮内瘤变

慢性肉芽肿性疾病

大多数外阴癌是由持续性人乳头瘤病毒 (HPV) 感染引起的。外阴癌的前兆是外阴上皮内瘤变（VIN）。

参考文献 1.American Cancer Society: Key Statistics for Vulvar Cancer.访问日期：2023 年 7 月 14 日。

外阴癌病理 大约90%的外阴癌是鳞形细胞癌，另有大约5%是黑色素瘤。其他包括腺癌、移形细胞癌、囊腺癌和腺鳞癌，所有这些均可能起源于前庭大腺。在腺癌基础上可同时发生肉瘤和基底细胞癌。 外阴癌转移途径如下： 直接蔓延（例如，进入尿道，膀胱，阴道，会阴，肛门或直肠）

血行转移

经腹股沟淋巴结转移

从腹股沟淋巴结到盆腔和腹主动脉旁淋巴结

外阴癌的诊断 活检 外阴癌的表现可能类似于性传播的生殖器溃疡（如软下疳）、基底细胞癌、外阴Paget病（苍白湿疹样病变）、前庭腺囊肿或脓肿、或尖锐湿疣（生殖器疣）。如果外阴病变发生在性传播感染（STIs）风险较低的女性身上，或者对性传播感染治疗无效，临床医生应考虑外阴癌。 通过局部麻醉取小块皮肤组织活检进行诊断。偶尔，有必要行广泛局部切除，以区分外阴癌和VIN。用甲苯胺蓝或阴道镜可发现外阴细微的病变。 经验与提示 分期 外阴癌的分期取决于肿瘤的大小和位置，以及通过淋巴结清扫或前哨淋巴结（SLN）活检（作为初始手术治疗的一部分）确定的区域淋巴结扩散（见表外阴癌分期）。 表格 外阴癌分期 表格

外阴癌的预后 外阴癌的总体 5 年生存率约为 70%。淋巴结转移风险与肿瘤大小和浸润深度呈正相关。黑色素瘤常有转移，多数取决于浸润深度，但也和肿瘤的大小有关。

关键点 大多数外阴癌是鳞状细胞癌；约5%是黑色素瘤。

如果外阴病变（包括瘙痒性病变和溃疡）对性传播感染治疗无效，或病变发生在性传播感染风险较低的女性中，则考虑外阴癌。

通过活检诊断外阴癌，依靠手术分期。

对于无远处转移的癌症，采用广泛的局部切除术，除非间质浸润<1 mm，否则进行淋巴结清扫或前哨淋巴结活检。

对于有淋巴结转移或远处转移的癌症，应结合手术，放射疗法和/或化学疗法进行治疗。