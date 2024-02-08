复发性流产通常定义为流产≥ 2 次。每一次流产都值得仔细审查，以确定对孕妇或夫妻的评估是否合适。复发性流产不属于不孕症。
复发性流产的病因
复发性流产的原因可能与孕妇、父亲、胎儿或胎盘有关。
常见的母体病因有：
子宫体或宫颈异常（例如，平滑肌瘤，粘连，宫颈技能不全）
母源性（或父源性）染色体异常（如，平衡易位）
慢性疾病控制不佳（如甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、糖尿病、高血压、慢性肾病）
获得性血栓性疾病（例如，与伴有狼疮抗凝物、抗心磷脂[IgG或IgM]或抗β2糖蛋白I[IgG或IgM]的抗磷脂综合征 相关）在排除其他母体和遗传原因后，与妊娠10周后发生≥3次反复妊娠丧失有关。10 周后失去一次或多次明显正常的妊娠，可引起对抗磷脂抗体综合征的怀疑（1)。与遗传性血栓性疾病的关系尚不清楚，但似乎关联不强，除了可能的V因子 Leiden突变。
父方原因 不太清楚，但如果父亲有某些精液分析异常，流产的风险会更高。已经研究了35>的父亲年龄，但关于自然流产风险增加的数据是相互矛盾的。
胎盘 原因包括某些已经存在且控制不佳的慢性病（如系统性红斑狼疮[SLE]，慢性高血压）。
胎儿 原因常为：
染色体或基因异常
解剖结构畸形
胎儿染色体异常可能导致50%的复发性妊娠流产；染色体异常导致的流产在妊娠早期更为常见。在<10周发生的自然流产中，非整倍体原因占80%，但在孕≥20周，该原因所致流产<15%。
复发性流产史是否增加再次妊娠时胎儿生长受限及早产的风险，取决于流产的原因。
病因参考文献
1.Committee on Practice Bulletins—Obstetrics, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Bulletin No. 132: Antiphospholipid syndrome.Obstet Gynecol 120 (6):1514–1521, 2012.doi:10.1097/01.AOG.0000423816.39542.0f
复发性流产的诊断
临床评估
病因检测
复发性流产的诊断是临床性的，基于之前 2 或 3 次自然流产的历史。
复发性流产的评估需要进行以下检查，以判断原因：
临床可疑时应进行夫妻双方的遗传检查（核型）以排除可能的遗传因素
筛查获得性血栓性疾病：抗心磷脂抗体（IgG 和 IgM），抗-beta2糖蛋白I抗体（IgG 和 IgM）及狼疮抗凝剂
促甲状腺激素
糖尿病筛查
子宫输卵管造影或盐水灌注子宫超声造影检查子宫结构异常1
仍有高达50%的妇女无法找到病因。除非有母婴医学专家的监督，否则不建议常规筛查遗传性血栓性疾病。
复发性流产的治疗
如果可能则针对病因治疗
复发性流产的有些原因是可被治疗的。如果无法找到原因，再次妊娠分娩活胎的可能性为35%～27-75% (1, 2, 3)。
治疗参考文献
1.Brigham SA, Conlon C, Farquharson RG: A longitudinal study of pregnancy outcome following idiopathic recurrent miscarriage.Hum Reprod 14 (11):2868–2871, 1999.doi: 10.1093/humrep/14.11.2868
2.Edlow AG, Srinivas SK, Elovitz MA: Second-trimester loss and subsequent pregnancy outcomes: What is the real risk?Am J Obstet Gynecol 197(6):581.e1–581.e6, 2007.doi: 10.1016/j.ajog.2007.09.016
3.Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion. Fertil Steril.2012;98(5):1103-1111.doi:10.1016/j.fertnstert.2012.06.048
关键点
复发性流产为≥ 2 次自然流产。
复发性流产的原因可能与孕妇、父亲、胎儿或胎盘有关。
染色体异常（特别是非整倍体）可能会导致50％的妊娠复发性流产。