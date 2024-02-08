复发性流产的原因可能与孕妇、父亲、胎儿或胎盘有关。

常见的母体病因有：

子宫体或宫颈异常（例如，平滑肌瘤，粘连，宫颈技能不全）

母源性（或父源性）染色体异常（如，平衡易位）

慢性疾病控制不佳（如甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、糖尿病、高血压、慢性肾病）

获得性血栓性疾病（例如，与伴有狼疮抗凝物、抗心磷脂[IgG或IgM]或抗β2糖蛋白I[IgG或IgM]的抗磷脂综合征 相关）在排除其他母体和遗传原因后，与妊娠10周后发生≥3次反复妊娠丧失有关。10 周后失去一次或多次明显正常的妊娠，可引起对抗磷脂抗体综合征的怀疑（1)。与遗传性血栓性疾病的关系尚不清楚，但似乎关联不强，除了可能的V因子 Leiden突变。

父方原因 不太清楚，但如果父亲有某些精液分析异常，流产的风险会更高。已经研究了35>的父亲年龄，但关于自然流产风险增加的数据是相互矛盾的。

胎盘 原因包括某些已经存在且控制不佳的慢性病（如系统性红斑狼疮[SLE]，慢性高血压）。

胎儿 原因常为：

染色体或基因异常

解剖结构畸形

胎儿染色体异常可能导致50%的复发性妊娠流产；染色体异常导致的流产在妊娠早期更为常见。在<10周发生的自然流产中，非整倍体原因占80%，但在孕≥20周，该原因所致流产<15%。

复发性流产史是否增加再次妊娠时胎儿生长受限及早产的风险，取决于流产的原因。