吸入支气管舒张剂和糖皮质激素

急性恶化者，静脉注射甲基强的松龙，其次是口服强的松。

怀孕通常不会改变 哮喘的治疗 (1)。 应告知妇女如何管理哮喘，包括：如何降低诱发哮喘，以及如何连续监测肺功能（通常使用手持式峰值流量计）。

吸入支气管扩张剂和糖皮质激素是妊娠期哮喘的一线维持疗法 布地奈德（妊娠B类）是首选的吸入性糖皮质激素。 根据现有数据，吸入布地奈德不会增加胎儿先天性畸形的风险 (2)。

对于急性恶化者，除了支气管扩张剂，也可以每6小时静脉注射甲基强的松龙60mg，持续24~48小时，随后口服强的松，剂量逐渐减少。 目前正在接受或最近需要全身性皮质类固醇的女性应在分娩期间和产后 24 小时内接受静脉注射皮质类固醇，以预防肾上腺危象。