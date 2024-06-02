进行了一般身体检查。检查腹部是否有腹胀、肿块、腹水、压痛和腹膜体征。

如果一个 盆腔检查 是必要的，应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立孩子和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。

检查外生殖器、会阴和腹股沟区域应注意是否有出血、分泌物、瘀伤或损伤。

对于儿童，盆腔内部检查通常在麻醉下进行。可以使用 Killian 鼻窥器、光纤阴道镜、膀胱镜或柔性宫腔镜及盐水灌洗来检查阴道和宫颈。