异常阴道或子宫出血的病因、诊断和治疗因生殖阶段或状态而异：初潮前、育龄、妊娠或更年期。本文讨论了婴儿和初潮前儿童的异常阴道出血。
阴道出血可源于生殖道的任何部位，包括外阴、阴道、宫颈和子宫肿瘤。 源于子宫的阴道出血，称为异常子宫出血（AUB）。
儿童阴道出血的病因
儿童阴道出血的原因各不相同（见表格 儿童阴道出血的原因）。
初潮前阴道出血的常见原因有阴道炎、异物、外伤。性虐待和癌症是不太常见的原因；然而，需要及时评估以排除这些情况。
儿童阴道出血的评估
首先要确定阴道出血量是否严重到需要紧急护理。
病史
获得一般病史；对于婴儿，包括出生史和母亲的生产史。家族癌症史很重要。如果年龄合适，可以从父母（或看护人）和孩子那里获得病史。
现病史 应包括一些问题来了解出血的特征：
发病时间：出血开始的时间以及是否有任何可能的致病因素
模式：间歇性或持续性
持续时间
量：出血可能为点滴出血、少量出血或大量出血
与其他症状的关系：存在盆腔或腹部疼痛或压迫感、发烧或泌尿或肠道症状
系统回顾需寻找可能提示潜在病因的症状，包括：
盆腔痛、恶心、呕吐： 附件扭转
阴道分泌物、发烧和盆腔疼痛：盆腔感染，可能存在性侵犯
如果怀疑儿童遭受性虐待，可以根据National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol进行程序化的法医访谈。 它有助于孩子报告经历的有关事件信息，并提高所获信息的质量。
体格检查
进行了一般身体检查。检查腹部是否有腹胀、肿块、腹水、压痛和腹膜体征。
如果一个 盆腔检查 是必要的，应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立孩子和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。
检查外生殖器、会阴和腹股沟区域应注意是否有出血、分泌物、瘀伤或损伤。
对于儿童，盆腔内部检查通常在麻醉下进行。可以使用 Killian 鼻窥器、光纤阴道镜、膀胱镜或柔性宫腔镜及盐水灌洗来检查阴道和宫颈。
危险信号
要特别注意以下情况：
阴道分泌物、发烧、发冷、下腹部压痛和/或生殖器损伤迹象：可能存在盆腔感染，并可能存在输卵管卵巢脓肿和/或性虐待
性早熟：可能是女性化卵巢肿瘤
临床表现解析
大量出血或剧烈疼痛表明病因需要紧急治疗。
阴道出血与腹部肿块相结合需要怀疑恶性肿瘤。
检查
全血细胞计数 如果出血严重或持续，或有与盆腔感染一致的体征和症状，则进行检查。
如果有阴道分泌物，可以使用适合儿童的方法采集样本进行培养，而无需进行窥器检查。对样本进行检测，以查明是否存在常见的阴道细菌感染或念珠菌病。如果 性虐待 被怀疑 性传播感染检测 通过血液检查和尿液或阴道标本进行（宫颈标本应仅在儿童麻醉状态下采集）（1）。
如果有迹象性早熟，进行内分泌学评估。
如果怀疑有盆腔肿块， 应进行影像学检查 。对于幼儿和青春期前的青少年，经腹部超声检查比经阴道超声检查更可取。如果超声波不能清楚地描述肿块的大小、位置和一致性，则可能需要进行另一项影像学检查（通常是 MRI）。如果有卵巢肿块并且怀疑是非上皮性肿瘤，则需要测量肿瘤标志物（例如，甲胎蛋白、乳酸脱氢酶、抑制素）。
评估参考文献
1. Chiesa A, Goldson E.Child Sexual Abuse. Pediatr Rev.2017;38(3):105-118.doi:10.1542/pir.2016-0113
儿童阴道出血的治疗
儿童阴道出血根据病因进行治疗。感染性病因可用抗菌药物治疗。从阴道取出异物通常需要在麻醉下进行。
如果根据影像或肿瘤标志物诊断出可能是良性或恶性肿瘤，则需要进行手术。尽可能选择保留生育能力的手术（1）。
如果怀疑存在性虐待，则根据体检结果以及当地医疗和法律要求进行记录 性侵犯受害者。儿童应接受经过培训的医疗专业人员的检查，并在评估期间和评估后获得支持。
治疗参考文献
1.Delehaye F, Sarnacki S, Orbach D, et al: Lessons from a large nationwide cohort of 350 children with ovarian mature teratoma: A study in favor of ovarian-sparing surgery. Pediatr Blood Cancer.2022;69(3):e29421.doi:10.1002/pbc.29421
关键点
出血可能看起来像是来自阴道，但出血可能源自女性生殖道的任何部位，包括外阴、阴道、宫颈、子宫、输卵管或卵巢，也可能来自泌尿道或胃肠道。
阴道炎、异物和外伤是月经初潮前阴道出血的常见原因；性虐待是一个不太常见的原因，但如果怀疑，需要及时评估。
通过外阴检查评估阴道炎。
如果怀疑有盆腔肿块，请通过盆腔影像学进行评估。