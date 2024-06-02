所有患有盆腔肿块的育龄妇女，无论是否有月经史或性史，都需要进行尿液或血液检查 怀孕测试。如果妊娠试验呈阳性，则肿块最可能的原因就是妊娠子宫增大。超声波 应进行检查以评估妊娠周龄并排除任何其他盆腔病变。

除非怀疑有盆腔感染，否则影像学检查通常是评估的第一部分。如果患者有以下表现 盆腔炎， 全血细胞计数和 淋病 和 衣原体 测试已完成。如果怀疑有输卵管卵巢脓肿，可进行盆腔影像学检查。

对于妇科肿块，经阴道超声通常是首选成像 学习。如果超声波不能清楚地显示肿块的大小、位置和特征，通常会使用 MRI 进行进一步评估。CT 可用于评估已知或疑似妇科恶性肿瘤的转移。

通常可以通过超声诊断子宫病变（例如子宫腺肌病和平滑肌瘤）或宫颈或其他部位的平滑肌瘤。然而，如果存在非典型特征和 子宫肉瘤 怀疑有此症状，则进行 MRI 检查。通过盆腔影像学检查可能怀疑有子宫肉瘤，但通常仅根据肌瘤切除术或子宫切除术后的术中或术后病理才能确诊。

对于子宫肿块，如果诊断不明确，可以通过子宫内膜活检、宫腔镜检查和/或探查性腹腔镜检查或开腹手术进行进一步评估。

对于颈部肿块，可通过 巴氏涂片检查和活检。

仅通过影像学检查可能难以全面评估附件肿块。单纯性卵巢囊肿（囊壁薄而光滑；多普勒成像上无实体成分、隔膜或内部血流）几乎都是良性的，无论其大小或患者的更年期状态如何（1， 2）。提示癌症的放射学特征包括具有以下任何特征的囊肿：> 10 cm；乳头状或实体成分（特别是有血液供应的）；不规则；厚隔膜；表面赘生物；腹水；有转移迹象。

超声波通常可以高度确定地诊断成熟畸胎瘤和子宫内膜异位症；其他附件肿块可能不确定。

国际卵巢肿瘤分析 (IOTA) 小组制定了简单规则，用于在术前评估患有卵巢肿瘤或其他被认为需要手术的附件肿瘤的女性患癌症的风险。分类基于 10 个超声特征的存在与否，比其他分类评分具有更高的敏感性和特异性。IOTA 简单规则还包括一个风险计算工具（SRrisk），可以在移动设备上使用（3）。

血清标志物可用于评估卵巢癌，但敏感性和特异性有限，并且这些测试并非常规进行。最常测量的血清标志物是 CA 125，尤其是在绝经后妇女中。人类附睾标记物用于区分良性和恶性卵巢肿块。如果怀疑非上皮组织病理学，可以测量β人绒毛膜促性腺激素、L-乳酸脱氢酶、甲胎蛋白或抑制素。

良性卵巢肿块的超声检查 图片 By permission of the publisher.From Hricak H, Coakley F, Bergman A.In Atlas of Cancer.Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins.Philadelphia, Current Medicine, 2002.

如果附件肿块的特征或血液检查表明其为恶性，则不会通过活检进行评估，因为活检可能会扩散恶性细胞。如果恶性肿瘤的风险较低，则进行连续超声检查。如果恶性肿瘤风险高，则需要进行探查性腹腔镜检查或开腹手术和卵巢切除术。