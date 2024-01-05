所有妊娠中都存在一定的基因异常风险。在活产儿中，基因异常的发生率(1)

染色体数目和结构异常的发生率为0.5％

单基因（孟德尔）异常为1%

多基因异常占1%

在自然流产或死产中，异常发生率较高。

大多数畸形涉及单个器官系统（例如神经管缺损、大多数先天性心脏缺陷），但源自多基因或多因素遗传影响（当然也受环境因素影响）。

大多数情况下，曾孕育过染色体异常胎儿或新生儿（检出或者漏诊的）的再次妊娠染色体异常的风险增加，除非是一些特殊类型的异常（例如，45，X；三体；染色体重排）。曾经有过唐氏综合症孩子的夫妇可能会面临更高的复发风险，具体取决于染色体异常的类型。对于最常见的非分离型 21 三体综合征，如果女性伴侣年龄 < 35 岁，其再次怀上 21 三体综合征胎儿的风险是女性伴侣的 3.5 倍；如果女性伴侣年龄 ≥ 35 岁，其再次怀上 21 三体综合征胎儿的风险是女性伴侣的 1.7 倍（2）。

染色体异常很可能出现：

自然流产 在妊娠前期（50% 至 80%）（3）

胎儿有严重畸形（30%）（4）

死产 （8% 至 16%）（5， 6）

一小部分父母可能患有染色体疾病，这会增加胎儿患染色体疾病的风险。无症状的亲代染色体异常（例如平衡易位，像某些易位和倒置，不会破坏基因，也不会丢失或添加遗传物质） 可能未引起注意。如果有反复的自发流产、不育、或畸形患儿生育史，应怀疑亲代染色体有平衡重排异常。

随着孕妇年龄的增加，胎儿患染色体疾病的机会也随着机会，因为不分离率（染色体不能正常分离）在减数分裂期间增加。（见表 母亲年龄与生下染色体异常婴儿的风险。）按孕产妇年龄划分的常见非整倍体的风险为（7）

< 35岁： 21三体综合征（1/591），18三体综合征（1/2862）和13三体综合征（1/4651）。

≥35岁： 21三体征（1/100），18三体征（1/454）和13三体征（1/1438）。

与高龄孕妇有关的染色体异常大多数涉及额外增加的染色体异常（三体），尤其是21三体（唐氏综合征）。父亲年龄>35～50岁会增加下一代自发性显性致病基因变异（以前称为突变）的风险，如后代的软骨发育不全 (8)。

某些染色体异常是亚显微结构的，因此不能通过传统的核型分析鉴定。 亚显微染色体异常，有时称为拷贝数变异，其发生独立于年龄相关的非分离机制。这些异常的准确发病率是不清楚的，但其发病率在结构异常胎儿中更高。一项多中心研究表明，无论检测指征如何，正常核型的胎儿中临床相关的拷贝数变异的发生率为 1%，而结构异常的胎儿中临床相关的拷贝数变异的发生率为 6%（9）。

既往一代以上有家族史的，应怀疑常染色体显性异常；常染色体异常对男性和女性胎儿的影响是相同的。如果夫妻一方有常染色体显性异常，这种异常传给下一代的风险为50%。

如果有常染色体隐性疾病表现，下一代必须从父母双方各遗传一个突变的致病基因才会发病。父母可能是杂合子（携带者），如果是这样，他们不受影响，但携带异常基因（表型正常）。平均而言，如果父母双方都是携带者，则后代(男性或女性)有25%的风险是致病基因变异的纯合子，并因此受影响，50%可能是杂合子，25%既不受影响也不携带者(基因型正常)。如果父母中只有一人是携带者，那么后代为杂合子的风险为 50%，为基因型正常的可能性为 50%。如果仅有兄弟姐妹而没有其他亲属患病，应考虑有常染色体隐性异常的可能。如果父母双方有血缘关系，则他们携带相同常染色体隐性特征的可能性更大。

因为女性具有两条X染色体而男性只有一条，所以X连锁隐性遗传病在所有携带致病基因变异的男性中都有表达。此类疾病通常通过表型正常的杂合（携带）女性传播。女性携带者的儿子患病的可能性为50%，她的女儿成为携带者的可能性为50%。男性患者不会将该异常基因遗传给他的儿子，但是会遗传给他的所有女儿，并成为携带者。未患病的男性不会向下遗传这种基因。