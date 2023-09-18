脂肪性肝病是由于肝细胞内脂质过度积累所致。代谢功能障碍相关性肝病（MASLD）包括单纯性脂肪浸润（一种称为脂肪肝病的良性病症），而代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）被定义为脂肪的存在导致肝细胞的脂毒性和炎症损伤。从组织学上讲，MASH与酒精性肝炎难以区分。因此，要诊断MASH，必须排除潜在的酒精摄入。没有肝活检，区分单纯脂肪变性与MASH可能很困难，而肝酶升高并不是鉴别MASH的敏感预测指标。代谢综合征（肥胖，血脂异常，高血压和葡萄糖耐量异常）的存在增加了患者发生MASH而非单纯脂肪变性的可能性。 发病机制尚不清楚，但显然与胰岛素抵抗相关（正如肥胖或代谢综合征与胰岛素抵抗相关一样）。绝大多数患者没有症状。尽管通常无创诊断就足够了，但肝活检仍是金标准。治疗包括去除病因和危险因素；新疗法正在迅速出现，但仍处于临床试验阶段。
(See also the American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD] 2018 practice guidance on the diagnosis and management of MASLD.)
MASLD 包括单纯性脂肪浸润（一种称为脂肪肝病的良性疾病）和代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH)，这是一种不太常见但更重要的变异。MASH（有时称为脂肪性坏死）的诊断多见于40～60岁的患者，但是它能发生于所有的年龄组。许多患者有肥胖、2型糖尿病（或葡萄糖不耐受）、血脂紊乱和/或代谢综合征。
MASLD的病理生理学
MASLD的症状和体征
MASLD的诊断
病史（存在NASH相关的危险因素，无过量酒精的摄入）
血清学试验排除乙型和丙型肝炎，
超声证实脂肪变性或MR弹性成像显示脂肪比例
代谢综合征（通常为肥胖、2型糖尿病或空腹血糖水平高、高血压和血脂异常）患者和不明原因的实验室异常提示肝病患者应怀疑MASH的诊断。将单纯脂肪变性与MASH区分开来可能很困难，而肝酶升高并不是识别MASH的敏感指标。代谢综合征和铁蛋白升高会增加患者发生MASH而非单纯脂肪变性的可能性。此外，FIB4评分，MASLD纤维化评分计算器或实验室MASHFibroSure®等临床评分系统可以识别有纤维化风险的患者，从而识别出更有可能进展为MASH甚至肝硬化风险的患者。肝酶升高最常见的实验室异常是氨基转移酶水平的升高。与 酒精性肝病不同，MASH中天冬氨酸转氨酶（AST）/丙氨酸转氨酶（ALT）的比值通常<1。碱性磷酸酶和gamma–谷氨酰转肽酶（GGT）偶尔升高。高胆红素血症、凝血酶原时间PT延长和低白蛋白血症少见。
对于诊断，没有过量的酒精摄入（例如， < 20g/天）的有力证据（如亲友提供病史）是需要的，血清学检查应显示没有乙型和丙型肝炎（即，乙型肝炎表面抗原和丙型肝炎病毒抗体应该是阴性的）。肝活检发现类似酒精性肝炎的肝脏破坏，通常包括大的脂滴（大泡性脂肪浸润）以及细胞外或“网状”纤维化。肝活检的适应证为原因不明的门静脉高压的体征（包括脾大或血细胞减少）和在糖尿病、肥胖或血脂紊乱患者中出现原因不明的氨基转移酶水平升高持续>6个月。
肝脏的影像学检查，包括超声、CT，特别是MRI，可以识别肝脂肪变性。非侵入性的纤维化测量方法，如瞬时弹性成像（一种同时使用超声和低频弹性波的测试）, 超声弹性成像, 或MR弹性成像可以评估脂肪变性的严重程度并评估纤维化，从而在许多情况下避免肝活检的需要(1, 2)。瞬时弹性成像和超声弹性成像可能受到体型的限制（太高大/肥胖，超声波不能充分穿透），而MR弹性成像则不受限制。然而，这些检查不能识别MASH的炎症表现并且不能区分MASH和其他原因引起的肝脂肪变性。
诊断参考
1.Cassinotto C, Boursier J, de Ledinghen V, et al: Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of supersonic shear imaging, FibroScan, and ARFI with liver biopsy.Hepatology 63(6):1817-1827, 2016.doi: 10.1002/hep.28394
2.Lee MS, Bae JM, Joo SK, et al: Prospective comparison among transient elastography, supersonic shear imaging and ARFI for predicting fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease.PLoS One 12(11)e:0188321, 2017.doi: 10.1371/journal.pone.0188321.eCollection 2017.Erratum in: PLoS One 3(6):e0200055, 2018.doi: 10.1371/journal.pone.0200055.eCollection 2018.
MASLD的治疗
祛除病因和控制危险因素
唯一被广泛接受的治疗目标是去除潜在的病因和危险因素。这样的目标包括停止使用药物或毒物、减肥和治疗 血脂紊乱或 高血糖。初步的证据表明噻唑烷二酮类（thiazolidinediones）药物和维生素E可帮助纠正MASH的生化和病理异常，但不能改善纤维化。此外，糖尿病患者禁用维生素 E，这限制了其有效性。 许多其他的治疗方法（如熊去氧胆酸[ursodeoxycholic acid]、甲硝唑[metronidazole]、二甲双胍[metformin]、甜菜碱[betaine]、胰升糖素[glucagons]、注射谷氨酰胺[glutamine]）未证实有效。
目前有许多针对几种不同分子途径的NASH新兴疗法，包括过氧化物酶体增殖物激活受体alpha（PPAR-alpha），胰高血糖素样肽1（GLP-1）调节剂和法尼酯衍生物X受体（FXR）配体。这些新疗法在解决MASH和逆转业已存在的纤维化方面均显示出良好效果。正在进行多项3期临床试验研究。
MASLD 的预后
预后取决于纤维化程度，这是唯一与肝脏相关死亡率和肝移植需求相关的指标 (1)。 尽管组织学上有MASH和纤维化证据的MASLD患者更容易发展为肝硬化，但预后难以预测(2)。据估计，有10％的MASLD患者在20年后逐渐进展为肝硬化(3)。酒精以及某些药物(如细胞毒性药物)和代谢紊乱与代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎(MASH)的加速有关。因此，考虑到加速进展为肝纤维化的风险，即使是适度饮酒也应避免。 除非出现并发症（如静脉曲张出血），否则预后通常是好的。
预后参考
1.Angulo P, Kleiner DE, Dam-Larsen S, et al: Liver fibrosis, but no other histologic features, is associated with long-term outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease.Gastroenterology 149(2):389-398, 2015.e10.doi: 10.1053/j.gastro.2015.04.043
2.American Association for the Study of Liver Diseases: 2018 Practice Guidelines.
3.Nasr P, Ignatova S, Kechagias E, et al: Natural history of nonalcoholic fatty liver disease: A prospective follow-up study with serial biopsies.Hepatol Commun 2(2);199-210, 2017.doi: 10.1002/hep4.1134.eCollection 2018 Feb.
关键点
MASLD 包括一种称为脂肪肝病的良性疾病以及代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎 (MASH)。
MASH引起病理上类似酒精性肝炎的肝脏损伤，这些患者不酗酒，一般伴有肥胖、2型糖尿病或血脂紊乱。
大多数患者没有症状，有些患者可感觉右上部不适、疲劳或乏力。
最终会出现门静脉高压和肝硬化，但也许为首发症状。
排除酒精中毒（基于证实的病史）、乙型肝炎和丙型肝炎（通过血清学测试），并进行无创成像扫描以评估脂肪浸润和纤维化程度。
可能的情况下，消除病因并控制危险因素。