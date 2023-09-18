代谢功能障碍相关性肝病 (MASLD)

祛除病因和控制危险因素

唯一被广泛接受的治疗目标是去除潜在的病因和危险因素。这样的目标包括停止使用药物或毒物、减肥和治疗 血脂紊乱或 高血糖。初步的证据表明噻唑烷二酮类（thiazolidinediones）药物和维生素E可帮助纠正MASH的生化和病理异常，但不能改善纤维化。此外，糖尿病患者禁用维生素 E，这限制了其有效性。 许多其他的治疗方法（如熊去氧胆酸[ursodeoxycholic acid]、甲硝唑[metronidazole]、二甲双胍[metformin]、甜菜碱[betaine]、胰升糖素[glucagons]、注射谷氨酰胺[glutamine]）未证实有效。

目前有许多针对几种不同分子途径的NASH新兴疗法，包括过氧化物酶体增殖物激活受体alpha（PPAR-alpha），胰高血糖素样肽1（GLP-1）调节剂和法尼酯衍生物X受体（FXR）配体。这些新疗法在解决MASH和逆转业已存在的纤维化方面均显示出良好效果。正在进行多项3期临床试验研究。