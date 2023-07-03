一杯标准酒精饮料含有 14 克酒精，相当于一瓶 12 盎司（355 毫升）5% 啤酒、一杯 5 盎司（148 毫升）葡萄酒或 1.5 盎司（44 毫升）的酒精含量80度蒸馏酒，酒精含量为40%。(See National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): Drinking Patterns and Their Definitions).

似乎存在阈值效应，超过该阈值，饮酒量和持续时间会增加患肝病的风险。该阈值未知，并且因个体风险因素而异（1)。

NIAAA 将适度饮酒定义为女性每天 1 个标准杯和男性每天 2 个标准杯（另请参阅 2020-2025年美国人饮食指南）。然而，世界卫生组织表示，不存在对健康无影响的安全饮酒水平（2）。

NIAAA 将男性的“高危”（重度）饮酒定义为每周超过 14 杯标准饮酒量，或每天超过 4 杯标准饮酒量，女性的“高风险”（重度）饮酒定义为每周超过 7 杯标准饮酒量，或每天超过 3 杯标准饮酒量（见 NIAAA：定义的饮酒水平）。

酗酒还可能增加与酒精相关的肝病。NIAAA 将酗酒定义为一种使血液中酒精浓度达到 0.08 g/dL 的饮酒模式，这种情况通常发生在女性喝 4 杯、男性喝 5 杯后，大约 2 小时内（参见 NIAAA：定义的饮酒水平）。

患有酒精相关性肝病或其他肝病的患者，特别是 非酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎、病毒性肝炎和血色素沉着症，或任何会导致负面后果的饮酒行为，应告知他们没有安全的饮酒水平，并且应该戒酒。

美国肝病研究协会（AASLD）建议，在初级保健和胃肠病/肝病门诊、急诊科和医院接受护理的患者（作为住院患者）应使用经验证的问卷定期筛查饮酒情况。应向有危险饮酒（即酗酒或纵酒）的患者提供简短的干预、药物治疗和转诊治疗（3, 4）。如果怀疑过量饮酒，AASLD 建议使用酒精使用障碍量表测试 (AUDIT)（3）。

酒精生物标志物，例如尿液或头发的乙基葡萄糖醛酸、尿液硫酸乙酯和磷脂酰乙醇 (PEth)，可用于支持患者病史并帮助康复。