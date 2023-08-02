胆囊切除术后综合征是指胆囊切除术后出现的一些腹部症状。
（参见 胆管功能概述 ）
胆囊切除术后 5% 至 40% 的患者会出现胆囊切除术后综合征（1)。它是指在胆囊切 除术后假想的胆囊症状持续存在或发展，或由于胆囊切除 术导致的其它症状。胆囊作为储存胆汁的器官，其切除一般对胆道功能和压力副作用很小。 约10％的患者胆绞痛是由于Oddi括约肌的功能或结构异常引起了胆道压力改变和敏感性增高。
绝大部分症状是消化不良或其他非特异性症状，而非真正的胆绞痛。 括约肌周围纤维化造成的罕见的乳头狭窄，可能是由于创伤、胰腺炎导致的炎症、器械操作（如内镜逆行胰胆管造影[ERCP]）或曾有结石通过引起。其他原因包括胆管结石的残留、胰腺炎和胃食管反流。
胆囊切除术后，一些患者由于过多的胆汁酸进入结肠而出现腹泻。这种腹泻通常会自行消退，但可能需要使用胆汁酸结合树脂进行治疗。
参考文献
1.Lamberts MP, Den Oudsten BL, Gerritsen JJGM, et al: Prospective multicentre cohort study of patient-reported outcomes after cholecystectomy for uncomplicated symptomatic cholecystolithiasis.Br J Surg 102(11):1402-1409, 2015.doi: 10.1002/bjs.9887
胆囊切除术后综合征的诊断
内窥镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 与胆道测压或胆道核扫描
排除胆管外疼痛
胆囊切除术后疼痛，除了考虑胆源性，还应考虑胆外原因。如果疼痛提示胆绞痛，应该检测碱性磷酸酶，胆红素，ALT，淀粉酶，脂肪酶，并且进行ERCP胆管测压或胆管核素扫描 (见 实验室检查和 影像学检查)。 肝酶升高提示Oddi括约肌功能障碍，而淀粉酶和脂肪酶升高提示胰管括约肌功能障碍。
功能障碍最好通过胆道测压来检测 内镜逆行胰胆管造影，尽管 ERCP 结合胆道测压可诱发高达 25% 的患者发生胰腺炎（1)。测压可显示疼痛再发时胆管压力增高。核素扫描见肝门-十二指肠转运时间减慢也提示Oddi括约肌的功能障碍。乳头狭窄的诊断基于明确的反复发作胆绞痛病史和肝酶或胰酶检查异常。
诊断参考文献
1.Maldonado ME, Brady PG, Mamel JJ, et al: Incidence of pancreatitis in patients undergoing sphincter of Oddi manometry (SOM).Am J Gastroenterol 94(2):387-390, 1999. doi: 10.1111/j.1572-0241.1999.00864.x
胆囊切除术后综合征的治疗
有时内镜下括约肌切开
内镜括约肌切开术可缓解由于奥狄氏括约肌功能障碍，特别是由于乳头狭窄引起的疼痛反复发作，内镜逆行胰胆管造影（ERCP）和测压已用于治疗胆囊切除术后疼痛；但目前没有证据表明，若患者没有客观异常这种治疗就有效。这些患者应该对症治疗。