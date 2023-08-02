胆囊切除术后综合征是指胆囊切除术后出现的一些腹部症状。

（参见 胆管功能概述 ）

胆囊切除术后 5% 至 40% 的患者会出现胆囊切除术后综合征（1)。它是指在胆囊切 除术后假想的胆囊症状持续存在或发展，或由于胆囊切除 术导致的其它症状。胆囊作为储存胆汁的器官，其切除一般对胆道功能和压力副作用很小。 约10％的患者胆绞痛是由于Oddi括约肌的功能或结构异常引起了胆道压力改变和敏感性增高。

绝大部分症状是消化不良或其他非特异性症状，而非真正的胆绞痛。 括约肌周围纤维化造成的罕见的乳头狭窄，可能是由于创伤、胰腺炎导致的炎症、器械操作（如内镜逆行胰胆管造影[ERCP]）或曾有结石通过引起。其他原因包括胆管结石的残留、胰腺炎和胃食管反流。

胆囊切除术后，一些患者由于过多的胆汁酸进入结肠而出现腹泻。这种腹泻通常会自行消退，但可能需要使用胆汁酸结合树脂进行治疗。

参考文献 1.Lamberts MP, Den Oudsten BL, Gerritsen JJGM, et al: Prospective multicentre cohort study of patient-reported outcomes after cholecystectomy for uncomplicated symptomatic cholecystolithiasis.Br J Surg 102(11):1402-1409, 2015.doi: 10.1002/bjs.9887