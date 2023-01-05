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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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常见变异型免疫缺陷（CVID）

作者：James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

常见变异型免疫缺陷（获得性的或成年起病的低丙种球蛋白血症）特征性的表现为，低丙种球蛋白水平和有增殖能力但不能分泌免疫球蛋白的正常表型B细胞。患者有反复窦肺感染。诊断主要基于血清Ig水平。治疗包括预防性IgG替代疗法和用于感染的抗生素。

（参阅免疫缺陷病概述免疫缺陷病患者的治疗

常见变异型免疫缺陷是一种原发性免疫缺陷病 ，涉及体液免疫缺陷。包括几种不同的分子缺陷，但是大多数患者的分子缺陷仍是未知的。> 90％患者的突变是散发的。CVID在感染等临床表现上与X连锁无丙种球蛋白血症 类似，但是起病较晚（典型者在20~40岁之间）。T 细胞免疫力受损 也可能存在于某些患者中。

可能发生自身免疫性疾病，包括 自身免疫性血小板减少症自身免疫性溶血性贫血 或恶性贫血系统性红斑狼疮Addison病、甲状腺炎、类风湿关节炎斑秃。患者也可能发生吸收不良、胃肠道结节性淋巴增生、全身性肉芽肿性炎症、淋巴细胞性间质性肺炎、脾肿大和/或支气管扩张症。10%的患者可能发生胃部肿瘤或淋巴瘤。

CVID的症状和体征

CVID 患者有反复的鼻窦肺感染，引起鼻窦充血和压迫、咳嗽、气短、胸痛、粘液分泌、发烧、发冷和/或淋巴腺病。

CVID的诊断

  • 血清免疫球蛋白（Ig）和抗体滴度检测

  • 流式细胞仪检测T细胞和B细胞亚群

  • 血清蛋白电泳

诊断常见变异型免疫缺陷病需存在反复窦肺感染，并满足以下条件：

  • IgG水平低（至少低于平均值2个标准差）

  • IgA、IgM水平低，或两者都低

  • 免疫反应受损（通常是对蛋白质和多糖疫苗）

  • 除外其他免疫缺陷病

如果患者在前6个月内接受过静脉注射免疫球蛋白（IVIG）治疗，则不应测量抗体或自身抗体水平，因为任何检测到的抗体都可能来自IVIG。

采用流式细胞仪对B细胞和T细胞进行定量分析，排除其他免疫缺陷疾病，并将CVID与X连锁的低丙种球蛋白血症多发性骨髓瘤慢性淋巴细胞白血病区分开来；结果可能含有少量的类转换记忆B细胞或CD21 +细胞。 血清蛋白电泳可以鉴别由其他免疫球蛋白亚类低下导致的单克隆gamma球蛋白病（如骨髓瘤）。

推荐每年进行肺活量测定、全血细胞计数、肝功能试验，以及基础代谢检测，以检查相关疾病。如果肺功能变化，应当做CT。

由于突变通常为散发性，不推荐亲属筛查，除非有明确的CVID家族史。

CVID的治疗

  • 预防性免疫球蛋白（IgG）替代疗法

  • 抗生素治疗感染

  • 对合并的免疫缺陷疾病，如肉芽肿性肺病或相关的自身免疫性疾病进行特定的疾病治疗

CVID的治疗包括 免疫球蛋白和抗生素的使用以控制感染。

治疗自身免疫性疾病、免疫性肠病、淋巴间质性肺炎和肉芽肿性炎症等并发症可能需要利妥昔单抗、韦多珠单抗、肿瘤坏死因子（TNF）-α抑制剂（如依那西普、英夫利昔单抗）、皮质类固醇和/或其他治疗方法。

最近的试验已经证实，预防性抗生素对某些抗体缺乏症患者有益（1)。

治疗参考文献

  1. 1.Milito C, Pulvirenti F, Cinetto F, et al: Double-blind, placebo-controlled, randomized trial on low-dose azithromycin prophylaxis in patients with primary antibody deficiencies.J Allergy Clin Immunol 144:584–593.e7, 2019.doi: 10.1016/j.jaci.2019.01.051

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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